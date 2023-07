Cotes Coupe du monde féminine 2023: contrats à terme Golden Boot, choix

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sur FOX et l’application FOX Sports débute cette semaine et les parieurs du futur du football cherchent des moyens d’augmenter leur bankroll.

De nombreux paris sportifs offrent des cotes sur les matchs individuels et les titres à terme, mais ce n’est pas le seul moyen de gagner de l’argent sur l’extravagance de cette année.

Un pari populaire consiste à prédire le vainqueur du Golden Boot, qui est le prix décerné au joueur qui marque le plus de buts dans le tournoi.

Deux membres de l’équipe nationale féminine des États-Unis sont les favorites des paris pour marquer le plus de buts lors de la Coupe du monde féminine – Alex Morgan (+500, parie 10 $ pour gagner 60 $ au total) et Sophia Smith (+650, parie 10 $ pour gagner 75 $ au total) ).

Plongeons-nous dans les cotes pour le Soulier d’or de la Coupe du monde féminine 2023 :

CHANCES DE GAGNER LE BOOT D’OR 2023*

Alex Morgan, États-Unis +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Sophia Smith, États-Unis +650 (pariez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Sam Kerr, Australie +1100 (pariez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Rachel Daly, Angleterre : +1 100 (parie 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Esther Gonzalez, Espagne : +1 100 (pariez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Jennifer Hermoso, Espagne : +1 400 (pariez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Alexandra Popp, Allemagne : +1 600 (parie 10 $ pour gagner 170 $ au total)

Alba Redondo, Espagne : +1 600 (pariez 10 $ pour gagner 170 $ au total)

Eugénie Le Sommer, France : +1 600 (pariez 10 $ pour gagner 170 $ au total)

Alessia Russo, Angleterre : +1 600 (parie 10 $ pour gagner 170 $ au total)

* cotes au 18/07/2023

L’expert en paris sportifs de FOX, Chris « The Bear » Fallica, a un joueur sous le radar en tête pour remporter le Soulier d’or.

« J’ai l’œil sur quelqu’un en bas de la liste pour avoir un gros mois – la Suédoise Fridolina Rolfö », a déclaré Fallica.

« Rolfö a marqué le but qui a donné à Barcelone le titre de la Ligue des champions féminine le mois dernier, était à égalité en tête de l’équipe pour les buts lors des qualifications et n’a pas peur d’essayer à distance. Elle devra évidemment rivaliser avec sa coéquipière Stina Blackstenius pour les buts, mais si la Suède doit faire une course profonde, Rolf ö sera une grande raison pour laquelle. »

PRENDRE: Fridolina Rolfö +5000 meilleure buteuse (misez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Aly Wagne, Emmanuel Acho et Joy Taylor discutent des vedettes possibles pour l'USWNT lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2025.

Alors, qui sont les autres candidats pour remporter le Soulier d’or ?

En haut du tableau se trouve l’attaquant de l’USWNT Alex Morgan à +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total). Morgan est une vétéran de l’USWNT qui disputera sa quatrième Coupe du monde féminine. Habituée à marquer, elle a marqué six buts pour l’USWNT en 2019. L’attaquante astucieuse a toujours ce qu’il faut pour rester avec les jeunes, mais peut-elle conserver sa forme pour la WWC?

Juste derrière Morgan se trouve sa coéquipière Sophia Smith à +650 (pariez 10 $ pour gagner 75 $ au total). Smith, 22 ans, joue pour les Thorns de Portland dans la NWSL où elle est la meilleure marqueuse de la ligue (10 buts, cinq passes).

Connue pour sa vitesse et sa ruse avec le ballon, elle est sur le point d’être la superstar d’un USWNT étoilé. Elle aura toutes les chances d’enchaîner les buts cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ensuite, il y a l’Australien Sam Kerr, largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. À +1100 (pariez 10 $ pour gagner 120 $ au total), elle offre des tonnes de valeur. Habituée à marquer elle-même, la joueuse de 29 ans est la meilleure buteuse de tous les temps de la NWSL et la seule personne à avoir remporté trois Golden Boots dans trois ligues différentes sur trois continents différents.

À qui jetez-vous quelques dollars pour gagner le Soulier d’or ? Restez à l’écoute RENARD Sports pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde Féminine.

