Cotes, choix, dormeurs de l’Open d’Écosse 2023: Patrick Cantlay, Matt Fitzpatrick parmi les meilleurs paris

Le Renaissance Club de North Berwick, en Écosse, accueille cette semaine la deuxième édition du Genesis Scottish Open en tant qu’événement co-sanctionné par le PGA Tour et le DP World Tour. L’Open d’Écosse se joue depuis plus de cinquante ans, mais n’est organisé à Renaissance que depuis quatre ans. Renaissance est si nouveau dans l’ancien monde du golf écossais qu’il n’a qu’une page Wikipédia de trois phrases. La famille Savardi a engagé Tom Doak pour créer The Renaissance Club sur un terrain aux côtés de Muirfield dans les années 2000.

Le Renaissance Club n’a pas encore montré ses dents en tant qu’hôte de l’Open écossais, car les quatre éditions se sont déroulées dans des conditions plutôt douces avec peu ou pas de vent. Cette année, il semble qu’il devrait jouer comme il a été conçu, les prévisions indiquant des conditions venteuses pour le week-end. Jeudi aura le temps le plus doux et le moins de pluie, tandis que les leaders dimanche pourraient jouer dans des averses et des vents de 20 mph. Avec les conditions venteuses, je chercherai les meilleurs attaquants de balle pour atteindre le sommet cette semaine.

Le champ à l’édition de cette année de l’Open écossais est le plus fort à ce jour. Jon Rahm est le seul joueur éligible dans le top 10 du classement mondial officiel de golf à sauter cette semaine en préparation de l’Open Championship. L’absence de Cameron Smith est un peu plus flagrante après qu’il soit allé gagner la semaine dernière sur le LIV Golf Tour alors qu’il se prépare à défendre son titre Open Championship la semaine prochaine. Justin Thomas est sur le terrain et risque de tomber du top 20 du classement mondial officiel du golf cette semaine pour la première fois depuis longtemps, et c’est peut-être son bon copain Rickie Fowler qui le fait.

Bulletin de pari

Patrick Cantlay+1400 était à deux doigts de gagner au TPC River Highlands lors de sa dernière sortie. Cette semaine-là, il a gagné 6,94 coups à l’approche et 11,58 coups du tee au green. Cela signifiait qu’il avait résolu son problème à l’US Open, où il avait perdu des coups en approche pour la deuxième fois en quatre semaines. Il a terminé quatrième ici l’an dernier, il aura donc une certaine confiance dans la façon dont son jeu s’inscrit dans le parcours.

Tommy Fleetwood +2200 a raté deux coupes lors de ses cinq dernières sorties qui semblent être sorties de nulle part, car il semble avoir le contrôle total de son jeu. Je parie sur le Tommy Fleetwood que nous avons vu perdre en séries éliminatoires à l’Omnium canadien RBC pour se présenter cette semaine. Il a un excellent historique de parcours ici avec une 2e et une 4e place parmi ses trois derniers voyages.

Matt Fitzpatrick +2200 est purement sur ma carte en fonction de l’historique des cours. Il a un peu lutté ces derniers temps, surtout avec son pilote, où il a perdu près de cinq coups au champ combinés lors de ses deux dernières épreuves. Il est toujours enfermé avec son putter, dont il aura besoin si le score de cette semaine est proche de celui des quatre dernières années.

Shane Lowry+3500 a gagné des coups avec son pilote dans huit tournois consécutifs et 4,5 coups ou plus en approche dans trois de ses cinq derniers tournois. Lowry ne l’a pas encore fait ici, mais il peut s’adresser à son bon copain Padraig Harrington pour obtenir des conseils sur le parcours dont il pourrait avoir besoin. Harrington a joué un rôle clé en guidant Tom Doak dans la modification du parcours de golf pour attirer davantage de joueurs de haut niveau et en faire un test équitable du golf. Lowry a terminé quatre fois parmi les 20 premiers lors de ses cinq dernières sorties et a été positif avec le putter dans les quatre tournois.

Lectures DFS

Scottie Scheffler 11 600 $ n’a pas tout à fait compris le Renaissance Club lors de ses deux voyages à l’Open d’Écosse, mais cela pourrait faire de lui un jeu intéressant cette semaine si les joueurs ne se fient qu’aux résultats du parcours. L’ajout du vent pourrait être la clé pour Scheffler car le natif du Texas est excellent pour jouer dans le vent. Les joueurs 6K élevés et 7K bas facilitent le paiement de Scheffler cette semaine. Sa forme récente est ridicule. Il a six classements consécutifs parmi les cinq premiers, dont deux dans des championnats majeurs.

Rory Mc Ilroy 10 900 $ a raté une coupe et une 34e place lors de ses deux voyages au Renaissance Club, mais il entre cette semaine en pleine forme. Il a cinq classements consécutifs dans le top 9 et a gagné cinq coups ou plus en approche lors de ses deux dernières sorties. Je pensais vraiment que nous le ferions gagner à un meilleur prix cette semaine en fonction de son historique de parcours, mais je me suis trompé. Ici, nous lui obtenons une grosse remise qui peut nous permettre de tirer parti du terrain, car je m’attends à ce que sa propriété soit inférieure à celle de Cantlay et Schauffele.

Patrick Cantlay 10 200 $ Voir au dessus.

Matt Fitzpatrick 9 800 $ Voir au dessus.

Tyrrell Hatton 9 600 $ n’a pas joué depuis l’US Open, où il a eu du mal avec ses fers et autour des greens. Il a été excellent sur le tee toute l’année et était chaud avec le putter avant de prendre cette pause. Il a une bonne (pas grande) histoire de cours ici, donc je ne pense pas que vous puissiez le décolorer, mais je serais un peu inquiet à propos de la rouille cette semaine.

Rickie Fowler 9 500 $ vient de remporter sa première victoire en plus de quatre ans et joue parmi les meilleurs golfeurs du circuit PGA. Fowler a gagné plus de trois coups d’approche dans cinq de ses sept derniers tournois. Il est brûlant avec le putter car il a gagné près de 12 coups combinés lors de ses trois derniers tournois.

Tommy Fleetwood 9 400 $ Voir au dessus.

Shane Lowry 9 100 $ Voir au dessus.

Wyndham Clark 9 000 $ refroidi après sa victoire à l’US Open avec un T29 aux Travellers, mais cela ne m’empêche pas de l’utiliser cette semaine. Son putting a été stellaire depuis qu’il est passé au même bâton plat que Rory McIlroy, et son jeu autour du green s’est presque autant amélioré au cours de la même période. Il a terminé 16e ici l’an dernier avant que son jeu ne décolle.

Min Woo Lee 8 900 $ écrase la balle du tee et a été en pleine forme ces derniers temps. Il a terminé deux fois dans le top 9 aux États-Unis avant de retourner au DP World Tour où il a terminé T15 au British Masters, gagnant des coups à tous les niveaux. Il a raté la coupe l’année dernière en tant que champion de retour, mais cela peut arriver avec la pression et les responsabilités supplémentaires.

Alex Smalley 7 900 $ est parmi les meilleurs dans le domaine ces derniers temps en coups gagnés à l’approche. Il a gagné plus de 20 coups combinés à l’approche lors de ses trois derniers tournois et vient de décrocher une 2e place où Sepp Straka a pris un héroïque dimanche 62 pour le battre. En prime, il a terminé 10e ici l’an dernier.

Aaron Rai 7 800 $ a deux top 9 lors de ses trois dernières sorties, et il a gagné plus de six coups en approche dans ces deux performances. Il a gagné ici il y a trois ans pour accompagner sa forme positive.

Gary Woodland 7 600 $ a raté une coupe lors de ses dix derniers tournois, mais il a l’impression de mal jouer. Il a gagné des coups sur le tee dans tous les tournois depuis fin octobre et il a gagné plus de 10 coups combinés en approche lors de ses trois dernières sorties. Son putter le tue absolument, et je suis tenté de lui envoyer une réplique du putter de Rickie Fowler juste pour que je puisse au moins le renifler pendant que je le parie sur ces billets 100-1.

Doug Ghim 7 500 $ continue de bien jouer. Il a cinq classements parmi les 27 premiers lors de ses six dernières sorties. Il a gagné des coups du tee dans cinq de ses six derniers tout en gagnant en approche dans cinq matchs consécutifs. Il s’est même amélioré avec le putter puisqu’il a gagné des coups en trois fois de suite. Je joue contre Eric Cole un peu plus que Ghim cette semaine, mais sa 16e place ici l’an dernier me met à l’aise avec lui.

Éric Cole 7 400 $ a fait sept de ses huit dernières coupes, dont cinq parmi les 24 premières. Il a gagné plus de 10 coups d’approche combinés au cours de ses trois dernières sorties. Il doit être mieux sur le tee pour faire une brèche cette semaine, mais je l’aime bien à ce prix.

Alexandre Bjork 7 300 $ a terminé dans le top 9 ou mieux dans cinq de ses six derniers événements sur le DP World Tour. Il est une machine d’approche à coups gagnés ayant gagné plus de 30 coups combinés en approche lors de ses cinq dernières épreuves mesurées.

Jordan L Smith 7 200 $ est un putter récalcitrant loin de faire du vrai bruit le dimanche. Au cours de ses quatre derniers tournois, il a gagné près de 20 coups combinés en approche. Il a terminé 24e ici l’an dernier.

Richie Ramsay 6 900 $ a trois top 7 lors de ses cinq dernières sorties et n’a pas raté une coupe depuis fin avril. Il a fait plus de dégâts avec son jeu court ces derniers temps qu’avec ses fers, mais j’aime l’ajouter à mes alignements cette semaine.

Romain Langasque 6 900 $ est un joueur intéressant. Il est super sur le tee et avec son petit jeu ces derniers temps mais il a du mal avec ses fers. Je l’ai utilisé à l’US Open pour économiser un peu de budget et je l’utiliserai à nouveau cette semaine. Il a une 3e place ici en 2019.

Matthieu Pavon 6 800 $ a fait la coupe ici chacune des trois dernières années, son meilleur résultat étant 12e en 2021. Il n’a raté qu’une seule coupe sur le DP World Tour depuis janvier et a gagné plus de 8 coups combinés à l’approche lors de ses deux dernières sorties.

Un et fait

Classement

Andrew DeWitt : 11 120 256,22 $ (1 gagnant, 24 coupes sur 26)

John Hayes : 9 241 622,08 $ (1 gagnant, 18 coupes sur 25)

Dennis Esser : 8 290 072 $ (1 gagnant, 22 coupes sur 26)

Si vous voulez voir les golfeurs que nous avons utilisés tout au long de l’année, vous pouvez consulter notre feuille de calcul le suivre ici. Nous sélectionnons dans l’ordre inverse du classement et ne pouvons pas dupliquer les joueurs dans une semaine donnée.

Esser : Après avoir gagné au Rocket Mortgage Classic avec Rickie Fowler, nous avons attrapé un T6 avec le reste du monde des paris sur le golf avec Denny McCarthy au John Deere Classic. Je prends Tommy Fleetwood cette semaine et en espérant qu’il puisse briser sa sécheresse de victoires sur le PGA Tour avec une victoire en Europe.

Hayes : En Ecosse, je suis intéressé par un joueur créatif qui est prêt à jouer le parcours comme il a été prévu. j’ai Jordanie Spieth cette semaine. Il a gagné l’année dernière avant un majeur au Valero Texas Open et je pense qu’il peut le faire à nouveau en Écosse.

De Witt : Nous en sommes aux dernières semaines ici et j’utiliserai Victor Hovland en Ecosse. Il a été assez constant cette saison et a gagné des coups dans quatre des cinq tournois.

(Photo de Matt Fitzpatrick : Ken Murray/Icon Sportswire via Getty Images)