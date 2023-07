Cotes de basket-ball NCAA 2023-24: Bronny James de l’USC, Michigan St., premiers choix chauds

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

À l’aube de juillet, la plupart d’entre vous ne pensent probablement pas aux cotes de March Madness.

Mais au cours des près de trois mois qui se sont écoulés depuis que UConn a dominé l’État de San Diego lors du match de championnat national, certains parieurs ont sauté dans la poule du tournoi de basketball masculin de la NCAA.

L’État du Michigan est l’un des premiers joueurs les plus notables sur le marché des cotes du Final Four.

Et la décision de Bronny James de fréquenter l’USC – près de l’endroit où son père superstar joue pour les Lakers de Los Angeles – a également contribué à faire des vagues.

[RELATED: Kentucky gets much-needed frontcourt help]

Cameron Drucker, commerçant de basket-ball universitaire pour BetMGM, offre ses idées sur ces deux programmes et plus encore dans le cadre de notre premier aperçu des cotes du tournoi NCAA.

Commençons cette fête

Michigan State était une tête de série n ° 7 du tournoi NCAA 2023, mais a fait son chemin vers le Sweet 16. Les Spartans ont éliminé la tête de série n ° 2 Marquette au deuxième tour, et ils ont suivi en entrant presque dans l’Elite Eight.

Les troupes de Tom Izzo ont joué un hurlement d’un affrontement Sweet 16 contre Kansas State, perdant 98-93 en prolongation.

Lorsque le tournoi s’est terminé et que BetMGM a ouvert les cotes 2023-24 March Madness, l’État du Michigan était à +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total), derrière 11 autres équipes.

Avance rapide jusqu’à maintenant, et les Spartans sont le quatrième choix +1600, derrière seulement +1200 co-favoris Duke et Kansas, et le choix n ° 3 Purdue (+1400).

« L’action contre les Spartans est arrivée rapidement et lourdement. Ils sont de loin notre plus grande responsabilité jusqu’à présent », a déclaré Drucker. « C’est principalement dû au retour de la production, combiné à un étudiant de première année passionnant à Xavier Booker. Leur entraîneur-chef n’est pas trop minable non plus. »

Ouais, ce type d’Izzo est un entraîneur plutôt décent, j’entends. Et comme l’a noté Drucker, la composition projetée des Spartans semble solide.

« Ils semblent vraiment légitimes », a-t-il déclaré. « Ils reviennent effectivement toute leur formation 2022-23, moins Joey Hauser, et en ajoutant également Booker. Lorsque vous donnez à Tom Izzo une zone arrière très expérimentée comme AJ Hoggard et Tyson Walker, une course profonde en mars est toujours un résultat probable. »

L’État du Michigan est actuellement deuxième en termes de billets et d’argent sur le marché à terme des tournois NCAA de BetMGM, derrière seulement le Kansas dans les deux catégories. La responsabilité des Spartans est plus grande en raison des cotes plus longues – mais à peine à long terme – par rapport au Kansas. Les Jayhawks ont ouvert +1600 avant de raccourcir à +1200.

LeBron révèle à nouveau son intention de jouer aux côtés de son fils Bronny Craig Carton réagit à une insinuation selon laquelle LeBron James prévoit toujours de jouer aux côtés de son fils, Bronny James.

Le nouveau cheval de Troie

L’USC a également atteint le tournoi NCAA la saison dernière, mais ce fut un court séjour, ce qui est assez intéressant en raison de l’État du Michigan susmentionné. Les Trojans ont perdu contre les Spartans au premier tour.

Southern Cal a ouvert à +4000 en cotes pour remporter le tournoi NCAA 2023-24. La décision de James d’assister à l’USC est intervenue début mai, et les chevaux de Troie font actuellement partie d’un groupe d’équipes à +3000, ce qui en fait le co-15e choix à BetMGM.

Sans doute plus important que la décision Bronny, l’USC a décroché le meneur Isaiah Collier, le n ° 1 du lycée la saison dernière.

Mais contrairement à l’État du Michigan, les parieurs n’achètent pas vraiment beaucoup dans les actions d’USC à ce stade.

« Cela ne semble pas être le cas. Il n’y a pas une tonne d’action sur l’USC jusqu’à présent », a déclaré Drucker. « C’est une équipe intéressante, car ils ne manquent certainement pas de talent. En dehors de Bronny, ils ont fait venir Collier. Ils ont également renvoyé un buteur électrique à Boogie Ellis et ont fait sortir DJ Rodman de l’État de Washington du portail de transfert. »

Au cas où vous vous poseriez la question, Rodman est le fils du prolifique rebondeur NBA Dennis Rodman.

« Si les chevaux de Troie gélifient, ils pourraient se retrouver dans l’échelon supérieur du Pac-12 », a déclaré Drucker.

Favoris, Dark Horses, Long Shots

Comme l’a noté Drucker, l’État du Michigan crée la responsabilité la plus potentielle pour BetMGM à ce stade précoce. Le Kansas favori et le co-huitième choix Arizona (+2000) sont les deux autres plus gros passifs du livre.

Mais si vous allez immobiliser votre argent pendant plusieurs mois, alors Drucker pense qu’il y a beaucoup de valeur à trouver ailleurs sur le tableau des cotes du Final Four.

« Avec le portail de transfert qui se profile si grand, il semble y avoir beaucoup d’équipes qui pourraient encore être légèrement sous-évaluées », a déclaré Drucker. « La première équipe qui me vient à l’esprit est les Cougars de Houston.

« Tout en perdant Marcus Sasser et Jarace Walker en NBA, ils reviennent Jamal Shead et J’Wan Roberts, et ont ajouté deux des meilleurs joueurs disponibles dans le portail de transfert, à LJ Cryer [Baylor] et Damien Dunn [Temple].

« Je crois personnellement qu’il y a de la valeur avec Houston à 18/1 ou [longer]. »

Les Cougars étaient les favoris pour remporter le titre national une grande partie de la saison dernière et étaient la tête de série n ° 1. Mais Houston est tombé à Miami dans le Sweet 16. BetMGM a ouvert les Cougars +2200 sur le marché des cotes March Madness de la saison prochaine, et Houston est actuellement +1800.

« Quelques autres équipes qui, selon moi, ont une certaine valeur sont le Maryland à 50/1 et Villanova à 30/1 », a déclaré Drucker. « Et comme pour un long shot, Ole Miss à 150/1. Vous ne pouvez jamais compter sur un entraîneur-chef comme Chris Beard. »

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !

Tendance BASKETBALL COLLEGE