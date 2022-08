Cotes des paris sur le leadership conservateur: qui soutient qui dans la course pour remplacer Boris Johnson

Underdog dans la course à la direction des conservateurs, Rishi Sunak a réduit l’écart avec sa rivale Liz Truss, selon un bookmaker.

La campagne de l’ancien chancelier a reçu un léger coup de pouce le 1er août après qu’un sondage a montré une concurrence beaucoup plus serrée qu’on ne le pensait auparavant.

Une enquête de la société italienne Techne a placé Mme Truss, la secrétaire aux Affaires étrangères, à 48% parmi les membres conservateurs contre l’ancien chancelier à 43%, avec 9% d’indécis.

Le coup de pouce s’est reflété dans les chances de William Hill de savoir qui remportera la course pour remplacer Boris Johnson et obtenir les clés du 10 Downing Street.

Tony Kenny, porte-parole de William Hill, a déclaré: «La campagne de Rishi Sunak a reçu un coup de pouce bien nécessaire car un récent sondage suggère que les choses se resserrent dans la course à la direction des conservateurs.

«Liz Truss a dominé les premières procédures et a reçu le soutien de l’ancienne rivale Penny Mordaunt hier soir, mais a dérivé à 2/9 et ne semble plus aussi en sécurité qu’elle l’était autrefois.

“Sunak, d’autre part, semble prendre de l’élan et semble avoir conquis certains membres du parti, en conséquence, nous l’avons réduit à 7/2.”

Le concours pour remplacer M. Johnson bat son plein, les deux candidats restants participant aux récents débats télévisés et aux rafles du parti conservateur.

Dans le cadre du système utilisé pour élire le chef du Parti conservateur, les députés votent pour leurs candidats préférés au cours de tours de scrutin successifs, la personne ayant le moins de soutien étant éliminée à chaque fois.

Lorsqu’il n’en reste plus que deux, les finalistes sont présentés à l’ensemble des membres pour un vote final, après quoi un gagnant émergera. Voici un aperçu des députés qui se sont prononcés pour les deux candidats au second tour de scrutin.

Rishi Sunak – 101 voix au second tour, 56 contributeurs, cote 7/2

L’ancien chancelier Rishi Sunak a jusqu’à présent le plus de nominations de députés parmi tous les candidats à la direction des conservateurs (Jonathan Brady/AP)

Les députés ayant déclaré leur soutien sont : Mark Harper, Jacob Young, Angela Richardson, John Glen, Laura Trott, Mark Spencer, Paul Maynard, Robert Jenrick, Claire Coutinho, Liam Fox, Oliver Dowden, Mel Stride, Sir Bob Neill, Andrew Murrison , Bim Afolami, Louie French, Simon Jupp, Simon Hoare, Kevin Hollinrake, Fay Jones, Peter Gibson, Helen Whately, Maria Caulfield, Craig Williams, James Cartlidge, Robert Goodwill, Simon Hart, Gareth Davies, Siobhan Baillie, Anthony Browne, Greg Mains, Ruth Edwards, Gary Streeter, Alex Chalk, Laura Farris, Victoria Prentis, Dominic Raab, Lucy Frazer, Gillian Keegan, Grant Shapps, Matt Hancock, James Wild, Rebecca Pow, Steve Barclay, Helen Whately, Alun Cairns, Stephen Crabb, Chris Skidmore, Mark Menzies, Andrew Jones, Simon Baynes, Sir Gavin Williamson, Michael Ellis, Theresa Villiers, Nigel Huddleston

Liz Truss – 64 votes au second tour, 24 contributeurs, cote 2/9

Les partisans de Liz Truss ont appelé la droite à se rallier au ministre des Affaires étrangères (AFP/Getty)

Alec Sherbrooke, Dehenna Davison, Wendy Morton, Vicky Ford, Jackie Doyle-Price, Julian Knight, Rob Butler, Chloe Smith, Dean Russell, Marcus Fysh, Darren Henry, Ranil Jayawardena, Simon Clarke, Therese Coffey, Kwasi Kwarteng, James Cleverly, Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorries, Mark Pritchard.