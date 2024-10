Cotes, choix et pronostics des Jets de Winnipeg contre les Red Wings de Détroit

Le Jets de Winnipeg (8-1-0) visitez le Red Wings de Détroit (4-4-1) mercredi. Le lancement de la mise au jeu depuis la Little Caesars Arena est prévu à 19 h 30 HE (ESPN+). Analysons Paris sportifs BetMGM Cotes de la LNH autour du Jets contre Red Wings chances et faites nos choix et pronostics d’experts sur la LNH.

Série de saisons : Première rencontre ; Les Jets ont gagné 2-0 la saison dernière

Les Jets ont mis fin à une séquence de 8 victoires consécutives lundi et ont subi leur première défaite, une défaite 6-4 contre les Maple Leafs de Toronto, tout en échouant à se classer parmi les favoris à domicile -105. LW Kyle Connor a marqué 2 buts et obtenu 2 passes décisives dans la défaite.

Détroit a perdu deux matchs consécutifs après s’être incliné 3-2 en prolongation contre les Oilers d’Edmonton dimanche alors qu’il était un outsider de +233 à domicile. C Andrew Copp a inscrit un but et une passe décisive dans l’effort perdu.

Jets aux cotes des Red Wings

Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder USA TODAY Centre des résultats sportifs et des cotes des paris sportifs pour une liste complète de Cotes de la LNH. Lignes mises à jour pour la dernière fois à 11 h 09 HE.

Ligne d’argent (ML) : Jets -150 (pariez 150$ pour gagner 100$) | Red Wings +125 (pariez 100$ pour gagner 125$)

: Jets -150 (pariez 150$ pour gagner 100$) | Red Wings +125 (pariez 100$ pour gagner 125$) Ligne de rondelle (PL)/Contre l’écart (ATS) : Jets -1,5 (+165) | Ailes rouges +1,5 (-200)

: Jets -1,5 (+165) | Ailes rouges +1,5 (-200) Plus/Moins (O/U): 6 (O : -110 | U : -110)

Les Jets des Red Wings projetent les gardiens de but

Connor Hellebuyck (6-1-0, 2,14 GAA, 0,925 SV%, 1 SO) contre. Alex Lyon (2-2-0, 2,05 GAA, 0,940 SV%, 1 SO)

Hellebuyck est en grande partie la raison pour laquelle les Jets ont connu autant de succès en début de saison. Il a le meilleur bilan de la LNH tandis que son GAA et son SV% se classent tous deux dans le top 10. Il n’a accordé que 15 buts au total cette saison.

Malgré la fiche de 2-2 de Lyon, son GAA se classe 6e dans la LNH tandis que son SV% le place au 3e rang de la ligue. Il n’a accordé que 9 buts cette saison tout en arrêtant 140 des 149 tirs au total.

Choix et pronostics des Jets aux Red Wings

Prédiction

Jets 4, Ailes rouges 3

Ligne d’argent

PARI JETS (-150).

Winnipeg a remporté 8 de ses 9 matchs cette saison tout en accordant 3 buts ou moins. Il a marqué 4 buts ou plus lors de 5 de ses 6 derniers matchs et affronte une équipe de Détroit qui a marqué 3 buts ou moins lors de 3 de ses 4 derniers matchs.

Ligne de rondelle/Contre l’écart

PASSER.

Il y a une meilleure valeur sur la moneyline des Jets, cependant, en raison de leur attaque puissante, une dispersion sur les Jets -1,5 (+165) pourrait valoir un deuxième regard.

Plus/Moins

PARI PLUS DE 6 (-110).

Les Jets ont une fiche de 5-3-1 cette saison tandis que les Red Wings ont une fiche de 5-4. Winnipeg a marqué 4 buts ou plus à chacun de ses 3 derniers matchs et 5 de ses 6 au total. Il a accordé 3 buts ou plus lors de chacun de ses 3 derniers matchs et également lors de 5 de ses 6 derniers matchs. Détroit a marqué 3 buts ou plus dans 2 de ses 3 derniers tout en accordant 3 buts ou plus dans chacun de ses 3 derniers.

