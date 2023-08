Cotes de football universitaire 2023, pronostics : du Michigan au CFP, autres meilleurs paris futurs

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

Alors que la saison de football universitaire débute ce samedi, il est temps de finaliser vos futurs paris avant le début des matchs.

Si vous cherchez des paris sur la Géorgie ou l’Alabama pour remporter le titre national, vous n’êtes pas au bon endroit. Je ne tirerai pas non plus sur le quart-arrière vedette de l’USC, Caleb Williams, pour remporter le trophée Heisman.

Cela ne veut pas dire que l’une des puissances de la SEC ne sera pas la dernière équipe à se présenter au NRG Stadium de Houston le 8 janvier. Je n’aime tout simplement pas leurs chances. Mon objectif était de trouver des paris de valeur et j’ai fini par encercler un total de victoires en saison régulière, un accessoire CFP et une victoire du Trophée Heisman 20-1.

Voici trois futurs paris pour vous aiguiser le bec.

Buffle Plus de 6 victoires

(+110 sur BetMGM)

Les Bulls ont discrètement recruté les classes les plus talentueuses au cours des deux dernières intersaisons sous la direction de l’entraîneur-chef de troisième année Maurice Linguist. Et le talent représente plus de la moitié de la bataille dans le MAC toujours farfelu.

Attendez-vous à une grande stabilité en défense et à une attaque améliorée grâce au transfert du quart-arrière Cole Snyder de Rutgers. Mes chiffres ont favorisé Buffalo lors de huit matchs cette saison, ce qui fait de « Over » 6 un jeu incontournable.

Veuillez magasiner, car il existe quelques 6,5 sur le marché.

PICK : L’Université de Buffalo remportera plus de 6 matchs

Jim Harbaugh du Michigan suspendu pour trois matchs pour commencer la saison Joel Klatt a parlé de la suspension de trois matchs auto-imposée par l’entraîneur-chef des Michigan Wolverines, Jim Harbaugh, pour commencer la saison 2023.

Michigan participe aux éliminatoires du CFP

(+125 à FanDuel)

DraftKings traite le Michigan à égalité (+100), alors veuillez obtenir le meilleur numéro. Les Wolverines sont favorisés dans chaque match de saison régulière pour la première fois depuis longtemps. De toute évidence, ils doivent s’occuper de leurs affaires et protéger leur maison, mais il y a tellement de choses à aimer dans l’offensive de Jim Harbaugh.

Le quart partant JJ ​​McCarthy est de retour, tout comme les meilleurs porteurs de ballon Blake Corum et Donovan Edwards. Le maïs et le bleu renvoient également deux de leurs trois meilleurs receveurs, et ils débuteront cinq – comptez-les, cinq – seniors sur la ligne offensive. Si les équipes adverses ne peuvent pas arrêter le jeu en cours, fuhgeddaboudit.

Plutôt que de jouer avec la Géorgie (-270) ou l’Alabama (-120) pour gagner une place, je prendrai le prix majoré de la meilleure équipe de Harbaugh à ce jour.

PICK : L’Université du Michigan va faire le CFP

Marvin Harrison Jr. remporte le trophée Heisman

(20-1 au SuperBook)

Je sais, je sais – un quart-arrière remporte probablement le Heisman.

Mais vous serez largement récompensé si vous sortez des sentiers battus et que le meilleur receveur large du football universitaire tient ses promesses. Harrison Jr. a réussi 77 passes pour 1 263 verges et 14 touchés la saison dernière. Chut.

La sagesse conventionnelle pourrait vous dire que les chiffres d’Harrison diminueront avec le départ de CJ Stroud dans la NFL, mais je répondrais par la possibilité effrayante que Harrison pourrait être encore meilleur cette saison. Ses capacités de séparation sont surnaturelles, et je ne pense pas que 100 attrapés et 20 touchés soient impossibles.

Ohio State doit nourrir Harrison Jr., et si les Buckeyes n’y réfléchissent pas trop, Harrison pourrait remporter le Heisman puis devenir n°1 au classement général.

CHOIX : Marvin Harrison Jr. remportera le trophée Heisman

Sam Panayotovitch est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il affrontera probablement votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @ spshoot .

 

Tendance FOOTBALL COLLEGE