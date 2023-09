Cotes de la semaine 2 de la NFL 2023 : meilleurs paris, y compris les Niners et les Bengals à couvrir

Jason McIntyre Co-animateur de THE HERD et FOX Sports Betting Analyst

La semaine 1 de la NFL est dans les livres, et quelle semaine monstre ce fut !

Si vous nous suivez dans cet espace, vous savez que je suis passé à 6-3.

Le thème de cette semaine est de ne pas réagir de manière excessive à ce que vous avez vu la semaine dernière. Il y a beaucoup de valeur dans quelques équipes qui devraient rebondir ce dimanche.

Plongeons dans mes meilleurs paris pour la semaine 2 de la NFL.

Toutes les heures HE

Ours à Boucaniers (13 heures, Application FOX et FOX Sports )

L’une des plus grandes réactions excessives de la semaine 1. Ce match était un pick’em la semaine dernière, puis une action à sens unique contre Tampa est arrivée après sa victoire contre les Vikings, poussant la ligne vers un panier pendant la majeure partie de la semaine.

J’ai pris les Bears +3 mercredi. Nous avons frappé les Bucs dans cet espace la semaine dernière, et nous allons les faire disparaître cette semaine. Les Vikings ont déplacé le ballon de manière constante, mais les blessures auto-infligées par Kirk Cousins ​​​​les ont fait entrer.

Justin Fields devrait avoir beaucoup de succès contre une défense de Bucs heureuse de blitz, à la fois dans les airs et avec ses jambes. Tampa Bay a réalisé un blitz au deuxième rang la semaine dernière, ce qui pourrait ouvrir Fields à une grosse journée sur le terrain, car son accessoire au sol mesure 61,5 verges. Les Bears ne voudront pas en perdre deux de suite, et Fields ne sera pas assez patient pour essayer de gagner de la poche.

J’aime soutenir Baker Mayfield en tant qu’opprimé, mais en tant que favori, il n’a qu’une fiche de 11-23 contre l’écart (ATS) au cours de sa carrière, dont huit défaites consécutives.

PICK : Bears (+3) perdra de moins de 3 points (ou gagnera purement et simplement)

CHOIX : Justin Fields Plus de 61,5 verges au sol

Trevor Lawrence et les Jags cherchent à détrôner Patrick Mahomes et les Chiefs lors de la semaine 2 C’est un face-à-face entre le roi des quarterbacks.

Raiders à Factures (13h00, CBS)

Las Vegas était considérée comme l’une des pires équipes de la ligue cette saison, tandis que Buffalo devait être un prétendant au Super Bowl. Et pourtant, après un match, tout d’un coup, les gens veulent parier sur les Raiders à cet endroit ?

Après avoir échappé à l’altitude à Denver avec une victoire, ils se rendent maintenant pour affronter une équipe de Buffalo en colère qui a perdu une avance de 13-3 en seconde période face aux Jets.

L’année dernière, les Bills ont affronté 11 équipes qui ont raté les séries éliminatoires. Si vous supprimez les deux matchs où ils ont lutté contre la défense d’élite des Jets, il vous reste neuf matchs. Ils en ont remporté sept par 12 points ou plus et quatre matchs par 20 points ou plus.

Les Bills ont fait exploser les équipes qu’ils étaient censés éliminer. Les deux autres jeux ? Voyage farfelu pour des matchs consécutifs en une semaine à Détroit.

Cela pourrait être les Bills perdant 40 contre un jeu de type défensif des Raiders, et Vegas ne sera pas en mesure de suivre le rythme.

PICK : Bills (-8) pour gagner par plus de 8 points

49ers à Béliers (16h05, Application FOX et FOX Sports )

Les 49ers ressemblaient à l’équipe la plus complète de la ligue la semaine dernière, et ils disputent maintenant un deuxième match consécutif sur la route pour commencer la saison. Sauf que, bien sûr, SoFi pourrait être à 60/40 fans de San Francisco dimanche.

Kyle Shanahan a dominé Sean McVay. Il a une fiche de 10-3 contre l’écart lors de leurs 13 dernières rencontres, dont 6-0 au cours des trois dernières années en saison régulière. Ne lisez pas trop sur les Rams qui ont accumulé plus de 400 verges offensives contre Seattle au cours de la première semaine. McVay a dominé Carroll face à face.

Les 49ers gagnent les tranchées et gagneront haut la main.

PICK : 49ers (-7,5) pour gagner par plus de 7,5 points

Chefs à Jaguar (13h00, CBS)

J’ai attrapé les Chiefs à -3 plus tôt dans la semaine parce que je m’attendais à ce que Travis Kelce joue. Le chiffre a commencé à -2,5 et clôturera probablement à -3,5.

Kelce a marqué 17 buts contre les Jaguars lors du match éliminatoire, et avec Jacksonville jouant le double look de sécurité pour éliminer les gros jeux, il a réussi 14 réceptions.

Je ne pense pas que la défense des Jaguars – qui a laissé bien paraître la recrue de 21 ans Anthony Richardson – sera capable de ralentir l’offensive des Chiefs, qui rebondira avec un repos supplémentaire et retrouvera sa meilleure arme.

La vraie question est de savoir si les Jaguars pourront suivre le rythme. Je ne le prendrais pas à -3,5, car un panier est en quelque sorte un nombre magique pour Mahomes : il a une fiche de 19-6-1 contre l’écart en tant que favori sur trois ou moins.

Donc pour moi, c’est Chiefs -3 ou pass.

PICK: Chiefs (-3) pour gagner par plus de 3 points

Corbeaux à Bengals (13h00, CBS)

C’était le premier match sur lequel je pariais cette semaine, puisque dimanche soir, après que les blessures des Ravens lors du premier match se soient révélées évidentes, j’ai pris les Bengals -3.

Lundi matin, il atteignait -3,5 et depuis, il oscille entre ces deux valeurs.

Le puissant front défensif des Browns a réussi à ébranler Joe Burrow la semaine dernière, et sa blessure au mollet a semblé ralentir un peu sa mobilité. Heureusement pour Cincinnati, les Ravens n’ont rien de comparable à cette ruée vers les passes pour déranger Burrow, ils devront donc effectuer un blitz, et historiquement, c’est une mauvaise nouvelle contre Joe Burrow.

Et quand on ajoute les blessures importantes des Ravens – qui pourraient perdre six titulaires, dont deux sur la ligne offensive – j’aime les Bengals à cet endroit.

PICK : Bengals (-3) vainqueurs par plus de 3 points

Jason McIntyre est un analyste de paris sur FOX Sports qui écrit également sur le repêchage de la NFL et de la NBA. Avant d’arriver chez FOX, il a créé le site The Big Lead. Suivez-le sur Twitter @ JasonRMcIntyre .

