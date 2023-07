Cotes de la Coupe du monde féminine 2023 : quatre façons de parier sur l’USWNT Down Under

Jason McIntyre Co-animateur de THE HERD et analyste des paris sportifs FOX

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est ici sur FOX et l’application FOX Sports, les amis. Et le mois prochain sera une balade amusante pour les fans et les parieurs.

Une partie de l’excitation est que le monde regardera pour voir si l’USWNT peut terminer le triplé et remporter le tournoi pour la troisième fois consécutive. Actuellement, ils sont les favoris du classement général pour tout gagner à +240.

Alors que les États-Unis sont en tête du classement, il y a quelques pays qui ne sont pas trop loin derrière. L’Angleterre (+430), l’Espagne (+550) et même l’Allemagne (+750) ont des chances qui suggèrent qu’elles pourraient avoir une vraie chance de remporter le trophée en août.

Mais avant que la frénésie ne commence, j’ai quatre de mes meilleurs paris pour la Coupe du monde féminine. Plongeons-y.

Vainqueur du Soulier d’or

Oui, Alex Morgan est le favori, mais c’est pour une raison. Les blessures à l’attaquant de l’équipe américaine ont laissé Morgan comme la seule véritable attaquante, alors attendez-vous à ce qu’elle absorbe l’essentiel des minutes.

Elle peut s’épuiser en ce qui concerne les huitièmes de finale, mais elle pourra quand même marquer suffisamment de buts lors des trois premiers matchs pour être dans le coup.

PRENDRE: Alex Morgan remporte le Soulier d’or (+500, misez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

USWNT contre. Viêt Nam

Il y a du buzz autour de la première apparition du Vietnam en Coupe du monde après avoir affronté la puissante Allemagne avant de perdre 2-1 le 24 juin.

Pourtant, cela ressemble à une tête de série 16 dans le tournoi NCAA affrontant un Goliath, tête de série n ° 1.

Lors de la Coupe du monde féminine 2019, les États-Unis ont sauté partout au Vietnam dans une défaite 13-0, Morgan marquant cinq fois. Cela n’y arrivera pas, mais un touché est définitivement en jeu.

PRENDRE: L’USWNT marquera plus de 6,5 buts contre le Vietnam (+110, misez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

L’USWNT atteint les demi-finales de la WWC

N’aimez pas le jus que vous devez déposer ici, mais le chemin vers les demi-finales est assez simple pour les femmes américaines.

Le match des huitièmes de finale (contre le deuxième du groupe G) pourrait être délicat s’il se déroule contre la dangereuse Suède. Heureusement, la Suède est à -370 pour remporter le groupe, et l’USWNT devrait gérer l’Italie (ou l’Argentine).

Leur match de quart de finale serait probablement contre la Norvège, l’Espagne ou le Japon et les États-Unis seraient favorisés contre les trois.

PRENDRE: L’USWNT atteint les demi-finales (-160, misez 10 $, gagnez 16,25 $ au total)

USA contre le monde : que faudra-t-il pour arrêter l’USWNT à la Coupe du monde féminine ? Cet été sur FOX, ce sont les États-Unis contre le monde lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Parier sur les finalistes

L’USWNT a disputé trois finales consécutives et une quatrième est certainement à portée de main.

Il y a beaucoup de jeunesse quand il s’agit de profondeur à l’avant. Il y a Trinity Rodman, Sophia Smith et Alyssa Thompson – qui participent toutes à leur première Coupe du monde.

Cette équipe devrait se retrouver en finale, même si elle ne semble pas – du moins pas pour le moment – aussi redoutable que la version 2019 de l’équipe.

L’Allemagne est la deuxième équipe au monde et cherche à revenir en finale pour la première fois depuis 2007.

Les deux matches amicaux séparés en novembre (chacun gagnant 2-1). L’Allemagne a perdu contre l’Angleterre lors de la Coupe d’Europe 2022 et a l’un des meilleurs buteurs dans ce domaine à Alexandra Popp.

PRENDRE: USWNT contre l’Allemagne en match de championnat (+650, misez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Alors soutenez-vous l’USWNT dans la Coupe du monde féminine? Restez à l’écoute de FOX Sports pendant que l’action se déroule !

Jason McIntyre est un analyste de paris sportifs FOX qui écrit également sur le repêchage de la NFL et de la NBA. Avant d’arriver chez FOX, il a créé le site The Big Lead. Suivez-le sur Twitter @ JasonRMcIntyre .

