Cotes de la NASCAR All-Star Race 2023, Kyle Larson favori pour gagner

La NASCAR All-Star Race – avec la liste la plus exclusive de pilotes de toutes les courses de la saison – se tiendra dimanche au North Wilkesboro Speedway en Caroline du Nord.

Dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de NASCAR, le North Wilkesboro Speedway revitalisé accueillera une course NASCAR pour la première fois depuis 1996.

La course devrait commencer à 20 h HE dimanche (sur FS1 et l’application FOX Sports).

Ryan Blaney défendra-t-il son titre ? Kyle Larson gagnera-t-il pour la troisième fois en cinq ans ? Ou un pilote remportera-t-il la All-Star Race pour la première fois ?

La All-Star Race – qui a débuté sous le nom de The Winston en 1985 – est une course d’exhibition annuelle avec un peloton d’élite.

Les pilotes éligibles incluent les vainqueurs de la course 2023 et les vainqueurs de la saison précédente en plus de tous les vainqueurs d’événements passés et des précédents champions de la Cup Series qui ont tenté de courir toute la saison précédente.

La liste des participants se termine avec les pilotes qui remportent l’une des trois étapes du All-Star Open samedi et le vainqueur du vote des fans.

Voici un aperçu des chances de Pari FOX:

Kyle Larson +650 (misez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Kévin Harvick +750 (misez 10 $ pour gagner 85 $ au total)

Christophe Bell +900 (misez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

Joey Logano +900 (misez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

Martin Truex Jr. +1000 (misez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Guillaume Byron +1000 (misez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Denny Hamlin +1100 (misez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Ross Chatain +1200 (misez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Chase Elliot +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Kyle Busch +1600 (misez 10 $ pour gagner 170 $ au total)

Ryan Blaney +1800 (misez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Tyler Red Dick +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Brad Keselowski+2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Chasse Briscoe +2800 (misez 10 $ pour gagner 290 $ au total)

Bubba Wallace +2800 (misez 10 $ pour gagner 290 $ au total)

Daniel Suárez +3500 (misez 10 $ pour gagner 360 $ au total)

Chris Buescher +3500 (misez 10 $ pour gagner 360 $ au total)

Austin Dillon +4500 (misez 10 $ pour gagner 460 $ au total)

Austin Cindric +6600 (misez 10 $ pour gagner 670 $ au total)

Ricky Stenhouse Jr. +6600 (misez 10 $ pour gagner 670 $ au total)

Erik Jones +6600 (misez 10 $ pour gagner 670 $ au total)

Cotes complètes de la course All-Star

10 DERNIERS GAGNANTS DE LA COURSE ALL-STAR (TRACK)

2022 : Ryan Blaney (Texas Motor Speedway)

2021 : Kyle Larson (TMS)

2020 : Chase Elliott (Bristol Motor Speedway)

2019 : Kyle Larson (Charlotte Motor Speedway)

2018 : Kevin Harvick (CMS)

2017 : Kyle Busch (CMS)

2016 : Joey Logano (CMS)

2015 : Denny Hamlin (CMS)

2014 : Jamie McMurray (CMS)

2013 : Jimmie Johnson (CMS)

