Cotes Coupe du monde féminine 2023 : les États-Unis sont les favoris pour tout gagner Down Under

Nous ne sommes qu’à quelques jours de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et les parieurs budgétisent déjà l’équipe qu’ils soutiennent dans le tournoi.

En ce qui concerne le tableau des cotes, l’équipe nationale féminine des États-Unis, championne du monde en titre, reste en tête.

Les Américains ont mis un peu de distance sur le reste du plateau récemment, du moins aux yeux des parieurs.

L’USWNT se situe à +240 (parier 10 $ pour gagner 34 $ au total) pour tout gagner après avoir été à +275 plus tôt cet été malgré l’annonce par la capitaine Becky Sauerbrunn qu’elle manquera la compétition en raison d’une blessure au pied.

L’Angleterre, classée quatrième au classement mondial de la FIFA, reste le deuxième choix de paris à +430.

Les Lionnes étaient à +350 plus tôt cet été.

Plongeons-nous dans les chances des équipes de remporter la Coupe du monde féminine alors que le tournoi s’ouvre jeudi.

COTES COUPE DU MONDE FÉMININE 2023*

ETATS-UNIS: +240 (pariez 10 $ pour gagner 34 $ au total)

Angleterre: +430 (pariez 10 $ pour gagner 53 $ au total)

Espagne: +550 (pariez 10 $ pour gagner 65 $ au total)

Allemagne: +750 (pariez 10 $ pour gagner 85 $ au total)

Australie: +900 (pariez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

France: +1300 (pariez 10 $ pour gagner 140 $ au total)

Suède: +1800 (pariez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Pays-Bas: +2300 (pariez 10 $ pour gagner 240 $ au total)

Brésil: +3200 (pariez 10 $ pour gagner 330 $ au total)

Canada: +3400 (pariez 10 $ pour gagner 350 $ au total)

Japon: +3400 (pariez 10 $ gagnez 350 $ au total)

Norvège: +5000 (pariez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Danemark: +8000 (pariez 10 $ pour gagner 810 $ au total)

Irlande: +10000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Italie: +10000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Le Portugal: +10000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Chine: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Argentine: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Suisse: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Corée du Sud: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Nigeria: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Colombie: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Nouvelle-Zélande: +19000 (pariez 10 $ pour gagner 1 910 $ au total)

Jamaïque: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Viêt Nam : +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Zambie: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Maroc: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Costa Rica: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Philippines : +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Afrique du Sud: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Haïti: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

Panama: +43000 (pariez 10 $ pour gagner 4 310 $ au total)

*cotes au 17/07/2023

Selon FOX Sports Research, lorsque l’USWNT a remporté le titre il y a quatre ans en France, ils sont entrés dans le tournoi en tant que co-favoris pour tout gagner (+350). La Coupe du monde la plus récente a également eu lieu lorsque Megan Rapinoe a remporté le bris d’égalité avec son coéquipier Alex Morgan pour remporter le Golden Boot (récompense pour la plupart des buts marqués) après que les deux joueurs aient marqué six buts.

En remontant encore plus loin, en 2015, l’équipe avait également la meilleure cote de titre de tous les pays à +300. Des noms familiers comme Rapinoe, Carli Lloyd et Hope Solo ont aidé à mener la charge lorsqu’ils ont remporté la Coupe au Canada il y a huit ans.

L’expert en football de FOX Sports, David Mosse, a noté que l’USWNT pourrait être sur le point de se cimenter dans les livres d’histoire du football l’année prochaine.

« Aucun pays n’a remporté trois Coupes du monde consécutives chez les hommes ou chez les femmes », a expliqué Mosse. « Mais si des jeunes comme Sophia Smith continuent à se développer, les États-Unis sont plus que capables d’accomplir cet exploit. »

Et un autre expert du football de FOX Sports, Doug McIntyre, est d’accord avec Mosse.

« Avec tout le respect que je dois au reste d’un peloton qui s’améliore rapidement, l’USWNT se tient toujours au-dessus de toutes les autres nations dans le jeu féminin », a noté McIntyre. « Après avoir remporté les deux dernières Coupes du monde avec des groupes de vétérans, il y a une nouvelle génération de nouveaux venus affamés.

« Ils seront déterminés à faire leur marque sur la plus grande scène. »

L’équipe féminine entrera-t-elle dans l’histoire en 2023 ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour suivre les cotes avant le coup d’envoi des festivités dans quelques jours !

Et, n’oubliez pas, vous pouvez regarder toute l’action incroyable se dérouler sur FOX Sports et l’application FOX Sports au cours du mois prochain.

