Cotes de football 2023 : les parieurs soutiennent Lionel Messi, l’Inter Miami contre le Toronto FC

Après avoir joué pour l’Argentine lors des matches de qualification pour la Coupe du monde, puis avoir raté deux matches de MLS pour se reposer, Lionel Messi prendra-t-il le terrain pour l’Inter Miami mercredi soir ?

Messi a participé à l’entraînement mardi et l’entraîneur Tata Martino a déclaré que le statut de joueur de Messi serait une décision lors du match de MLS contre le Toronto FC.

Les Hérons pourraient utiliser le septuple ballon d’Or vainqueur, car l’Inter Miami est à l’extérieur à la recherche d’une place en séries éliminatoires.

Messi a enregistré 11 buts et huit passes décisives en 11 matches pour l’Inter Miami.

Messi figurera-t-il à nouveau dans la colonne des buteurs contre le Toronto FC ?

Jetons un coup d’œil aux probabilités.

Résultat en fin de règlement :

Toronto FC à l’Inter Miami, 16 h 30 HE mercredi

Ligne d’argent : Toronto FC +600 (pariez 10 $ pour gagner 70 $ au total) ; Inter Miami -280 (pariez 10$ pour gagner 13,57$ au total)

Dessiner: +420 (pariez 10$ pour gagner 37$ au total)

Plus/Moins de 3,5 buts

Sur: +118 (pariez 10$ pour gagner 21,80$ au total)

Sous: -144 (pariez 10$ pour gagner 16,94$ au total)

PARIS POPULAIRES SUR LIONEL MESSI

Messi marquera un but à tout moment : -260 (pariez 10$ pour gagner 13,85$ au total)

Messi assiste à tout moment : -130 (pariez 10$ pour gagner 17,69$ au total)

Messi pour marquer ou aider : -460 (pariez 10$ pour gagner 12,17$ au total)

Messi marquera le premier but : +180 (pariez 10$ pour gagner 28$ au total)

Messi marque deux buts ou plus : +185 (pariez 10$ pour gagner 28,50$ au total)

Messi va réussir un tour du chapeau : +650 (pariez 10$ pour gagner 75$ au total)

Messi doit marquer ou recevoir un carton : -330 (pariez 10$ pour gagner 13,03$ au total)

*cotes au 19/09/2023

L’Inter Miami a une fiche de 8-4-15 (WDL) avec 29 points, occupant la 14e place sur 15 équipes de la Conférence Est. Le Toronto FC (4-10-14, 22 points) est 15e.

DC United (9-8-12, 35 points) occupe la neuvième place, la dernière place en séries éliminatoires.

Il y a 34 matchs dans la saison régulière de la MLS. L’Inter Miami revient à l’action dimanche à Orlando City SC.

