Cotes de la NFL sur la prochaine équipe de Lamar Jackson, y compris les Jets, les Falcons et les Raiders

Dès que l’horloge du match a frappé des doubles zéros lors de la défaite des Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati dimanche soir, tous les regards se sont tournés vers le quart-arrière Lamar Jackson et son éventuelle agence libre imminente.

Jackson, qui n’a pas joué dimanche en raison d’une entorse au genou, se dirigera vers une agence libre sans restriction lorsque la nouvelle année de la ligue commencera le 16 mars, à moins que les Ravens n’utilisent l’étiquette de franchise sur lui ou que les deux parties ne conviennent d’un nouveau contrat à long terme.

Les négociations sur une prolongation de contrat entre les Ravens et Jackson, qui se représente lui-même et n’a pas d’agent, se sont avérées infructueuses avant la saison 2022 mais devraient reprendre maintenant que l’intersaison de l’équipe a commencé.

Le quart-arrière a également publié des messages cryptés sur ses comptes de médias sociaux au cours des derniers jours.

Si Jackson décide de tester les eaux de l’agence libre, cependant, il y aura instantanément beaucoup de concurrence pour les services du joueur de 26 ans. Jackson a atteint les séries éliminatoires avec les Ravens au cours de trois de ses quatre saisons en tant que partant à temps plein et a remporté le prix NFL MVP 2019.

Alors, pour quelle équipe Jackson s’habillera-t-il en 2023 ? Pari FOX a les dernières cotes hypothétiques.

CHANCES SUR LA PROCHAINE ÉQUIPE DE LAMAR JACKSON

Corbeaux de Baltimore -200 (pariez 10 $ pour gagner 15 $ au total)

Jets de New York +400 (pariez 10 $ pour gagner 50 $ au total)

Falcons d’Atlanta +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Raiders de Las Vegas +750 (pariez 10 $ pour gagner 85 $ au total)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre +900 (pariez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

49ers de San Francisco +1200 (pariez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Commandants de Washington +1500 (pariez 10 $ pour gagner 160 $ au total)

Titans du Tennessee +1500 (pariez 10 $ pour gagner 160 $ au total)

Panthers de la Caroline +2000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

*Cote au 17/01/2023

Les Ravens sont toujours les favoris pour retenir Jackson en raison de son importance pour leur succès au cours des dernières années. Cependant, cela vient avec une mise en garde.

“Nous pensons finalement que Lamar et Baltimore parviendront à un accord, mais les chances ne sont pas aussi courtes qu’elles l’auraient été les mois précédents”, a déclaré Dylan Brossman, directeur principal des opérations commerciales de FOX Bet.

Les cotes les plus courtes suivantes appartiennent aux Jets, qui ont un jeune noyau de joueurs prometteurs mais beaucoup de questions au quart-arrière après les luttes de l’ancien choix n ° 2 au classement général Zach Wilson. Les Jets seraient intéressés à faire venir un quart-arrière vétéran pour au moins rivaliser avec Wilson. Pourraient-ils se balancer pour les clôtures et signer une superstar comme Jackson pour compléter leur liste talentueuse? Une telle décision pourrait donner aux Jets un coup de pouce massif dans un AFC East très compétitif.

Les Falcons ont également de jeunes talents prisés en attaque – en particulier le receveur large Drake London – et devraient déjà avoir plus de 50 millions de dollars en espace de plafond salarial cette prochaine intersaison. Ils ne semblent pas non plus avoir de solution à long terme au quart-arrière, terminant 7-10 en 2022 avec un tandem disparate du vétéran Marcus Mariota et de la recrue Desmond Ridder.

“Si Lamar n’est plus un Raven l’année prochaine, nous pensons que les Jets et les Falcons ont le plus de sens comme points d’atterrissage possibles”, a déclaré Brossman.

Les Raiders ont également un trou béant au quart-arrière alors que les jours de Derek Carr semblent être comptés avec la franchise qui l’a repêché. L’entraîneur-chef Josh McDaniels peut chercher à retrouver Tom Brady, mais Jackson – près de 20 ans plus jeune que Brady – serait un plan B phénoménal à rejoindre avec Davante Adams, Darren Waller et Josh Jacobs.

L’ancienne équipe de Brady, les Patriots, n’est peut-être pas aussi longue qu’il n’y paraît à première vue. Il peut être naturel de s’attendre à ce que Mac Jones reste le partant de la Nouvelle-Angleterre si Bill Belichick ramène Bill O’Brien en tant que coordinateur offensif, ce qui il serait intéressé à faire, alors que Jones et O’Brien se chevauchaient brièvement en Alabama. Mais Deshaun Watson est également devenu une star pour les Texans de Houston avec O’Brien comme entraîneur-chef, et Jackson possède une capacité de course similaire à Watson que Jones n’a pas.

Les 49ers pourraient également décider de réorganiser leur chambre de quart-arrière en fonction de ce qui se passe avec l’ancien choix n ° 3 au classement général Trey Lance, qui s’est blessé lors du deuxième match de la saison, et le dernier choix au total du repêchage de la NFL 2022, Brock Purdy, qui a maintenant une fiche de 6-0 en tant que partant après que San Francisco a battu les Seahawks de Seattle lors de la ronde des jokers le week-end dernier. Les 49ers pourraient-ils effacer l’ardoise et ajouter une autre superstar à une liste déjà chargée de talents des deux côtés du ballon?

Les commandants, les titans et les panthères ont également tous leurs propres problèmes de quart-arrière. Les quarts vétérans Carson Wentz, Ryan Tannehill et Sam Darnold semblent tous avoir épuisé leur accueil dans leurs équipes respectives, et des remplaçants comme Sam Howell, Taylor Heinicke, Malik Willis et PJ Walker ont montré des éclairs de potentiel mais se sont révélés incohérents. L’ajout d’une superstar légitime comme Jackson sous le centre pourrait grandement contribuer à inverser la fortune de ces équipes.

Où Jackson finira-t-il finalement? Restez à l’écoute de FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles sur l’une des plus grandes histoires de l’intersaison de la NFL.

