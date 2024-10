Cotes, choix et pronostics des Stars de Dallas contre les Bruins de Boston

Le Étoiles de Dallas (5-2-0) visitez le Bruins de Boston (3-3-1) jeudi. La mise au jeu du TD Garden est prévue à 19 h HE (ESPN+). Analysons Paris sportifs BetMGM Cotes de la LNH autour du Étoiles contre Bruins chances et faites nos choix et pronostics d’experts sur la LNH. Série de saison : Premier rendez-vous de la saison. Les Bruins ont gagné 2-0 l’année dernière. Dallas a perdu 4-2 contre Buffalo mardi sans parvenir à se classer parmi les favoris sur la route -146. C Tyler Séguin et D Thomas Harley chacun a trouvé le fond des filets dans la défaite tandis que RW Evgueni Dadonov a obtenu 2 passes décisives. Boston a perdu deux matchs consécutifs après avoir été blanchi 4-0 contre Nashville mardi et avoir échoué à se classer parmi les outsiders de +126 sur la route. Il rentre chez lui jeudi pour la première fois depuis 10 jours. Diffusez la LNH toute la saison sur ESPN+avec les jeux hors marché de votre équipe, des jeux exclusifs, des originaux et bien plus encore. Obtenir ESPN+ maintenant! Les étoiles aux cotes des Bruins Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder USA TODAY Centre des résultats sportifs et des cotes des paris sportifs pour une liste complète de Cotes de la LNH. Lignes mises à jour pour la dernière fois à 11 h 50 HE. Ligne d’argent (ML) : Étoiles -115 (pariez 115$ pour gagner 100$) | Bruins -105 (pariez 105$ pour gagner 100$)

