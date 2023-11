Cotes des paris North Texas vs SMU, pronostics : notre choix du vendredi soir

Cotes Nord Texas vs SMU

Note de l’éditeur : le quart-arrière de SMU, Preston Stone, a aurait approuvé le protocole sur les commotions cérébrales et débutera vendredi soir.

La semaine 11 comprend un match de l’American Athletic Conference vendredi soir à Dallas, alors que les SMU Mustangs accueillent dans le North Texas Mean Green.

Le nord du Texas entre dans celui-ci après avoir perdu quatre de ses cinq derniers, dont trois de suite. SMU, quant à lui, entre après avoir remporté ses cinq derniers matchs, quatre de ces victoires sur plusieurs scores.

SMU cherche à suivre le rythme de Tulane, car ils ont tous deux une fiche de 5-0 dans le jeu AAC, tandis que le nord du Texas a besoin d’une victoire dans celui-ci pour sortir du sous-sol de l’AAC.

Le Mean Green peut-il faire le travail et créer la surprise sur la route ?

Il est temps de trouver un pari prendre, prédiction et Aperçu pour le Nord du Texas contre SMU Bol Safeway.

Eric Morris a connu une année difficile pour sa première saison à Denton, alors que son Mean Green se situe actuellement à 3-6 cette année et 1-4 en conférence. C’est particulièrement décevant étant donné que cette équipe a terminé 7-7 il y a un an et a fait une apparition au Conference USA Championship avant de rejoindre l’AAC.

Ce match à SMU semble être l’un des tests les plus difficiles de la saison dans le nord du Texas.

Les Mean Green ont été assez prolifiques offensivement cette saison malgré la perte de la majorité de leurs matchs. Cette équipe marque en moyenne 34,8 points par match et est dirigée par Chandler Rogers, qui a lancé 21 touchés et seulement trois interceptions tout au long de l’année.

Rogers place cette équipe au 44e rang du pays en termes de taux de réussite des passes, alors que Mean Green passe le ballon au 22e taux le plus élevé du pays. Ce taux de réussite élevé vient probablement du fait de jouer par derrière.

Malgré le fait de passer le ballon si souvent, le jeu de course d’UNT se classe toujours au cinquième rang en termes d’explosivité.

De l’autre côté, la défense du nord du Texas a été absolument épouvantable. Il accorde 36,7 points par match avec de mauvaises notes à la fois contre la course et contre la passe. Les Mean Green ne forcent pas beaucoup de revirements et ils n’obtiennent pas beaucoup d’arrêts.

L’équipe se classe au 127e rang en termes de taux de réussite autorisé, donc presque tout le monde peut faire passer le ballon partout.

Cette défense est légèrement moins terrible contre les passes, se classant 113e pour le taux de réussite des passes autorisées, mais elle n’est toujours pas assez bonne pour ralentir une équipe comme les Mustangs.

Le nord du Texas devra trouver un moyen de faire quelques arrêts dans celui-ci pour garder ce match sous contrôle, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Les Mustangs ont une fiche de 7-2 au total et de 5-0 en conférence. L’entraîneur-chef Rhett Lashlee cherche à garder son équipe concentrée car SMU devra probablement gagner ses trois derniers matchs avant d’affronter Tulane lors du match pour le titre de conférence.

L’offensive de SMU se classe au 20e rang en termes d’explosivité et totalise en moyenne 40 points par match. Les Mustangs présentent une répartition assez égale entre la course et la passe, et ils se classent assez bien dans les deux.

Ils arrivent au 32e rang du taux de réussite de Rush avec le porteur de ballon Jaylan Knighton menant la charge avec 511 verges cette saison.

L’attaque par la passe est dirigée par l’étudiant en deuxième année Preston Stone, qui a lancé un nombre impressionnant de 21 touchés pour cinq interceptions cette saison. Knighton et Stone devraient tous deux dominer une défense brutale du nord du Texas.

Défensivement, les Mustangs ont joué sans problème, puisqu’ils n’accordent que 15,9 points par match, ce qui leur donne une marge de victoire moyenne de 24,1 points cette saison.

Les Mustangs ont bien arrêté la course et la passe, se classant neuvième contre la course, troisième contre la passe et 22e dans Havoc.

Le nord du Texas doit capitaliser sur le gros jeu, car SMU ne se situe qu’au 71e rang en termes d’explosivité autorisée. Cet aspect sera un gros test contre Rogers et l’attaque de passe du nord du Texas.

Nord du Texas contre SMU Analyse de correspondance

Offensive du nord du Texas contre défense SMU Succès précipité 39 9 Verges linéaires 30 25 Réussir 44 3 Ravage 71 75 Finition des disques 21 57 Pilotes de qualité 39 4

Offensive SMU contre défense du nord du Texas Succès précipité 32 127 Verges linéaires 41 117 Réussir 60 100 Ravage 12 128 Finition des disques 29 124 Pilotes de qualité 13 129

Rythme de jeu / Autre S’attaquer au PFF 86 40 Couverture PFF 81 46 Équipes spéciales SP+ 67 115 Milieu 8 117 7 Secondes par lecture 22,9 (9) 24,5 (22) Taux de pointe 48,0% (111) 52,6% (64)

Nord du Texas contre SMU Choix de paris et pronostics

Le nord du Texas peut marquer des points pour traîner avec n’importe qui, mais la défense de Mean Green ne fera peut-être pas sa part pour garder celui-ci proche.

Attendez-vous à ce que les Mustangs fassent ce qu’ils veulent offensivement pour suivre leur moyenne de 40 points par match. En fin de compte, leur défense fera la différence dans celui-ci.

SMU devrait s’arrêter suffisamment régulièrement pour s’enfuir avec cette édition du Safeway Bowl. Donnez-moi SMU -17 ou mieux.