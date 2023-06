Cotes des demi-finales de l’USFL 2023 : Lignes de paris, spreads

Avec la saison régulière de l’USFL dans le rétroviseur, c’est parti pour les séries éliminatoires avec la version de la ligue du Final Four !

Nous avons des matchs passionnants, alors regardons-les du point de vue des paris.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes pour les demi-finales de l’USFL – les écarts de points, les moneylines et le total Over / Unders à Pari FOX .

Plongeons dans l’action.

Toutes les heures ET

finale de la division nord

Panthères du Michigan (4-6) contre Maulers de Pittsburgh (4-6) à Canton, Ohio, 20 h HE samedi, NBC / Peacock

Écart de points : Maulers -2.5 (Les Maulers sont favorisés pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les Panthers couvrent)

Ligne d’argent : Maulers -162 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,17 $ au total) ; Panthers +125 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 22,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 38,5 points marqués par les deux équipes combinées

Finale de la Division Sud

Casseurs de la Nouvelle-Orléans (7-3) à Étalons de Birmingham (8-2), 19h dimanche, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : Étalons -2.5 (Les étalons sont favorisés pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les Breakers couvrent)

Ligne d’argent : Étalons -154 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,49 $ au total) ; Breakers +120 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 22 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Chaque touché de la semaine 10 Découvrez chaque touché de la semaine dix de la saison 2023 de l’USFL.

Les Panthers du Michigan ont remporté la quatrième et dernière place en séries éliminatoires en marquant 17 points sans réponse pour dépasser les Stars de Philadelphie 23-20 dimanche soir pour conclure la saison régulière de 10 semaines.

Les Panthers affronteront les Maulers de Pittsburgh dans un affrontement de 4 à 6 équipes lors d’une finale de la division Nord samedi soir à Canton, Ohio.

Pittsburgh a balayé les deux matchs de saison régulière contre le Michigan (23-7 lors de la semaine 5 et 19-7 lors de la semaine 9), représentant la moitié des victoires des Maulers.

Pendant ce temps, le champion en titre Birmingham Stallions accueillera les New Orleans Breakers lors de la finale de la division sud dimanche.

Les équipes se sont séparées au cours de la saison régulière, les Breakers gagnant 45-31 lors de la semaine 3 et les Stallions gagnant 24-20 lors de la semaine 7.

Birmingham a battu la Nouvelle-Orléans 31-17 lors de la finale de la division sud en route vers le titre USFL la saison dernière.

Le match de championnat de l’USFL est prévu pour le 1er juillet au stade Tom Benson Hall of Fame à Canton. Bouclez votre ceinture pour une après-saison amusante.

Et si vous recherchez les meilleurs paris, restez à l’écoute des choix de Chris « The Bear » Fallica de la semaine. Il a été en feu en pariant sur l’USFL cette saison, alors assurez-vous de revenir jeudi.

Vous cherchez encore plus de contenu USFL? Dirigez-vous vers le Section USFL sur l’application et le site Web FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles, et assurez-vous de mettre en favori l’USFL et votre équipe ou vos équipes préférées! – pendant que vous y êtes.

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !

Tendance USFL

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les New Orleans Breakers battent les Houston Gamblers

Playoffs USFL 2023: calendrier, comment regarder, dates, heures, télévision

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: le Michigan bat Philly, décroche une place en séries éliminatoires, dans un retour monumental





Calendrier USFL 2023: dates, heures, chaîne, matchs complets semaine par semaine

Prédictions de la semaine 10 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les étalons terminent la saison des Showboats





Les disjoncteurs frappent un billet d’après-saison derrière McLeod Bethel-Thompson, une défense avare

Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

Les Maulers culminent-ils? La domination de la semaine 10 envoie Pittsburgh en séries éliminatoires