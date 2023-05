Cotes de la Coupe Stanley de la LNH 2023 : avenir du titre pour les équipes restantes

Peut. 27 février 2023 17 h 44 HE

Les surprenants Panthers de la Floride – la huitième et dernière tête de série de la Conférence de l’Est – ont mérité une place dans la Finale de la Coupe Stanley de la LNH.

Les Golden Knights de Vegas sont à une victoire de les rejoindre.

Les Golden Knights mènent les Stars de Dallas 3-1 avant le cinquième match de samedi à Las Vegas.

Vegas a vu ses cotes de championnat rester à -120 (pariez 10 $ pour gagner 18,33 $ au total). Les Golden Knights étaient à +162 avant la série de Dallas.

Les Panthers ont prouvé qu’ils n’étaient pas un coup de chance après s’être ressaisis d’un déficit de 3-1 au premier tour pour évincer les Bruins de Boston très favorisés, puis écraser les Maple Leafs de Toronto en demi-finale de conférence en cinq matchs.

La finale de la coupe Stanley doit débuter le 3 juin.

Voici les dernières cotes les plus basses pour gagner la Coupe Stanley à Pari FOX:

Chevaliers d’or de Vegas -120 (misez 10 $ pour gagner 18,33 $ au total)

Panthers de la Floride +110 (misez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

Étoiles de Dallas +1600 (misez 10 $ pour gagner 170 $ au total)

* cotes au 27/05/2023

Voici les 10 derniers vainqueurs de la coupe Stanley :

2022 : Avalanche du Colorado

2021 : Lightning de Tampa Bay

2020 : Lightning de Tampa Bay

2019 : Blues de Saint-Louis

2018 : Capitales de Washington

2017 : Penguins de Pittsburgh

2016 : Pingouins de Pittsburgh

2015 : Blackhawks de Chicago

2014 : Kings de Los Angeles

2013 : Blackhawks de Chicago

Alors qui avez-vous pour hisser le calice de Lord Stanley en juin ? Dirigez-vous vers Pari FOX pour placer votre pari maintenant !

