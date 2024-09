Cotes de paris, pronostics et statistiques H2H pour Giovanni Mpetshi Perricard vs. Yannick Hanfmann

Vendredi, en huitièmes de finale de l’Open de Chengdu, Yannick Hanfmann (95e) affrontera Giovanni Mpetshi Perricard (51e). Avec une cote de -120, Mpetshi Perricard est le favori face à Hanfmann (-110) dans cette confrontation. Mpetshi Perricard accède aux huitièmes de finale après avoir gagné en trois sets, 6-7, 7-5, 6-4, contre Fajing Sun mercredi en seizièmes de finale. Hanfmann a remporté son dernier match jeudi en seizièmes de finale contre Shintaro Mochizuki 6-4, 7-6. Cotes de tennis avec l’aimable autorisation de Paris sportifs BetMGM. Cotes mises à jour jeudi à 23h45 HE. Pour une liste complète des cotes de paris sportifs, accédez à Centre de cotes et de scores de paris sportifs USA TODAY. Informations sur le match Mpetshi Perricard vs Hanfmann Tournoi: L’Open de Chengdu

L’Open de Chengdu Rond: Huitièmes de finale

Huitièmes de finale Date: Vendredi 20 septembre

Vendredi 20 septembre Lieu: Centre international de tennis du Sichuan

Centre international de tennis du Sichuan Emplacement: Chengdu, Chine

Chengdu, Chine Surface du terrain : Dur Diffusez du tennis et d’autres sports en direct par inscription sur Fubo aujourd’hui! Cotes de match Giovanni Mpetshi Perricard Yannick Hanfmann -120 Cotes pour gagner le match -110 +900 Cotes pour gagner le tournoi +1100 Statistiques de Mpetshi Perricard Mpetshi Perricard a joué 36 matchs au cours des 12 derniers mois sur toutes les surfaces de court, et 28,2 matchs par match (24,9 dans les matchs au meilleur des trois).

Mpetshi Perricard a joué 26,8 jeux par match (26,8 dans les matchs au meilleur des trois) lors de ses 15 matchs sur terrain dur au cours de l’année écoulée.

Mpetshi Perricard a remporté 14,7 % de ses parties de retour au cours de la dernière année et 86,3 % de ses parties de service.

En termes de pourcentages de victoires service/retour sur terrain dur au cours de l’année écoulée, Mpetshi Perricard a remporté 84,3 % de ses jeux au service et 11,4 % au retour.

Mpetshi Perricard a remporté 86,7 % de ses parties de service au cours de ses 10 derniers tournois, et 13,8 % de ses parties de retour.

Toutes surfaces confondues au cours de la dernière année, Mpetshi Perricard a converti 37,1% de ses occasions de break (53 sur 143).

Toutes surfaces confondues, Mpetshi Perricard a converti 34,7% de ses occasions de break (33 sur 95) au cours de ses 10 derniers tournois. Statistiques de Hanfmann Au cours de ses 51 matchs au cours des 12 derniers mois sur tous les types de terrains, Hanfmann a réalisé une moyenne de 23,8 jeux par match (23,3 dans les matchs au meilleur des trois) tout en remportant 47,1 % de ces matchs.

Au cours des 21 matchs sur terrain dur au cours des 12 derniers mois, Hanfmann a réalisé en moyenne 24,9 jeux par match (24,6 dans les matchs au meilleur des trois) et 10 jeux par set, remportant 47,1 % de ces jeux.

Hanfmann a réussi 429 coups sur 573 au service (un pourcentage de victoires de 74,9 %) et 104 coups sur 571 au retour (18,2 %) sur toutes les surfaces.

Hanfmann a réalisé 171 services sur 224 sur terrain dur (pourcentage de victoires de 76,3 %) et 35 services sur 226 sur terrain retour (15,5 %).

Hanfmann a remporté 78,8 % de ses parties de service au cours de ses 10 derniers tournois, et 16,6 % de ses parties de retour.

Hanfmann est 107e en pourcentage de balles de break remportées au cours de l’année écoulée, à 33,1% après avoir joué 98 pour 296.

Au cours de ses 10 derniers tournois, Hanfmann a converti 31 balles de break sur 122 (25,4 %) sur toutes les surfaces.

