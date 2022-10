Cotes des paris sur le football universitaire de la semaine 6, programme télévisé du 8 octobre: ​​TCU-Kansas, Tennessee-LSU, plus

La Géorgie n ° 1 a survécu à une énorme frayeur en tant que favorite de 31 points lors de l’action de football universitaire de samedi, donc les écarts de points ne signifient pas toujours beaucoup.

Mais ils nous donnent une impulsion pour commencer la semaine et un endroit pour obtenir des paris de valeur avant que les lignes ne bougent tout au long de la semaine.

Au cours de la semaine 6 de la saison de football universitaire, le match que tout le monde pensait être le plus important de la semaine – Alabama-Texas A&M et le match de rancune Nick Saban-Jimbo Fisher. Mais avec A&M ayant déjà perdu deux fois et Bama semblant vulnérable, en particulier avec le quart-arrière Bryce Young blessé samedi, celui-ci a pris du recul. L’Alabama est favorisé par 23½ points, donc on ne s’attend pas à beaucoup de concours.

De même, la confrontation annuelle Texas-Oklahoma à la Texas State Fair a perdu beaucoup d’éclat avec quatre défaites combinées entre les équipes. Oklahoma est un favori de 4 points pour ouvrir.

Au lieu de cela, les yeux se tournent ailleurs dans le pays, en particulier vers Lawrence, Kansas, où l’équipe 5-0 la plus surprenante du pays, les Jayhawks, accueille un autre invaincu de TCU. Les Horned Frogs marquent 5 points sur la ligne d’ouverture.

De plus, le n ° 7 du Tennessee se rend à 4-1 LSU, les Volontaires ouvrant en tant que favori de 3½ points, et la course Pac-12 s’éclaircira avec des matchs entre l’État de Washington (4-1) et le n ° 6 USC (5 -0) et entre le n°12 Utah (4-1) et UCLA (5-0). L’USC est favorisé par 10½ pour commencer, et l’Utah est un favori de la route à 3½ points.

Voici un calendrier complet et une liste des écarts de points disponibles pour la semaine 6 et des totaux supérieurs / inférieurs à Césars Sportsbook.

(*pas encore de lignes disponibles pour les matchs impliquant des équipes FCS)

Les 25 meilleurs jeux

N ° 4 Michigan (-23, dont 59) à Indiana, 11 h samedi, CBS

N ° 8 Tennessee (-3½, o / u 65) au n ° 25 LSU, 11 h samedi, ESPN

Arkansas au n ° 23 de l’État du Mississippi (-4½, o / u 61), 11 h, réseau SEC

No. 17 TCU (-5, o/u 67½) au No. 19 Kansas, 11 h samedi, FS1

Floride du Sud au n ° 24 Cincinnati (-27, o / u 59), 13h30, ESPN +

Auburn au n ° 2 Géorgie (-28, o / u 49), 14h30 samedi, CBS

Texas Tech au n ° 7 Oklahoma State (-10, o / u 67½), 14h30 samedi, FS1

N ° 11 Utah (-3½) au n ° 18 UCLA, 14h30 samedi, Fox

N ° 3 Ohio State (-24½, o / u 63) à Michigan State, 15 h samedi, ABC

N ° 9 Ole Miss (-18, o / u 59½) à Vanderbilt, 15 h samedi, réseau SEC

N ° 21 Washington (-13½, o / u 58½) à Arizona State, 15 h samedi

No. 5 Clemson (-22, o/u 50) au Boston College, 18h30 samedi, ABC

État de Washington au n ° 6 USC (-10½, o / u 66), 18h30 samedi

Caroline du Sud au n ° 13 Kentucky (-11, o / u 49½), 18h30 samedi, SEC Network

No. 16 BYU à Notre Dame (-2½, o/u 52), 18h30 samedi, NBC

Armée au n ° 15 Wake Forest (-15, o / u 67), 18h30 samedi

N ° 20 Kansas State (-2, o / u 46) à Iowa State, 18h30 samedi, ESPNU

Texas A&M au n ° 1 Alabama (-23½, o / u 51), 19 h samedi, CBS

État de Floride au n ° 14 NC State (-4, o / u 52), 19 h samedi, réseau ACC

N ° 12 Oregon (-10½, o / u 70½) à Arizona, 19 h samedi

D’autres jeux

MERCREDI OCT. 5

SMU à Central Florida (-3½, o/u 64½), 18 h, ESPN2

VENDREDI OCT. sept

Nebraska (-2, dont 52) ​​à Rutgers, 18 h, FS1

Houston à Memphis (-3, dont 57), 18h30, ESPN2

État du Colorado au Nevada (-4, dont 44), 21h30, FS1

UNLV à San Jose State (-4, o/u 52½), 21h30, CBSSN

SAMEDI OCT. 8

Texas (-4, o/u 65) contre Oklahoma à Dallas, 11 h, ABC

Missouri à Floride (-10½, o/u 54½), 11 h, ESPNU

Louisville (-5, o/u 51) à Virginia, 11 h, Réseau ACC

Michigan oriental à Michigan occidental (-4½, o/u 58), 11 h, CBSSN

Purdue au Maryland (-3½, o/u 59), 11 h, BTN

Buffalo (choisissez-les, o / u 54½) à Bowling Green, 11 h, ESPN +

Georgia Southern à Georgia State (-2, o/u 65), 13 h

Akron à Ohio (-11, o/u 60), 13 h

Virginia Tech à Pittsburgh (-14, o/u 43½), 14 h 30, réseau ACC

Wisconsin (-10, o/u 44) à Northwestern, 14h30, BTN

Caroline de l’Est à Tulane (-2½, o/u 53), 14h30, ESPNU

Liberty (-24½, o/u 50½) à UMass, 14h30, ESPN+

Middle Tennessee à UAB (-10, o/u 53), 14h30

Tulsa (-4, o/u 47) à la Marine, 14h30, CBSSN

Toledo (-6, o/u 61) à Northern Illinois, 14h30, ESPN+

Kent State (-3½, dont 57) à Miami (Ohio), 14h30, ESPN+

Ball State à Central Michigan (-8½, o / u 63½), 14h30, ESPN +

Caroline du Nord à Miami (-4, o/u 65½), 15 h, ESPN2

Duke (-3½, o/u 53) à Georgia Tech, 15 h

Ouest du Kentucky à UTSA (-4½, o / u 70½), 17 h, ESPN +

Air Force (-9½, o/u 55) à Utah State, 18 h, FS1

État des Appalaches (-19, o / u 55½) à Texas State, 18 h, ESPN +

James Madison (-10½, o/u 57½) à Arkansas State, 18 h, NFL Network

Wyoming (-3, o/u 37½) au Nouveau-Mexique, 18 h, CBSSN

Southern Miss at Troy (-6, o / u 45½), 18 h, ESPN +

UConn (-4, o/u 49) à Florida International, 18 h

UTEP (-1, dont 53) à Louisiana Tech, 18 h, ESPN+

Iowa à Illinois (-3½, o/u 35), 18h30, BTN

Coastal Carolina (-16, o / u 58½) à UL-Monroe, 19 h, ESPN +

État de Fresno à Boise State (-6, o/u 48), 20h45, FS1

Hawaii à San Diego State (-20, o/u 49½), 21h30, CBSSN

État de l’Oregon (-6½, o / u 55½) à Stanford, 22 h, ESPN