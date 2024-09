Cotes des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles, pronostics d’experts, comment regarder : LA sans victoire est un grand outsider à domicile

De toutes les équipes à 0-2 dans la NFL au début de la saison, les Rams de Los Angeles pourraient être confrontés à la situation la plus désespérée à l’approche de la semaine 3. Non seulement ils viennent de perdre 31 points contre l’Arizona, mais ils doivent maintenant jouer contre l’une des meilleures équipes de la ligue et un rival de division – les 49ers de San Francisco. Ils le font sans leurs deux meilleurs receveurs (Puka Nacua et Cooper Kupp) en raison de blessures. Compte tenu de cette situation, il n’est probablement pas surprenant qu’ils soient un outsider de taille pour les touchdowns à domicile.

L’entraîneur Sean McVay et les Rams auront du pain sur la planche contre les 49ers avec Kupp et Nacua tous deux absents.

Les 49ers ont eux aussi leur lot de problèmes de blessures : pas de Christian McCaffrey, Deebo Samuel ou George Kittle. Mais ils ont toujours Brandon Aiyuk et une star montante en la personne du running back Jordan Mason pour porter le ballon. Mason a été l’une des plus grandes surprises de la saison en remplaçant McCaffrey, totalisant déjà 247 yards au sol et atteignant la barre des 100 yards lors de chacun de ses deux premiers départs.

La défense des Rams essaie toujours de trouver ses marques avec l’arrivée de nombreux nouveaux visages cette saison tout en faisant face à la retraite du futur Hall of Famer Aaron Donald.

Les 49ers devraient toujours être en mesure de marquer des points avec les joueurs de l’équipe. La question sera de savoir si Matthew Stafford peut faire assez avec Tyler Johnson et Demarcus Robinson comme ses deux meilleurs receveurs pour les suivre.

Tous cotes de BetMGM. À la recherche de Billets NFL ? Trouvez-les ici.

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Cotes des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles

Comment regarder les 49ers face aux Rams

Lieu: SoFi Stadium — Inglewood, Californie

SoFi Stadium — Inglewood, Californie Temps: 16h25 HE, dimanche

16h25 HE, dimanche TV: RENARD

RENARD Streaming: Fubo (essayer gratuitement)

Choix d’experts pour les 49ers chez les Rams

En savoir plus sur la semaine 3 de la NFL

Projections des playoffs : le modèle de The Athletic prédit le terrain

Meilleurs paris de la semaine 3 : Malik Willis à nouveau en difficulté, croire aux Patriots et plus encore

Quelles équipes à 0-2 devraient paniquer ? Un modèle prévoit des chances de playoffs pour les Ravens, les Bengals et d’autres équipes

(Photo de Jordan Mason : Stephen Maturen / Getty Images)