Cotes de la Gold Cup 2023: prédiction Panama-Mexique, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Le Mexique est à la recherche de son neuvième titre de la Gold Cup de la CONCACAF, et le Panama dispute la finale du tournoi pour la première fois depuis 2013. Les deux équipes se rencontrent dimanche au SoFi Stadium près de Los Angeles.

Le match est prévu pour 19 h 30 HE dimanche et sera diffusé sur FOX et l’application FOX Sports.

Le Panama s’est classé deuxième à deux reprises dans la Gold Cup (2005 et 2013), s’inclinant à chaque fois en finale face à l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Le Mexique mène la série de tous les temps contre le Panama avec 24 victoires, cinq défaites et 12 nuls.

Le Tri n’a plus perdu contre le Panama (11 victoires, 2 nuls) depuis Los Canaleros a battu le Mexique à deux reprises lors de la Gold Cup 2013, dont une victoire 2-1 en demi-finale.

Jetons un coup d’œil au match Panama-Mexique du point de vue du jeu.

Jetons un coup d'œil au match Panama-Mexique du point de vue du jeu.

Panama vs Mexique au SoFi Stadium, Inglewood, Californie (19 h 30 HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

Résultat en fin de règlement :

Panama: +450 (misez 10 $ pour gagner 55 $ au total)

Mexique: -175 (misez 10 $ pour gagner 15,71 $ au total)

Dessiner: +230 (misez 10 $ pour gagner 33 $ au total)

Cotes totales supérieures/inférieures – 2,5

Sur: +125 (misez 10 $ pour gagner 22,50 $ au total)

Sous: -182 (misez 10 $ pour gagner 15,49 $ au total)

Plus d’options de paris Panama-Mexique

Bien que ce match ne se présente peut-être pas comme une finale à haut score, il devrait être serré. Le Mexique n’a encaissé de buts que deux fois dans le tournoi – dans une situation dénuée de sens contre le Qatar et tard dans le match d’ouverture contre Haïti alors qu’il avait une avance de plusieurs buts.

À l’inverse, le Panama n’a pas eu beaucoup de succès historiquement pour trouver le fond du filet contre Le Tri. Ils ont marqué un but lors des cinq dernières rencontres et seulement deux lors des 10 dernières.

Ce match ressemble à quelque chose comme 1-0 Mexique ou même un match qui se décide en prolongation.

En route pour une finale fructueuse.

PICK: Les deux équipes marquent Non (-160 au moment du choix, misez 10 $ pour gagner 16,25 $ au total)

CHOIX : Panama Moins de 0,5 buts (-110 au moment du choix, misez 10 $ pour gagner 19,09 $ au total)

