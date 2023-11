Cotes, choix et pronostics de football universitaire

C’est fou à quel point les choses peuvent changer au cours de la saison de football de la NCAA. Des équipes auxquelles on ne s’attendrait pas dans le Top 25 et qui grimpent sur le tableau des cotes du football universitaire, des joueurs sortant de nulle part pour connaître des saisons en petits groupes. Bon sang, vous pouvez avoir un bébé qui vous fait manquer six semaines de la saison.

Mais maintenant que nous abordons la dernière ligne droite de la saison, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Le Kansas est juste bon au football maintenant ? Les Jayhawks peuvent-ils maintenir ce changement en tant que légers favoris à domicile contre Texas Tech ou l’ancien Kansas apparaîtra-t-il ?

Et Frank Harris retrouve la santé à temps pour mener les UTSA Roadrunners à un départ 5-0 en conférence après un début de saison désastreux.

Et qu’en est-il de l’Armée de l’Air ? Traverser la saison avant une défaite époustouflante, mais pas pour autant, contre l’armée. Comment les Falcons réagiront-ils à nouveau en tant que grands favoris, cette fois lors de leur visite à Hawaï ?

Voici mes choix de football universitaire gratuits de la semaine 11 dans la dernière édition de la Triple Option.

Choix de la semaine 11 du football universitaire

Choix effectués le 10 novembre. Cliquez sur chaque choix pour lire l’analyse complète.

Cotes, choix et pronostics de la semaine 11 du football universitaire

Prédiction Texas Tech contre Kansas

Lance Liepold est l’un des noms les plus en vogue dans le carrousel des entraîneurs en chef du football universitaire grâce au travail qu’il a accompli pour redresser le programme de football des Kansas Jayhawks. Son nom a déjà été associé à l’offre d’emploi dans l’État du Michigan. Mais le chef des Jayhawks a écrasé toute idée de mouvement. Et de manière assez catégorique, Liepold disant en gros que ce travail est le dernier qu’il occupe.

Parlez de donner à votre groupe un regain de confiance avant le match de ce week-end avec la visite de Texas Tech.

Le Kansas débute ce week-end avec une fiche de 7-2, ce qui inclut la première victoire du programme contre l’Oklahoma depuis 1997. Ils ont ensuite enchaîné avec une solide victoire contre l’Iowa State dans ce qui était une nette déception.

Désormais, une place dans le match pour le titre du Big 12 est peu probable avec des défaites contre les deux équipes devant elles (Texas et Oklahoma State), mais cette équipe a encore beaucoup à jouer. Et cela pourrait poser des problèmes aux Red Raiders.

Beaucoup s’inquiétaient de la réaction des Jayhawks sans le quart-arrière Jalon Daniels, mais il semble qu’il n’y ait rien à craindre avec Jason Bean au centre. En six matchs, Bean a totalisé 1 418 verges avec 10 touchés, contre quatre interceptions. Il a également ajouté 156 yards et un autre score au sol.

Mais c’est une attaque équilibrée. Les porteurs de ballon Devin Neal et Daniel Hishaw Jr. ont totalisé plus de 1 300 verges au sol et 17 touchés. Et les deux courent sur environ six mètres par course. Dans l’ensemble, les Jayhawks se classent 10e au pays en verges par jeu et 12e en taux de réussite offensive.

Texas Tech, quant à lui, est une équipe du milieu du Big 12. Ils ne font rien de trop mal lorsqu’ils sont en bonne santé, mais ils ne font rien de particulièrement bien non plus.

Une défense des Red Raiders qui se classe 77e pour les verges par la passe autorisées par match et 85e pour le taux de réussite défensive par rapport à la passe pourrait avoir du mal à contenir Bean. Pendant ce temps, l’offensive a eu du mal à trouver de la cohérence, se classant donc au 55e rang en termes de taux de réussite, et je ne suis tout simplement pas sûr qu’elle sera en mesure de suivre le rythme des Jayhawks dans celui-ci.

PRENDRE: Kansas -3,5 (-110 à FanDuel)

Prédiction Riz contre UTSA

J’étais défoncé par l’UTSA au début de la saison. J’ai choisi les Roadrunners pour remporter l’AAC avant le début de la saison et j’ai pris le dessus grâce à leurs 7,5 victoires.

Puis la saison a commencé de manière désastreuse. L’UTSA a perdu son premier match contre Houston 17-14, puis le quart-arrière vedette Frank Harris s’est blessé à l’orteil la semaine suivante. La blessure a coûté à Harris deux matchs supplémentaires et aux Roadrunners deux autres victoires et ils ont commencé la saison avec une fiche de 1-3 d’affilée et de 0-4 contre l’écart.

Mais Harris est revenu à temps pour le match de conférence et les Roadrunners ressemblent tout à coup à l’équipe que beaucoup attendaient d’eux.

L’UTSA a une fiche parfaite de 5-0 tout en affichant une fiche de 3-1-1 contre l’écart lors de ses cinq premières compétitions AAC, remportant ces matchs avec un énorme 16,8 points par match. Et Harris a été le catalyseur. Le signaleur senior a totalisé 1 299 verges avec 11 touchés, contre seulement trois interceptions lors de ces matchs.

Cette semaine, Harris aura une excellente occasion de démonter une défense contre la passe de Rice en difficulté. Les Owls se classent 104e pour les verges par la passe autorisées par match, 109e pour les verges par tentative de passe et 120e pour l’EPA/passe adverse.

Maintenant, malgré les difficultés de Rice, ils ont été une équipe décousue cette saison avec une fiche de 7-2 contre l’écart grâce au quart-arrière vétéran JT Daniels et à une offensive de passe impressionnante. Malheureusement pour les Owls, Daniels a subi une commotion cérébrale lors de la défaite de la semaine dernière contre SMU et a été jugé douteux pour jouer ce match.

Si Daniels n’est pas en mesure d’y aller, cela signifie soit le remplaçant AJ Padgett, qui n’a pas joué depuis la semaine 4 en raison d’une blessure, soit le véritable étudiant de première année Chase Jenkins, qui a terminé le match contre les Mustangs, débutera. Ce n’est pas une proposition prometteuse pour l’un ou l’autre qui se dirige vers le bruyant Alamo Dome. Le fait que la défense de l’UTSA se classe au 39e rang du pays en termes de verges adverses par jeu ne fait pas de mal non plus.

Harris progresse et obtient un bon match. Alors que Rice lancera probablement un QB inexpérimenté dans un environnement hostile. Pour moi, tout cela indique une reprise des Roadrunners.

PRENDRE: UTSA -13,5 (-110 chez DraftKings)

Prédiction Air Force vs Hawaï

Si vous m’aviez dit la semaine dernière que le score final du match Army-Air Force était de 23-3, j’aurais dit, merci pour une autre victoire des Under, et les Falcons sont à 9-0.

Mais dans une surprise étonnante en tant qu’outsiders de 18 points, ce sont les Black Knights qui ont remporté la victoire, infligeant à l’Air Force sa première défaite de la saison. Ce fut une défaite humiliante pour les Falcons, mais je pense que cela crée une opportunité de pari pour nous cette semaine lorsqu’ils se rendront à Hawaï pour affronter les Rainbow Warriors.

L’Air Force est encore une fois grand favori cette semaine. Cette fois, c’est près de 20 points de craie contre Hawaï. Mais contrairement à l’armée, Hawaï n’a pas la même expertise lorsqu’il s’agit de ralentir l’offensive triple option lourde déployée par les Falcons.

Malgré la défaite de la semaine dernière, cela reste une saison très impressionnante pour l’Air Force. Lors des huit victoires précédentes des Falcons, ils avaient une marge de victoire moyenne de 20,3 points par match. Ils ont pu le faire grâce à leur jeu de course dominant qui mène la nation à accumuler 284,2 verges par match avec un clip de 5,1 verges par course. Dans l’ensemble, ils se classent au cinquième rang en termes de taux de réussite offensive en matière de gestion du football.

Cela n’augure rien de bon pour Hawaï, dont la défense contre la course a plus de trous qu’une tranche de fromage suisse. Les Rainbow Warriors se classent 110e pour les verges au sol de l’adversaire par match et permettent à leurs adversaires de courir avec un clip de près de cinq verges par course. Et ils se classent avant-derniers (132e) dans l’EPA/rush adverse.

Cette défense poreuse signifie qu’Hawaï a cédé beaucoup de points cette saison, 34 par match en fait, ce qui le classe au 120e rang du pays. Et les Warriors ont accordé 35 points ou plus dans sept de leurs 10 matchs.

Même s’ils sont chez eux, cela ressemble à un scénario au mauvais endroit et au mauvais moment pour les Rainbow Warriors. L’Air Force sera contrariée après la défaite de la semaine dernière et exprimera ses frustrations à Hawaï, éclipsant ainsi le total de son équipe.

PRENDRE: Total de l’équipe de l’Air Force supérieur à 33,5 (-115 chez DraftKings)

