Cotes, choix, tendances et conseils des paris sur les tours de division des séries éliminatoires de la NFL

J’aurai un congé bien mérité la semaine prochaine – mes premières vacances depuis avant le début de la saison de la NFL. On pourrait presque appeler cela une semaine de congé.

Le plan est de revenir reposé et prêt à participer au Super Bowl, peut-être à du basket-ball universitaire et à tout ce que le monde du sport propose.

Mais cela ne fonctionne pas toujours comme ça. Les premiers jours de retour de vacances nécessitent toujours une petite période d’adaptation. Revenir à votre horaire de sommeil normal, réintégrer votre routine traditionnelle, reporter de quelques jours le déballage de votre valise parce que vous avez décidé de rentrer chez vous la veille de votre retour au travail (c’est juste moi ? Oh, OK).

Le sport est souvent considéré comme un microcosme de la vie, et tout comme nous l’avons évoqué lors de l’article de motivation de la semaine 18, nous ferons à nouveau ces parallèles ici.

Les 49ers de San Francisco et les Ravens de Baltimore ont gagné leur temps libre en dominant la saison régulière et les deux équipes ont également pu reposer leurs joueurs clés au cours de la semaine 18. Comment réagiront-ils à leur première action de jeu dans trois semaines ? Nous ne le saurons vraiment que samedi.

Ma tête me dit de faire le point avec Baltimore et San Francisco. Mon cœur veut voir CJ Stroud et Jordan Love continuer à réussir. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ressentent la même chose.

Mais que disent les données sur les équipes bien reposées en séries éliminatoires qui sortent d’un laissez-passer ?

Malheureusement, si vous vous attendiez à une révélation dramatique pour répondre à cette question, je n’ai pas grand-chose à vous proposer. Depuis l’expansion et le réalignement de la NFL en 2002, les équipes des séries éliminatoires qui ont été exemptées ont une fiche inférieure à la moyenne de 35-41-2 contre l’écart. Un taux de réussite de 46%. Une taille d’échantillon décente qui est malheureusement trop proche de 0,500 pour se transformer en informations exploitables.

Avant que vous me posiez la question, j’ai regardé les cinq dernières années, les 10 dernières années, les 30 dernières années et à aucun moment le résultat ne s’est sensiblement écarté de 50-50 dans un sens ou dans l’autre.

Mais cela ne veut pas dire que la question du reste contre la rouille est inutile ou dénuée de sens. Nous savons déjà pertinemment que certaines équipes ont du mal à obtenir un laissez-passer, tandis que d’autres peuvent l’utiliser à leur avantage. Andy Reid a un excellent bilan post-bye qui est beaucoup trop unilatéral pour être considéré comme aléatoire.

Choix de l’éditeur

1 Connexes

Le problème dans ce scénario est que nous ne savons pas dans quel compartiment placer ces équipes. Vous verrez probablement des gens parier sur les meilleures têtes de série pour dire “la semaine de congé les a aidés à se reposer et ils seront prêts à partir”. “, tandis que les supporters outsiders diront ” il est très possible que nous voyions leur adversaire sortir à plat. ” L’un, les deux ou ni l’un ni l’autre peuvent être vrais, mais nous ne sommes pas dans les vestiaires avec les joueurs pour en être sûrs.

Je pense que vous verrez beaucoup des deux côtés pendant le reste de la semaine lorsque vous consommerez du contenu de paris, et je vous invite à vous rappeler à quel point nous en savons parfois peu. Il suffit d’être conscient de notre manque de connaissances pour dépasser nos préjugés et nous concentrer sur les jeux eux-mêmes.

Les paris

La responsabilité est énorme dans l’industrie des paris sportifs. Si vous souhaitez suivre les choix de quelqu’un ou faire confiance à son analyse, vous devriez vouloir qu’il soit aussi transparent que possible sur ses succès ou ses échecs. J’ai l’intention de faire un résumé complet de mes pensées et de mes choix pour la saison afin de passer en revue ce que nous avons appris, mais pour l’instant, voici un bref rappel de quelques récits que j’ai mentionnés la semaine dernière.

Tendance à suivre : Les outsiders ont de bonnes valeurs contre l’écart et purement et simplement (les outsiders ont une fiche de 4-2 contre l’écart et de 3-3 purement et simplement, les Rams perdant par un seul point)

Tendance à s’estomper : Les QB lors des premières séries éliminatoires en carrière commencent à se battre (ils ont obtenu une fiche de 2-2 contre l’écart et de 2-2, les deux victoires étant dominantes)

Tout bien considéré, ce fut une semaine réussie de théorie des paris, une semaine que nous pourrons, espérons-le, continuer à appliquer lors du tour de division.

Teaser en 6 points des têtes de série n°1 : BAL -2 et SF -2

Les Ravens et les 49ers pourraient finir par être un peu raides après la semaine de congé, mais chaque fois que je peux taquiner un grand favori grâce à trois des marges de victoire les plus courantes de trois, six et sept points, je me sens obligé de le faire. Nous avons ici des équipes clairement supérieures, avec des entraîneurs qui savent comment gagner en séries éliminatoires.

jouer 0:39 Les Packers couvriront-ils les 49ers ? Tyler Fulghum donne ses façons préférées de parier sur la confrontation entre les Packers et les 49ers lors de la ronde de division.

Cette version de Lamar Jackson n’est pas aussi faillible qu’avant (gardez à l’esprit que cela fait trois ans que nous ne l’avons pas vu en séries éliminatoires), et je crois que Green Bay a prospéré la semaine dernière parce que Dallas était prévisible des deux côtés du match. balle; c’est une chose que vous pouvez compter sur Kyle Shanahan pour éviter.

Rachaad White moins de 54,5 verges au sol (-115)

Voulez-vous deviner combien de joueurs ont atteint 70 verges au sol contre les Lions cette saison ? Zéro.

Voulez-vous deviner combien d’équipes ont été moins efficaces dans le run game que les Buccaneers cette saison ? Zéro.

jouer 0:34 Pourquoi Fulghum s’attend à ce que les Lions couvrent contre les Bucs Tyler Fulghum s’attend à ce que les Lions soient trop difficiles à gérer pour les Buccaneers et prédit qu’ils couvriront.

Cette ligne est fixée au-dessus de la médiane de ce que les Lions ont autorisé aux RB titulaires cette saison, et au-dessus de la médiane de la production au sol des Blancs. C’est l’équipe la moins efficace au sol, en tant qu’outsider, sur la route, contre la meilleure défense contre la course de la ligue. Les calculs ne sont pas des calculs.

Josh Allen sur 8,5 tentatives précipitées (-135)

Depuis que Joe Brady a pris la relève en tant que coordinateur offensif des Bills, Buffalo a remporté trois victoires éclatantes, dans lesquelles Allen a réalisé en moyenne six tentatives au sol par match. Dans les cinq autres matchs, il a réalisé en moyenne 10 tentatives, dépassant ce nombre dans tous les matchs sauf un. Au début de la saison, Allen a été encouragé à jouer en lui-même, pour tenter de le garder sous contrôle. Brady a remodelé l’offensive pour permettre à Allen de jouer le rôle de surhomme chaque fois que cela est nécessaire, mais sans pour autant mettre le poids du monde sur ses épaules pendant 60 minutes complètes. On devrait s’attendre à ce qu’Allen fasse tout son possible lors d’un match éliminatoire contre les Chiefs. Il convient également de mentionner qu’il a réussi des tentatives de course à deux chiffres lors de chacun de ses quatre derniers matchs contre Kansas City.

La meilleure partie de ce pari est qu’il est immunisé contre le script du jeu. Si les Bills sont à la traîne, nous aurons probablement plus de bousculades et plus de couloirs de course en champ libre au quatrième quart. Si Buffalo mène, Allen y a probablement contribué, et nous pourrions finir par nous mettre à genoux pour nous aider à dépasser ce total également.