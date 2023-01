Cotes de Stayers ‘Hurdle: Teahupoo nouveau favori pour le Festival de Cheltenham après Galmoy Hurdle se défouler à Gowran Park | Nouvelles de la course

Teahupoo est passé au favoritisme ante-post pour le Stayers ‘Hurdle au Cheltenham Festival après une victoire facile dans le John Mulhern Galmoy Hurdle à Gowran Park.

La charge de Gordon Elliott a terminé dernière derrière Honeysuckle dans les Champion Hurdles à Cheltenham et Punchestown la saison dernière, mais a renversé la situation en infligeant une première défaite en carrière à la jument superstar dans le Hatton’s Grace à Fairyhouse le mois dernier.

Passant à trois milles pour la première fois, Teahupoo avait une chance de 4/11 de donner du poids et de battre cinq rivaux au niveau de la deuxième année et n’aurait guère pu être plus impressionnant.

Monté par Davy Russell, jouissant de son premier succès en grade depuis sa sortie de retraite pour remplacer Jack Kennedy, blessé, Teahupoo a voyagé comme le cheval de classe sur le terrain avant d’être invité à prolonger dans la ligne droite.

Il a rapidement mis au lit tout doute d’endurance en propulsant 15 longueurs d’avance sur le vétéran Summerville Boy, voyant Paddy Power réduire ses cotes Stayers ‘Hurdle à 11/4 contre 7/1.

Dernières cotes du Stayers’ Hurdle (Sky Bet) Teahupoo – 3/1 Accueil par le Lee – 9/2 Khal flamboyant – 7/1 Parc Paisley – 9/1 Ashdale Bob – 10/1 Porteur de plancher – 11/1 BAR – 12/1

Elliott a déclaré: “Il était bon et c’est un bon cheval. Il va dans la bonne direction et le plan est d’aller directement à Cheltenham pour le Stayers ‘Hurdle.

“C’était à deux milles à Cheltenham l’année dernière et je dirais que cette distance est la clé pour lui – sur deux milles, le pistolet est sur votre tête tout le temps. Je sais qu’il a été bien battu à Punchestown après cela, mais il n’était pas ‘ t réellement battu jusque-là.

“Pour le moment, nous n’avons aucune inquiétude au sol, bien que (Stayers Hurdle) soit également une course ouverte.

“Davy (Russell) a dit qu’il avait paniqué et qu’il était arrivé un peu tôt, car il était si décontracté tôt mais quand il a serré, il a sauté sur la bride. Vous aimeriez la façon dont il a accéléré depuis l’avant-dernier à la ligne.”

Soigneusement sélectionnés a donné une nouvelle preuve des remarquables talents d’entraînement de Willie Mullins avec une victoire palpitante dans le Goffs Thyeste Chase.

Bien qu’il ait réussi six de ses 10 premiers départs selon les règles, le hongre Well Chosen a renversé le fils de l’entraîneur, Patrick, en tant que favori par excellence pour le National Hunt Chase 2020 au Cheltenham Festival et a ensuite été mis à l’écart pendant la majeure partie de trois ans.

Mais après s’être formé avec une certaine promesse lors de son retour tant attendu dans le Paddy Power Chase à Leopardstown le mois dernier, le joueur de 11 ans était le favori 9/2 pour offrir à Mullins une neuvième victoire dans la fonction de 100 000 € sur sa piste locale. .

Carefully Selected a battu Dunboyne dans une finition palpitante aux Thyestes





Monté par Paul Townend, précédemment couronné de succès dans le Thyestes à bord de On His Own en 2014, Carefully Selected a tracé un large parcours pendant une grande partie du voyage de trois milles et un stade.

Après avoir perdu sa position avec un circuit à courir, il a talonné les leaders avant le virage à domicile et a atterri devant à la deuxième clôture de la maison.

Dunboyne, l’un des neuf coureurs du grand rival de Mullins, Gordon Elliott, a émergé comme une menace majeure lors du rodage et la paire a filé presque comme un seul – mais le juge a confirmé Carefully Selected le vainqueur par une courte tête.

Double vainqueur du Festival de Cheltenham Monsieur Gerhard a fait une transition réussie vers les plus grands obstacles lors de sa réapparition tardive à Gowran Park.

Vainqueur du Champion Bumper en 2021 et du Ballymore Novices ‘Hurdle la saison dernière, le retour saisonnier de l’enfant de huit ans formé par Willie Mullins a été retardé par une blessure avant Noël.

Sir Gerhard a commis une erreur frissonnante mais a survécu pour gagner lors de ses débuts en chasse





Face à seulement deux rivaux, Sir Gerhard était le favori 1/6 pour son retour dans la poursuite des débutants des comptables agréés Daly Farrell – et bien qu’il ait finalement fait le travail avec facilité, son premier départ sur des clôtures depuis ses jours point à point n’était pas sans frayeur étrange.

Largy Debut a coupé une grande partie de la course au galop sonore sous Rachael Blackmore, avec Paul Townend heureux de prendre les devants à bord du leader du marché.

Ses supporters auraient eu le cœur à la bouche quand il a fait un gâchis de la clôture devant les tribunes avec un circuit à parcourir, mais il s’est amélioré dans le département de saut à partir de là et a maîtrisé Largy Debut dès le virage à domicile.

Sir Gerhard a frôlé la deuxième clôture depuis l’arrivée, mais a été en sécurité à la fin et a passé le poteau avec 38 longueurs en main.

Paddy Power a laissé les cotes Arkle du vainqueur inchangées à 10/1, alors qu’il est un tir 6/1 avec Coral pour la poursuite des novices de Turners de deux milles et demi et 10/1 pour les novices encore plus longs de Brown Advisory. Chasser.