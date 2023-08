Cotes de la Coupe du monde féminine 2023, récapitulatif des paris ; L’Espagne ouvre comme favori en 2027

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Le marché des cotes de la Coupe du monde féminine est terminé pour le tournoi 2023, avec l’Espagne désormais au sommet du monde, si vous voulez. Mais comme le dit le dicton, quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre.

C’est donc que la fenêtre de paris est déjà ouverte pour les cotes de la Coupe du monde féminine 2027 – du moins de la part de nos bons amis bookmakers au Royaume-Uni et en Irlande.

La porte-parole de Paddy Power, Rachael Kane, envisage le tournoi de 2027 – pour lequel les États-Unis pourraient être co-organisateurs mais peut-être pas le favori – et le commerçant BetMGM Seamus Magee récapitule le marché des cotes de la Coupe du monde féminine 2023.

Saluons l’incroyable événement de cette année tout en anticipant ce qui nous attend.

Début du règne d’Espagne

Dimanche, l’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 lors du match de championnat pour remporter son premier trophée de la Coupe du monde féminine. Mais cela fait-il de l’équipe espagnole un favori automatique pour 2027 ? Cela dépendra en grande partie de la façon dont les enchères se dérouleront pour le prochain tournoi à 32 équipes.

Actuellement, il y a quatre finalistes :

– Une candidature conjointe USA-Mexique

– Une candidature conjointe Belgique-Allemagne-Pays-Bas

– Afrique du Sud

– Brésil

L’enchère gagnante sera révélée le 17 mai.

« Il y a beaucoup de pièces mobiles ici. Beaucoup dépendra de qui accueillera, et avec les États-Unis en lice, ils seraient probablement les favoris si leur candidature avec le Mexique était retenue », a déclaré Kane depuis Dublin dimanche après-midi. « Cependant, en attendant, ce serait négligent de notre part de ne pas placer l’Espagne – en tant que tenante du titre – en pole position dans les paris pour en faire un doublé, après avoir remporté son tout premier titre en Coupe du monde féminine plus tôt dans la journée. »

Dans cet esprit, Paddy Power a ouvert l’Espagne en tant que favorite +400 en cotes pour remporter la Coupe du monde féminine 2027.

Tous les buts de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Découvrez tous les buts de toute la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, avec l’Espagne, l’Angleterre, les États-Unis, la Suède, l’Australie, le Japon et plus encore.

Deuxième choix – et peut-être en hausse

Même si l’équipe américaine sort d’un effort décevant – s’inclinant en huitièmes de finale contre la Suède – l’USWNT est toujours le co-deuxième choix de Paddy Power. Les États-Unis et l’Angleterre, vice-championne en 2023, sont tous deux +500 pour tout gagner en 2027.

« La bonne nouvelle pour les États-Unis est que nos commerçants semblent avoir perdu confiance dans les Lionnes, suite à l’énorme déception d’aujourd’hui », a déclaré Kane, faisant allusion à la défaite de l’Angleterre face à l’Espagne. « Ils placent les États-Unis avec l’Angleterre dans les paris en tant que deuxièmes favoris pour remporter le tournoi en 2027. »

Ici aux États-Unis, BetMGM n’a pas encore ouvert les cotes à terme de la Coupe du monde féminine 2027. Mais Magee a fourni une petite spéculation sur ce qui va arriver.

« Je serais surpris si les États-Unis ne sont pas les favoris. Cependant, quatre ans, c’est beaucoup de temps, et à première vue – à en juger par les performances de cette année – il semble que le monde rattrape l’USWNT, à la fois en en termes de comment jouer contre eux et en termes de qualité », a déclaré Magee. « Le jeu connaît une croissance exponentielle dans toute l’Europe, et la qualité dans les ligues européennes s’améliore d’année en année. »

Des preuves solides de ce fait peuvent être trouvées dans le tournoi de 2023, l’Espagne et l’Angleterre atteignant chacune le match de championnat de la Coupe du monde féminine pour la première fois.

« Mais en termes de ressources, l’USWNT a une abondance et sera en mesure d’aligner une équipe solide, sinon la plus forte, sans aucun doute », a déclaré Magee. « Beaucoup de joueurs de l’équipe de cette année sont jeunes, donc ils ne feront que s’améliorer au cours des quatre prochaines années alors qu’ils cherchent à repartir en 2027. »

Pendant ce temps, Kane et ses pairs Paddy Power de l’autre côté de l’étang gardent toujours espoir pour l’Irlande. Hélas, les Irlandais sont loin d’être les favoris, assis comme de longs coups de +15000 (150-1).

« En tant que fière Irlandaise, je ne peux que pleurer sur le fait que l’Irlande ne figure même pas parmi les huit premières nations citées dans les paris », a déclaré Kane.

Récapitulatif des cotes de la Coupe du monde féminine 2023

On ne sait pas à quel point c’était important pour les bookmakers américains – et d’un autre côté, les parieurs américains – lorsque l’USWNT a étonnamment perdu contre la Suède lors d’une série de 16 tirs au but. Les paris sportifs américains ont été inondés de billets et de dollars sur l’équipe américaine pour remporter sa troisième Coupe du monde féminine consécutive.

À partir de ce moment, les parieurs n’avaient plus vraiment à s’inquiéter. Et pour BetMGM, l’Espagne faisant sa course au championnat n’a fait que renforcer le résultat.

Lors de la finale de dimanche, Olga Carmona a marqué à la 29e minute, et l’équipe espagnole l’a fait tenir jusqu’au bout lors d’une victoire 1-0 contre l’Angleterre.

La moneyline à trois lors de la finale était presque un pick ’em. L’Espagne était un favori de +170 et l’Angleterre un outsider de +190, avec un match nul au milieu à +185.

« Nous avons fini par avoir un très bon résultat sur le match. Handle était également solide », a déclaré Magee à propos d’une action constante lors de la finale. « Donc, une victoire 1-0 de l’Espagne en temps réglementaire était un bon résultat pour le livre. »

C’est en grande partie dû au fait que trois autres marchés de paris populaires tombent tous en faveur de BetMGM. Les parieurs étaient sur l’accessoire des deux équipes pour marquer / Oui, plus de 2,5 buts au total marqués et – en prenant un dépliant – l’Angleterre +800 pour gagner lors d’une séance de tirs au but.

Aucun de ces paris n’a été atteint.

« Moins de 2,5 et l’absence d’encaissement sur les deux équipes pour marquer était un bon petit coup de pouce », a déclaré Magee.

De plus, alors que l’Espagne et l’Angleterre étaient toutes deux gagnantes dans le livre à terme du championnat de BetMGM, l’équipe espagnole a représenté un bien meilleur résultat derrière le compteur. L’Espagne a ouvert en tant que troisième choix +600 à BetMGM et s’est progressivement raccourcie tout au long du tournoi.

Pourtant, même si elle figurait en haut du tableau des cotes de la Coupe du monde féminine, l’Espagne a volé sous le radar des parieurs.

« Tout au long du tournoi, l’Espagne a été un excellent résultat pour nous », a déclaré Magee. « La seule responsabilité pour tout le tournoi était les États-Unis. Mais parmi les [other] équipes qui avaient aussi des cotes courtes, l’Espagne a toujours été une très bonne équipe pour nous. »

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES