Cotes Clemson contre Georgia Tech, répartition : choix de football universitaire 2023, prédictions de la semaine 11 à partir d’un modèle éprouvé

Les Tigers de Clemson sont enfin en bonne position alors qu’ils se préparent à accueillir les Georgia Tech Yellow Jackets lors d’un match de la Conférence de la côte atlantique samedi. Les Tigres (5-4, 2-4) connaissent une saison difficile, mais une surprise de 31-23 contre le numéro 1 de l’époque. 15 Notre Dame samedi dernier les amène dans ce match de la semaine 11 de football universitaire avec plus de confiance. Les Yellow Jackets (5-4, 4-2) ont remporté des matchs consécutifs, remportant une victoire de 45-17 contre Virginia samedi dernier. Les Tigers ont remporté huit rencontres consécutives dans la série ACC et ont battu Georgia Tech 41-10 à Atlanta l’année dernière.

Spread Clemson contre Georgia Tech : Tigres -14

Clemson contre Georgia Tech plus/moins : 55,5 points

Money line Clemson contre Georgia Tech : Tigers -631, Yellow Jackets +452

GT : A une fiche de 5-1 contre l’écart dans les matchs de conférence cette saison.

CLEM : A une fiche de 1-5 contre l’écart dans ses matchs ACC en 2023.

Diffusion en direct de Clemson contre Georgia Tech : fubo (essayer gratuitement)

Pourquoi Clemson peut couvrir

Les Tigres dominent cette série depuis plus d’une décennie. Ils ont marqué au moins 43 points lors de cinq des huit dernières rencontres, dont une défaite de 73-7 en 2020. La défense des Yellow Jackets semble à nouveau vulnérable, puisqu’elle se classe 129e en FBS en accordant 454 verges par match. Les adversaires marquent en moyenne 30 points par match (104e). Les Tigres accordent 274 verges, le sixième meilleur au pays. Deux des quatre défaites de Clemson ont eu lieu en prolongation, notamment contre l’État de Floride, n°4.

Clemson a une fiche de 9-12 contre l’écart depuis le début de la saison dernière, mais l’offensive des Tigers semble démarrer. Avec Will Shipley (635 verges au total) qui devrait rejoindre Phil Mafah dans le champ arrière, Clemson devrait connaître une journée énorme. Mafah a dominé avec Shipley la semaine dernière et a accumulé 186 verges et deux touchés. Georgia Tech autorise 220 verges par match au sol pour se classer 129e en FBS. La défense des Tigres compte 20 sacs et 15 retraits cette saison. Découvrez quelle équipe choisir ici.

Pourquoi Georgia Tech peut couvrir

L’offensive des Yellow Jackets bourdonne derrière le quart-arrière Haynes King. L’unité totalise en moyenne 465 verges et 33 points par match, se classant dans le top 30 du pays dans les deux cas. Georgia Tech se classe 14e pour les verges au sol, avec une moyenne de 204 par match et de 7,1 par course (septième en FBS). King compte 2 330 verges par la passe et 545 au sol et a réalisé 27 touchés. Le porteur de ballon Jamal Haynes totalise 664 verges au sol (5,8 par course) et a marqué six fois.

Les Yellow Jackets ont remporté des victoires contre des équipes classées de Caroline du Nord et de Miami en remportant trois de leurs quatre derniers matchs. Ils ont marqué 91 points au cours des deux derniers et accumulé plus de 500 verges contre UVA, avec 305 et cinq touchés au sol. Georgia Tech a une marge de chiffre d’affaires de plus 4, à égalité au 32e rang du FBS, tandis que les Tigres ont une marge de moins-2. Les arrières défensifs Jaylon King et Ahmari Harvey ont combiné cinq interceptions, et Georgia Tech a 18 points à retenir. Découvrez quelle équipe choisir ici.

