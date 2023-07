Cotes de pari sur si Ronald Acuña Jr. rejoindra le club exclusif MLB 40-40

Le voltigeur vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuña Jr. a déjà créé un club d’élite cette saison.

Il est devenu le premier joueur de la Ligue majeure de baseball à avoir au moins 20 circuits, 40 interceptions et 50 points produits avant la pause des étoiles.

Acuña Jr. peut-il maintenant rejoindre un autre des clubs les plus exclusifs de la MLB et devenir le cinquième membre du club 40-40 de la ligue (40 circuits, 40 buts volés) ?

Eh bien, vous pouvez désormais parier là-dessus ! Voici les chances qu’il puisse rejoindre le club exclusif de frappe / course de base de la MLB.

Les chances de Ronald Acuña Jr. de rejoindre le club 40-40 cette saison*

Oui : -330 (pariez 10 $ pour gagner 13,03 $ au total)

Non : +240 (pariez 10 $ pour gagner 34 $ au total)

* cotes au 15/07/2023

Avant samedi, Acuña Jr. a 42 interceptions et 21 circuits avec 72 matchs à jouer.

Après la saison historique qu’il a déjà mise en place, il n’est pas non plus surprenant qu’il soit actuellement le favori pour le MVP de la Ligue nationale (-330, misez 10 $ pour gagner 13,03 $ au total) alors que le reste du peloton est à +230 (pariez 10 $ pour gagner total de 33 $).

Voici les quatre autres membres du club 40-40 :

Jose Canseco, Oakland A’s, 1988 (42 circuits, 40 interceptions)

Barry Bonds, Giants de San Francisco, 1996 (42 circuits, 40 interceptions)

Alex Rodriguez, Seattle Mariners, 1998 (42 circuits, 46 interceptions)

Alfonso Soriano, Nationals de Washington, 2006 (46 circuits, 41 interceptions)

Acuña Jr. est en bonne voie pour atteindre son objectif de rejoindre le club 40-40, avec seulement 19 circuits supplémentaires cette saison pour compléter cet exploit. Restez à l’écoute de FOX Sports pour suivre sa poursuite et plus encore.