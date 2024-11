Cotes, choix et pronostics des Blackhawks de Chicago contre les Sharks de San Jose

Le Blackhawks de Chicago (3-6-1) et Requins de San José (2-7-2) enchevêtrement jeudi au SAP Center. La mise au jeu d’ouverture est prévue à 22h30 (ESPN+). Analysons Paris sportifs BetMGM Cotes de la LNH autour du Blackhawks contre Sharks chances et faites nos choix et pronostics d’experts sur la LNH.

Série de la saison : les Blackhawks mènent 1-0

Chicago, qui a battu San Jose 4-2 à domicile le 17 octobre, dispute la partie médiane d’un road trip de 5 matchs. Lundi, les Blackhawks ont mis fin à une séquence de quatre matchs avec une victoire de 5-2 contre l’Avalanche du Colorado. C Ryan Donato a inscrit 2 buts et une passe décisive dans ce qui marquait la deuxième victoire du club sur la route en 6 essais.

Mardi, les Sharks ont ouvert un match à domicile de 5 matchs avec une victoire de 4-2 contre les Kings de Los Angeles. Un club de San Jose qui a débuté sa saison avec un bilan de 0-7-2 a récolté des victoires consécutives, ce qu’il n’avait pas fait depuis les 22 et 23 janvier.

Diffusez la LNH toute la saison sur ESPN+avec les jeux hors marché de votre équipe, des jeux exclusifs, des originaux et bien plus encore. Obtenir ESPN+ maintenant!

Cotes des Blackhawks contre les Sharks

Fourni par Paris sportifs BetMGM; accéder USA TODAY Centre des résultats sportifs et des cotes des paris sportifs pour une liste complète de Cotes de la LNH. Lignes mises à jour pour la dernière fois à 9 h 08 HE.

Ligne d’argent : Blackhawks -145 (pariez 145$ pour gagner 100$) | Requins +120 (pariez 100$ pour gagner 120$)

Blackhawks -145 (pariez 145$ pour gagner 100$) | Requins +120 (pariez 100$ pour gagner 120$) Ligne de rondelle (RL)/Contre l’écart (ATS) : Faucons noirs -1,5 (+165) | Requins +1,5 (-200)

Faucons noirs -1,5 (+165) | Requins +1,5 (-200) Plus/Moins (O/U) : 6 (O : -110 | U : -110)

Les Blackhawks et les Sharks projetent les gardiens de but

Petr Mrazek (3-5-0, 3,04 GAA, 0,896 SV%) contre. Mackenzie Blackwood (1-3-2, 3,89 GAA, 0,888 SV%)

Mrazek a débuté le match de lundi et a effectué 24 arrêts tout en accordant 1 but à force égale et 1 but en avantage numérique. Il a débuté 3 matchs contre San Jose la saison dernière, avec un bon score de 0,926 SV%.

Blackwood a accordé 4 buts lors d’une victoire de lundi contre le club de hockey de l’Utah. Les 4 buts ont été marqués en première et en deuxième périodes ; il n’a fait face qu’à 4 tirs au cours de la troisième période et de la prolongation dans une victoire de 5-4 des Sharks.

Jouez à notre quotidien gratuit Défi Choisissez-les et gagnez ! Jouez maintenant!

Choix et pronostics des Blackhawks contre les Sharks

Prédiction

Blackhawks 4, Requins 3

Ligne d’argent

Chicago a battu San Jose 5 fois de suite depuis février de la saison 2022-23.

Les Blackhawks ont montré une certaine amélioration de leurs capacités dans les analyses 5 contre 5, et leurs chances de marquer et leurs chiffres de danger élevé évoluent dans le bon sens au cours des derniers matchs, même s’ils n’ont gagné qu’une seule fois depuis le 19 octobre.

Les Sharks ont été jusqu’à présent un club lourdement pénalisé. Seules cinq équipes ont été marquées avec plus de minutes de pénalité moyennes par match que les 11,0 de San Jose. Lors de la rencontre du 17 octobre au United Center, Chicago a obtenu un score de 2 sur 7 en avantage numérique. Et San Jose a récemment produit une multitude de bons regards sur la machine à sous.

Chicago est sur la route dans 2 zones horaires ouest, mais il a également un avantage au repos dans ce match.

RETOUR LES BLACKHAWKS (-145).

Ligne de rondelle/Contre l’écart

Trois matchs au cours de la séquence de cinq matchs consécutifs de Chicago contre San Jose ont dépassé le règlement. PASSER en essayant de contourner les ‘Hawks avec un coussin.

Plus/Moins

The Over a une fiche de 5-1-1 au cours des 7 dernières rencontres de la série et a marqué lors de 3 matchs consécutifs des Hawks-Sharks à San Jose.

Les chiffres de force paire de Blackwood (0,892 SV%) n’ont pas été encourageants. Les opportunités extra-humaines devraient être nombreuses.

RETOUR DES PLUS DE 6 (-110).

Pour plus de choix et de conseils sur les paris sportifsconsultez SportsbookWire.com et ParierFTW. Suivez SportsbookWire sur Twitter/X et comme nous sur Facebook.