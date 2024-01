Cotes, choix, comment regarder la ronde de division de la NFL de dimanche : sélections d’experts, meilleurs paris pour les séries éliminatoires de la NFL

Il ne reste que six équipes en séries éliminatoires de la NFL, après que les Ravens de Baltimore ont mis en déroute les Texans de Houston et que les 49ers de San Francisco ont résisté aux Packers de Green Bay samedi. Alors que nous tournions la page du Super Wild Card Weekend au tour de division. Ce week-end comprend un certain nombre d’excellents affrontements de quart-arrière, notamment Patrick Mahomes disputant son tout premier match éliminatoire sur route dimanche soir contre Josh Allen, vous ne voudrez donc pas manquer une seconde de l’action.

Comme nous le faisons chaque semaine, nous avons rassemblé tous les meilleurs choix et contenus de jeu de CBSSports.com et SportsLine et les avons regroupés au même endroit, afin que vous puissiez obtenir des choix contre la propagation de nos experts CBS Sports ainsi que du contenu supplémentaire. pour chaque jeu, y compris les jeux des meilleurs experts de SportsLine et le modèle de projection SportsLine, les meilleurs paris de notre équipe, les choix des survivants et bien plus encore. Prêt? Allons-y.

Tous Cotes NFL via les cotes consensuelles de SportsLine.

Boucaniers chez les Lions



Temps: Dimanche, 15 h HE (NBC), diffusez sur fubo (essayer gratuitement)

Ouvrir: Lions -6, O/U 48,5

” Cartes sur table, c’est le match dans lequel j’ai le moins confiance. J’établis un écart de six points avec les Lions, mais les parieurs doivent procéder avec prudence car les Bucs étaient la meilleure équipe sur route de la NFL cette saison, possédant une fiche de 8-1 contre l’écart. Cependant, mon instinct me dit que Detroit roule à cet endroit. Les Lions se sont débarrassés du singe, remportant leur première victoire en séries éliminatoires depuis 1991 et ce, dans un va-et-vient émotionnel contre Matthew Stafford. La défense des Lions a été excellente dans la zone rouge lors de cet effort gagnant, ne permettant pas aux Rams de marquer un touché lors d’aucun de leurs trois voyages en zone rouge. Et il y a des raisons de croire que cela continuera ici contre Tampa Bay après que les Bucs aient été la troisième pire attaque de la zone rouge de la ligue cette année, marquant des touchés sur seulement 44,9 % de leurs déplacements. Prendre la route dans ce qui sera probablement un environnement dingue à Ford Field et affronter une équipe très motivée des Lions est en fait à l’opposé de ce que les Buccaneers ont affronté la semaine dernière à domicile contre Philadelphie, et je pense que ce sera extrêmement évident. ” – Tyler Sullivan, écrivain de CBS Sports NFL, explique pourquoi les Lions couvrent les Buccaneers. Pour voir ses autres choix, Cliquez ici.

“Ces deux adversaires de la NFC se sont affrontés au cours de la semaine 6, les Lions l’emportant haut la main, 20-6. C’était en fait le moins de points que les Buccaneers ont marqué dans un match cette saison, mais peut-être qu’ils ont créé un élan avec cette énorme victoire contre Philly. Dans ce match, Baker Mayfield est devenu le troisième quart-arrière à lancer trois touchés ou plus et aucune interception lors d’une victoire en séries éliminatoires pour deux équipes différentes. Les deux autres quarts sont Brett Favre et Tom Brady.

” Quant aux Lions, ils viennent de mettre fin à la plus longue séquence de défaites de l’histoire des séries éliminatoires contre les Rams de Los Angeles, tandis que Jared Goff a raté seulement cinq passes contre son ancienne équipe. Amon-Ra St. Brown est presque impossible à arrêter et Sam LaPorta se sent probablement en meilleure santé après s’être blessé au genou lors de la semaine 18. Arrêter l’offensive chargée des Lions est la clé pour les Bucs. Depuis la semaine 13, la défense de Tampa Bay a accordé 15,3 points par match et 86,7 verges au sol par match. Les deux se classent deuxièmes du classement. NFL pendant cette période. Les Lions sont la meilleure équipe sur le papier, mais Mayfield est peut-être en train de créer un peu un récit pour lui-même. Il a une fiche de 3-0 contre l’écart en séries éliminatoires de sa carrière. Je ne suis pas assez audacieux pour provoquer une surprise. comme je l’ai fait la semaine dernière, mais je prendrai les 6,5 points.” – Jordan Dajani, écrivain de CBS Sports NFL, explique pourquoi il aime que les Bucs couvrent à Détroit. Pour voir ses autres choix, Cliquez ici.

Chefs à Bills

Temps: Dimanche, 18 h 30 HE (CBS), diffusez sur Paramount+ (Cliquez ici)

Ouvrir: Factures -2,5, O/U 46

” Faire disparaître les Chiefs en tant qu’opprimés en séries éliminatoires ne fait pas du bien ! Mais il ne s’agit pas tant de Kansas City que de Buffalo et c’est en quelque sorte LEUR TEMPS. Gabe Davis, Taylor Rapp, Christian Benford et Baylon Spector a tous été exclus vendredi, nous avons donc pu voir cette ligne d’argent baisser un peu plus en faveur des Chiefs. Je pense que c’est un match incroyable entre les deux meilleures équipes de l’AFC au cours des cinq dernières années, le troisième volet d’une intense bataille en séries éliminatoires. entre Patrick Mahomes et Josh Allen. Je ne dis pas que les Bills sont « dus » ou quoi que ce soit, mais ils placent Mahomes sur leur propre terrain cette fois et cette défense a joué nettement mieux. Je suppose que je suis un peu inquiet qu’ils ont l’impression qu’ils *doivent* gagner ce match, mais Buffalo est en mode séries éliminatoires depuis plus d’un mois maintenant. Ils font le travail dans un match serré et épique (sur CBS et en streaming sur Paramount+).” – Will Brinson, animateur du podcast Pick Six, explique pourquoi il prend les Bills pour battre les Chiefs. Pour voir ses meilleurs paris sur les autres tours de division, Cliquez ici.

“J’ai dit avant le début des séries éliminatoires que les gens dormaient sur les Chiefs et je n’hésite pas à le dire ici alors qu’ils se rendent à Buffalo pour affronter les Bills. L’équipe d’Andy Reid bénéficie d’un excellent jeu de sa défense qui a efficacement blanchi les Bills. Dolphins de haut vol en dehors d’un seul touché profond contre Tyreek Hill en première mi-temps. Offensivement, Patrick Mahomes continue d’être intelligent avec le football, ils reçoivent une attaque précipitée stellaire d’Isiah Pacheco, et l’émergence de Rashee Rice pourrait être le Le plus grand facteur X des séries éliminatoires de l’AFC. Ils continuent de faire des choses qui sont propices au succès en séries éliminatoires, mais ne sont pas exactement regardés avec la même terreur que les anciennes équipes des Chiefs, ce qui, je pense, est une erreur. Buffalo a bien joué ” La séquence, mais les Bills ont également laissé les équipes traîner un peu. Même s’ils ont battu les Steelers à deux chiffres, c’était un match à une possession au début du quatrième quart. Bien sûr, Mason Rudolph n’a pas pu propulser Pittsburgh vers une victoire complète. dans ce contexte, mais Mahomes est un animal totalement différent même s’il joue sur la route pour la première fois de sa carrière en séries éliminatoires. De plus, les problèmes rencontrés par Buffalo lors du match au pied la semaine dernière – un panier bloqué et un tir de 27 verges manqué par Tyler Bass – sont également sur mon radar. Je pense que KC remporte une victoire serrée et se qualifie pour le championnat de l’AFC. ” – Tyler Sullivan, écrivain de CBS Sports NFL, expliquant pourquoi il voit les Chiefs réussir la surprise à Buffalo. Pour lire ses autres choix, Cliquez ici.

“Ce qui est fou avec ces deux équipes, c’est que les Bills ont battu les Chiefs assez régulièrement, mais personne ne se souvient de ces victoires, car elles se produisent toujours en saison régulière. Les Bills ont remporté trois matchs consécutifs de saison régulière contre Kansas City, mais ils ont perdu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires contre les Chiefs.

“Alors, est-ce que ce sera enfin l’année où ils surmonteront l’obstacle ? Depuis le match de 13 secondes, il semble que les Bills ont construit leur alignement dans un seul but : battre les Chiefs. Tout ce que les Chiefs font bien. , les Bills sont construits pour la neutraliser. Lorsqu’il s’agit d’arrêter la passe, la défense des Chiefs a cédé le quatrième moins de verges dans la NFL cette année et une grande raison à cela est qu’elle a accumulé 57 sacs, ce qui était le deuxième- Le problème pour Kansas City est que Josh Allen est doué pour éviter les sacs, il peut courir s’il le faut et il s’épanouit lorsqu’il est obligé de sortir du script.

“… Un autre aspect dramatique ici est que ce sera le premier véritable jeu ROAD de la carrière de Mahomes.

Les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes se sont jouées à Kansas City, mais celle-ci se joue à Buffalo et je pense que ça va faire la différence. Dans une ville où les supporters sautent des amas de neige sur des tables en feu, ils pourraient mettre le feu à tout le stade si les Bills gagnaient. S’il vous plaît, ne mettez pas le feu à votre stade, fans des Bills, car vous pourriez en avoir besoin pour accueillir le championnat de l’AFC, du moins si ma prédiction Texans-Ravens s’avère également vraie. ” – John Breech, écrivain de CBS Sports NFL, expliquant pourquoi les Bills élimineront les Chiefs pour accéder au championnat de l’AFC. Pour voir ses autres choix, Cliquez ici.