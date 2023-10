Cotes de football universitaire 2023 : chances du Colorado de remporter le Pac-12 et le titre national

L’histoire de Cendrillon est-elle terminée pour l’entraîneur Deion Sanders et ses Colorado Buffaloes après avoir perdu contre l’Oregon et l’USC deux semaines consécutives ? Peuvent-ils remonter dans le classement ?

Les Buffs ont subi une déroute 42-6 lors de la semaine 4 aux mains de l’Oregon, puis ont perdu un match 48-41 contre les Trojans lors de la semaine 5. Le Colorado a désormais une fiche de 3-2 avant son match de la semaine 6 contre l’État de l’Arizona, non classé. Le succès de l’équipe en début de saison, combiné à deux défaites consécutives, a fait évoluer les chances dans tous les domaines.

Au cours de la troisième semaine, les Buffs ont battu leur rival Colorado State 43-35 en double prolongation et les chances de l’équipe de remporter le Pac-12 étaient de +2 800 (parié 10 $ pour gagner 290 $ au total) à FanDuel avant le match contre l’Oregon. Aujourd’hui, ces chances se sont étendues jusqu’à +50 000. C’est un énorme écart par rapport à +10 000 pour remporter la conférence, où l’équipe entamait la saison. Mais ce n’est pas le seul marché où les chances du Colorado ont changé.

Au début de la saison, les chances du Colorado de remporter les éliminatoires du football universitaire étaient de +25 000. Maintenant, ces chances sont incroyablement longues de +100 000.

