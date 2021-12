Cotes Chiefs vs Chargers, prédictions, tendances de paris pour NFL ‘Thursday Night Football’

Lorsque les Chiefs (9-4) se rendent chez les Chargers (8-5) pour ouvrir la semaine 15 de la NFL sur « Thursday Night Football » (20 h 20 HE, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video), contrôle tardif de la première place dans l’AFC Ouest sera en jeu.

Si les Chiefs gagnaient, ils détiendraient une avance de deux matchs avec une troisième victoire consécutive en division et se rapprocheraient de la conclusion d’un autre titre. Si les Chargers gagnaient, les équipes auraient des records identiques, mais Los Angeles tiendrait le bris d’égalité face à face grâce à un balayage de la saison.

Les Broncos et les Raiders sont tombés à plat avec leurs gros coups contre les Chiefs, mais ces matchs étaient à Kansas City. Les Chargers ont le plus gros match à ce jour pour l’entraîneur recrue Brandon Staley et le quart de deuxième année Justin Herbert.

Cette combinaison aura-t-elle à nouveau le dessus sur Andy Reid et Patrick Mahomes ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur les Chiefs contre les Chargers au cours de la semaine 15, y compris les cotes mises à jour, les tendances et notre prédiction pour le « Jeudi soir de football ».

Cotes Chiefs vs Chargers pour le football du jeudi soir

Propagé: Chefs par 3

Chefs par 3 Au-dessus/au-dessous : 52

52 Monnaie : Chefs -158, Chargeurs +134

La ligne a plané autour d’un but sur le terrain avant le match, car les problèmes de COVID-19 n’affectent pas les quarts avec des préoccupations de départ égales des deux côtés. Les Chargers n’ont pas vraiment d’avantage sur le terrain, donc les Chiefs auraient été favorisés par près d’un touché à domicile.

(cotes de paris par FanDuel Sportsbook)

Série de tous les temps Chiefs vs Chargers

Les Chiefs mènent leurs rivaux de longue date 64-58-1. Les Chargers ont cependant remporté deux matchs consécutifs, dont 30-24 à Kansas City plus tôt cette saison. Ils ont également remporté la semaine 17 de 2020 lorsque les Chiefs reposaient des joueurs à Arrowhead. Les Chargers n’ont pas réussi à battre les Chiefs à Los Angeles depuis qu’ils y ont emménagé, perdant 23-20 en prolongation la saison dernière.

Trois tendances à connaître

—78 pour cent des parieurs répartis se rangent du côté des Chargers pour refroidir les chefs avec le Herbert électrique à domicile et au moins le garder plus près qu’un objectif sur le terrain, sinon gagner carrément.

—60 pour cent des parieurs over/under ne sont pas déconcertés par le total de points élevé établi impliquant les deux infractions puissantes et prennent le dessus.

—Les Chiefs ont une fiche de 6-4 contre l’écart et 8-2 d’affilée lors de leurs 10 derniers matchs. Le total a été dépassé quatre fois. Les Chargers n’ont qu’une fiche de 5-5 contre l’écart malgré une fiche de 6-4 SU lors de leurs 10 derniers matchs. Six de ces matchs sont terminés.

Trois choses à surveiller

Les blessures des Chargers

Les Chargers semblent avoir le demi offensif Austin Ekeler (cheville), le receveur large Mike Williams (talon), l’ailier rapproché Jared Cook (quad) et le demi de sûreté Derwin James Jr. (ischio-jambiers) pour surmonter leurs maux. Bien que le receveur large Keenan Allen ait été activé sur la liste COVID-19, le plaqueur gauche de la recrue exceptionnelle Rashawn Slater a atterri dessus et peut être une grosse perte contre une ruée vers les passes des Chiefs.

Les chefs sans Chris Jones

Jones est le meilleur joueur et le plus perturbateur des Chiefs avec sa domination dans la ruée vers l’intérieur. Il a sept sacs et recule dans sa position naturelle. Le problème, c’est qu’il a atterri sur la liste COVID-19, et c’est un coup plus dur que les Chargers sans Slater à l’extérieur. Les Chiefs doivent trouver un moyen d’entrer dans le visage d’Herbert via différents joueurs, dirigés par Derrick Nnadi.

Mahomes contre Herbert

Les deux jeunes canons de l’AFC West ne se sont rencontrés que trois fois. Aucun match n’a été plus important. Ils devraient se battre pour de grandes choses dans la division pendant de nombreuses saisons à venir. Le QB qui fait suffisamment de gros jeux mais évite la grosse erreur – qui a parfois été un problème pour l’un ou l’autre – sortira victorieux. Asseyez-vous et profitez du plaisir entre deux meneurs de jeu dynamiques dans un jeu de possession finale.

Des statistiques qui comptent

140.7 et 4.7. C’est le nombre moyen de verges au sol par match que les Chargers abandonnent, plus les verges moyennes par course cédées. Seuls les Texans sont pires par match et seuls les Steelers sont pires par course. Les Chiefs ont bien roulé avec Clyde Edwards-Helaire, Darrel Williams et Derrick Gore. Ce trio a écrasé les Raiders et a produit quatre TDs sur le parcours de la semaine 14.

Prédiction des Chiefs contre les Chargers

Les Chiefs gagneront ce match avec la défense et le jeu de course enlevant beaucoup de pression sur Mahomes pour tenter de gagner une fusillade contre Herbert. Les Chiefs seront plus patients pour maintenir de longs trajets, régler Mahomes et garder le ballon à l’écart d’Herbert. Ils peuvent conserver la victoire avec un gros sac ou à emporter en retard.

Chefs 30, Chargeurs 27