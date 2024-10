Cotes de la semaine 6 de la NFL, choix d’experts, meilleurs paris, spreads, teasers, choix de survivants, télévision, diffusion en direct, plus

La saison 2024 de la NFL a apporté son lot de surprises, des Vikings du Minnesota égalant les Chiefs de Kansas City avec un départ parfait 5-0 aux Bengals de Cincinnati trébuchant au bas de l’AFC Nord malgré un retour à l’action explosif de Joe Burrow. Souvent, il ne semble pas y avoir de « valeur sûre » sur le calendrier hebdomadaire de la NFL, mais nous sommes toujours là pour vous aider à prévoir ce qui nous attend.

Nous avons rassemblé tous les meilleurs choix et contenus de jeu de CBSSports.com et SportsLine et les avons regroupés au même endroit, afin que vous puissiez obtenir des choix contre la propagation de nos experts CBS Sports ainsi que du contenu de fonctionnalités supplémentaires pour chaque jeu, y compris les jeux. des meilleurs experts de SportsLine et du modèle de projection SportsLine, les meilleurs paris de notre personnel, les choix des survivants et plus encore. Prêt? Allons-y.

Jaguars chez Bears

Temps: Dimanche, 9 h 30 HE (NFL Network)

Ouvrir: Jaguars -1, O/U 46,5

Le modèle de projection de SportsLine simule chaque match de la NFL 10 000 fois, et cela coûte jusqu’à 7 900 $ pour les joueurs à 100 $ parmi les choix les mieux notés depuis sa création. Au cours de la semaine 6, nous pouvons vous dire que le modèle prévoit une victoire de 25-21 pour les Bears, qui remportent la victoire directe dans près de 60 % des simulations. Les Jaguars viennent de remporter leur première victoire de la saison, mais ils ont beaucoup souffert du côté défensif du ballon. Regardez la projection complète de SportsLine pour ce match, ainsi que d’autres choix de la semaine 6, juste ici.

Cardinaux chez Packers

Temps: Dimanche, 13 h HE (Fox)

Ouvrir: Packers -4,5, O/U 47,5

« L’Arizona a été une équipe amusante cette année et son rythme jusqu’à présent en termes de score a été impressionnant. Kyler Murray n’a pas fait grand-chose après une course de plus de 50 verges contre San Francisco, mais je m’attendrais à ce qu’il soit un peu plus. productif dans ce match, en particulier avec Trey McBride fonctionnant comme un porc cible entièrement fonctionnel. Les Packers ont semblé vifs en attaque toute la saison et devraient être capables de jeux explosifs dans ce match avec Jordan Love en pleine santé. Monster et Dontayvion Wicks ne peuvent pas jouer pire ! De gros points à venir. »

Le rédacteur principal de CBS Sports, Will Brinson, aime que Over frappe dans ce match. Découvrez le reste de ses meilleurs paris et pronostics de la semaine 6 juste ici.

Colts chez Titans

Temps: Dimanche, 13 h HE (CBS)

Ouvrir: Colts -2, O/U 45

L’expert de SportsLine, Larry Hartstein, combine un vaste réseau de sources de Vegas avec une approche analytique qu’il a perfectionnée en travaillant pour Pro Football Focus pour prévoir chaque semaine d’action de la NFL, et il est maintenant allé 84-57-3 (59,6%) avec des choix hebdomadaires du concours de Vegas datant de 2022. Nous pouvons vous dire que Hartstein adore couvrir les Titans contre les Colts : « Au cours des 42 derniers jeux de leur défaite contre Jacksonville, les Colts ont accordé 419 verges, soit près de 10 verges par jeu. C’est le meilleur endroit pour obtenir le bon résultat. une attaque des Titans qui colle à Will Levis », a-t-il déclaré à SportsLine. Découvrez sa répartition complète et ses prévisions juste ici.

Texans chez les Patriots

Temps: Dimanche, 13 h HE (CBS)

Ouvrir: Texans -4,5, O/U 42,5

« Drake Maye prendra le départ pour les modestes Patriots, mais saviez-vous que les quarts recrues ont couvert et j’ai gagné sept départs consécutifs ? De plus, les outsiders de plus de 7 points ont une incroyable fiche de 7-2 cette saison, ce qui est de loin le meilleur record pour les outsiders de plus de 7 points sur une période de cinq semaines depuis 1970. Pour référence, les outsiders de plus de 7 points ont obtenu une note de 15 à 50. 2023. Les Patriots n’ont pas de ligne offensive ni d’armes de compétence qui récoltent les votes du Pro Bowl, mais les Texans viennent de perdre Nico Collins pendant au moins quatre matchs, tandis que Joe Mixon et trois joueurs de ligne offensive partants ont raté l’entraînement mercredi. La Nouvelle-Angleterre reste proche. »

L’écrivain de CBS Sports, Jordan Dajani, pense que Houston repartira avec le « W », mais pas de manière fulgurante. Découvrez son analyse complète, ainsi que d’autres meilleurs paris de la semaine 6, juste ici.

Boucaniers aux Saints

Temps: Dimanche, 13 h HE (Fox)

Ouvrir: Saints -1, O/U 42

« C’est une mauvaise passe pour les Saints. En plus de Derek Carr qui a été amoché, la Nouvelle-Orléans se prépare pour un match de division clé sur une courte semaine contre un club des Buccaneers qui vient de connaître une semaine de mini-bye après avoir joué jeudi dernier. Baker Mayfield a joué à un niveau extrêmement élevé cette saison et a une fiche de 9-2 contre l’écart en tant que partant des Bucs sur la route. Le reste de l’avantage et l’avantage de perdre un match en prolongation contre Atlanta lors de la semaine 5 devraient donner à Tampa Bay le jus dont il a besoin. prenez la route et repartez avec une victoire. »

L’écrivain de CBS Sports, Tyler Sullivan, parle entièrement de Tampa Bay dans celui-ci. Découvrez sa répartition complète de la semaine 6, avec les meilleurs paris et choix pour tous les matchs clés, juste ici.

Bruns chez Eagles

Temps: Dimanche, 13 h HE (Fox)

Ouvrir: Eagles -3, O/U 46,5

Le modèle de projection de SportsLine entre dans la semaine 6 sur une séquence de 10-2 parmi les choix les mieux notés de la NFL cette année. En prévoyant les choix de pool de survivants les plus sûrs pour ce week-end, nous pouvons vous dire que le modèle se détourne des Eagles, même si Philadelphie est le plus grand favori de la semaine. Philly a accordé 33 points, un sommet de la saison lors de son dernier match, tandis que Cleveland s’en est étonnamment bien sorti dans la zone rouge. Alors que les Eagles devraient gagner dans plus de 60 % des simulations, le modèle sauve Philadelphie pour une semaine supplémentaire. Trouvez une ventilation complète des principales options de survivants chez SportsLine.

Commandants chez Ravens

Temps: Dimanche, 13 h HE (CBS)

Ouvrir: Corbeaux -6,5, O/U 49,5

« Écoutez, je ne veux rien retirer de ce que les Commanders ont fait – Jayden Daniels a été génial et Washington a enfin un quart-arrière de franchise – mais je dois dire que je ne suis pas encore complètement convaincu par eux. Leurs quatre victoires ont eu lieu contre quatre équipes qui ont un score combiné de 6-14. Ils n’ont pas battu une équipe qui a actuellement un bilan de victoires et leur défense est extrêmement incohérente… Je ne peux pas choisir contre les Ravens et c’est tout. aussi parce que Lamar Jackson ne perd jamais contre les équipes de la NFC. Au cours de sa carrière, il a une fiche de 21-1 contre la NFC, un record qui comprend neuf victoires consécutives.

L’écrivain de CBS Sports, John Breech, respecte la montée en puissance de Washington, mais il est à fond sur Baltimore pour arrêter le battage médiatique des commandants. Découvrez toutes ses prédictions de la semaine 6 juste ici.

Chargeurs chez Broncos

Temps: Dimanche, 16 h 05 HE (CBS)

Ouvrir: Chargeurs -2,5, O/U 42,5

Construits à l’aide de techniques d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de pointe par l’équipe Data Science de SportsLine, AI Predictions et AI Ratings prévoient chaque match de la saison. Pour la semaine 6, l’AI PickBot prévoit que les Broncos se présenteront comme outsiders à domicile à 3 points contre les Chargers. Justin Herbert souffre toujours d’une entorse à la cheville droite qu’il a subie lors d’une défaite contre les Chiefs et pourrait avoir une mobilité limitée cette semaine même après un laissez-passer. Ce n’est pas idéal contre une défense de Denver qui se classe deuxième pour les points alloués et troisième pour les verges allouées. Découvrez le récapitulatif complet des choix améliorés par l’IA juste ici.

Steelers contre Raiders



Temps: Dimanche, 16 h 05 HE (CBS)

Ouvrir: Steelers -1, O/U 43,5

« Aidan O’Connell succède à Gardner Minshew, qui était sur le banc la semaine dernière. Il affrontera une bonne défense de Pittsburgh. Les Steelers contreront avec Justin Fields, qui a besoin d’un bon match pour faire taire les critiques et le discours de Russell Wilson. Je pense que Fields surpassera O’Connell pour remporter ce titre pour les Raiders. »

Le chroniqueur principal de CBS Sports, Pete Prisco, n’accepte pas l’idée que le dernier remaniement du quart-arrière d’Antonio Pierce déclenchera un grand revirement pour Las Vegas. Retrouvez tous les pronostics de la semaine 6 de Prisco juste ici.

Lions chez Cowboys

Temps: Dimanche, 16 h 25 HE (Fox)

Ouvrir: Lions -3, O/U 50,5

« Dallas avait besoin d’un touché de dernière seconde pour battre une attaque extrêmement inefficace des Steelers dimanche soir. Au cours de la semaine 6, les Cowboys auront un adversaire beaucoup plus finement réglé chez les Lions, qui entreront au stade AT&T en tant que favoris sur la route. Sous Dan Campbell, les Lions ont une fiche de 6-2 contre l’écart en tant que favoris sur la route. Pendant ce temps, les Cowboys ont une fiche de 0-4 contre l’écart lors de leurs quatre derniers matchs à domicile. Il convient également de noter l’avantage de repos que Détroit aura sur les Cowboys à la fin du bye. Les Lions ont une fiche de 10-2 contre l’écart à leurs 12 derniers matchs après la semaine de congé. »

Tous les signes indiquent une victoire décisive à Détroit, selon le rédacteur de CBS Sports, Tyler Sullivan. Vous pouvez retrouver tous ses choix et meilleurs paris de la semaine 6 juste ici.

Faucons chez Panthers

Temps: Dimanche, 16 h 25 HE (Fox)

Ouvrir: Faucons -3, O/U 42,5

Le modèle de projection de SportsLine s’est classé dans le top 10 sur NFLPickWatch quatre des six dernières années sur les choix directs de la NFL, et a battu plus de 94 % des joueurs de CBS Sports Football Pick’em quatre fois au cours de cette période. Pour la semaine 6, nous pouvons vous dire que le modèle aime que les Falcons couvrent l’écart contre les Panthers bien plus de 50 % du temps, faisant d’Atlanta l’un des jeux les plus forts de ce week-end. Découvrez la répartition complète des choix recommandés par SportsLine juste ici.

Bengals chez les Géants

Temps: Dimanche, 20 h 20 HE (NBC)

Ouvrir: Bengals -5,5, O/U 44

Rédacteur en chef de CBS Sports pour Fantasy and Gaming, RJ White a remporté à deux reprises d’énormes gains dans le tournoi de handicap le plus prestigieux au monde, le Westgate Las Vegas SuperContest. Il a également le pouls des Giants, avec une fiche de 52-27 (+2176) sur ses 79 derniers choix impliquant New York. Aime-t-il que Daniel Jones and Co. donne des ennuis aux Bengals défensivement défiés aux heures de grande écoute ? Vous pouvez trouver sa répartition complète et ses pronostics pour ce concours ici même sur SportsLine.

Factures chez Jets

Temps: Lundi, 20 h 15 HE (ESPN)

Ouvrir: Jets -1,5, O/U 46,5

L’expert de SportsLine, Mike Tierney, a une fiche de 154-124-9 et fait des choix de la NFL au cours des deux dernières saisons, rapportant 1 586 $ aux joueurs à 100 $ (chaque pari 1 unité). Il a également une solide emprise sur les Bills, avec une fiche de 41-27-4 (+1162) sur ses 72 derniers choix impliquant Buffalo. Pense-t-il que les changements soudains d’entraîneur des Jets, l’élimination de Robert Saleh et le remplacement de Nathaniel Hackett en tant qu’appelant offensif, propulseront Aaron Rodgers and Co. vers une victoire aux heures de grande écoute contre leurs rivaux de l’AFC Est ? Retrouvez son analyse complète et sa prédiction juste ici.