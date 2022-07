Cotes de leadership conservateur: Liz Truss renforce son avance après un affrontement télévisé avec Rishi Sunak

Liz Truss a renforcé son avance sur son rival à la direction des conservateurs Rishi Sunak après le débat télévisé d’hier soir, a déclaré un bookmaker.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ancien chancelier ont échangé des coups sur la crise du coût de la vie, la fiscalité et l’économie lors d’un concours animé sur BBC One.

Les deux candidats ont défié les avertissements des grands du parti conservateur de garder le débat propre alors qu’ils se livraient à des attaques personnelles au cours de la discussion d’une heure.

Mme Truss a accusé son rival de “peur du projet” après avoir averti que ses projets de réduction d’impôts entraîneraient une hausse des taux d’intérêt, tandis que M. Sunak a rappelé à l’ancienne secrétaire au commerce international son soutien à Remain lors du référendum sur le Brexit.

William Hill a déclaré que les parieurs avaient apparemment été “initialement impressionnés” par la performance de M. Sunak, mais Mme Truss a ensuite repris l’initiative.

“Liz Truss était passée à 1/2, mais le trafic est à sens unique depuis et elle est revenue à 3/10, nos clients estimant qu’elle est la candidate la plus viable à ce stade”, a déclaré Tony Kenny, porte-parole de William Hill.

Sunak et Truss sourient pour les caméras au début du débat d’hier soir (Reuters)

Aucun des deux candidats n’a été en mesure de porter un coup dur à l’autre, ce qui a profité à Mme Truss – la favorite des membres du parti conservateur, qui choisira le vainqueur final.

Cela s’est reflété dans un sondage instantané d’Opinium à la suite du débat qui a montré les candidats au coude à coude sur la question de savoir qui a obtenu les meilleurs résultats (Sunak 39% contre Truss 38).

Les rivaux s’affronteront à la télévision pour la deuxième fois en 24 heures lorsqu’ils s’affronteront lors d’un événement Sun / TalkTV à 18 heures ce soir.

Les deux parties espèrent avoir tiré les leçons tactiques de la nuit dernière. M. Sunak a été accusé de “mansplaining” après avoir interrompu à plusieurs reprises son rival, tandis que Mme Truss s’est légèrement débattue sur la façon dont elle financerait les réductions d’impôts qui, selon certains économistes, pourraient coûter 40 milliards de livres sterling et alimenter davantage l’inflation galopante.