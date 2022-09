Cotes de paris sur le leadership conservateur alors que Liz Truss affronte Rishi Sunak

Liz Truss semble cloué pour battre Rishi Sunak lors du vote pour choisir le remplaçant de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et prochain Premier ministre britannique, selon les bookmakers britanniques.

Les 170 000 membres du parti ont jusqu’à 17 heures le vendredi 2 septembre pour soumettre leurs bulletins de vote, qui seront ensuite comptés au cours du week-end avant que le vainqueur ne soit annoncé par Sir Graham Brady, président du comité d’arrière-ban 1922 à 12h30 le lundi 5 septembre.

Alors que l’ancien chancelier a ouvert la voie tout au long de l’étape parlementaire du concours en juillet, l’aidant à relever les défis de Penny Mordaunt, Tom Tugendhat et Kemi Badenoch, le ministre des Affaires étrangères est en tête depuis qu’il est devenu un deux- course de chevaux.

De nombreux membres du Parti conservateur continuent de blâmer M. Sunak pour l’éviction de M. Johnson, car c’est sa démission, ainsi que celle du secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a catalysé l’exode de plus de 50 ministres conservateurs du gouvernement qui a rendu la position du Premier ministre intenable. .

En tant que candidat, M. Sunak a été contraint de prêcher le pragmatisme fiscal, dénonçant les promesses de réduction d’impôts de Mme Truss comme une économie de “conte de fées” et une courte “ruée vers le sucre” payée “avec la carte de crédit du pays”.

Son message semble n’avoir pas réussi à convaincre les membres du parti, qui semblent convaincus par le positionnement néo-thatchérien de Mme Truss et insensibles à son passé de libéral-démocrate et de reste, à son habitude d’esquiver les interviews dans les médias et à son refus de préciser précisément comment elle propose de faire face à une grave crise du coût de la vie, en particulier compte tenu de son opposition déclarée aux « aumônes » de l’État.

Le dernier jour où les votes peuvent être exprimés, les bookmakers semblent avoir conclu que le concours est terminé et dépoussiéré.

Le prix le plus élevé offert sur Ms Truss est de 1/20 par Guillaume Collinequi a M. Sunak à 10/1.

Ladbrokespensant dans le même sens, a le ministre des Affaires étrangères à 1/33 et l’ancien chancelier languissant à 12/1.

D’autres qui n’ont pas encore fermé leurs marchés ont une victoire pour Mme Truss si certaine que les chances qu’elle soit confirmée sont aussi courtes que 1/100.

PolitiqueLe sondage des sondages, quant à lui, qui compile toutes les enquêtes les plus récentes auprès des membres conservateurs, prédit que Mme Truss remportera 59% des voix, avec seulement 32% soutenant M. Sunak et 10% toujours indécis.

Un récent sondage YouGov a vu la marge encore plus grande, plaçant Mme Truss à 66% et M. Sunak à 34%, tandis qu’un autre d’Opinium avait la députée du sud-ouest de Norfolk à 61% et son homologue de Richmond à 39%.