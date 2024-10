Cotes Celtics contre Knicks, ligne : un modèle éprouvé révèle des choix pour le match de la soirée d’ouverture de la NBA le 22 octobre 2024

La saison NBA 2024-25 commence mardi avec un programme double et le premier match mettra en vedette les champions du monde des Boston Celtics et les New York Knicks après leur cérémonie de bannière. Les Celtics ont obtenu une fiche de 64-18 et ont remporté leur 18e championnat NBA tandis que les Knicks ont obtenu une fiche de 50-32 puis ont perdu en demi-finale de la Conférence Est contre les Pacers en sept matchs.

L’avertissement du TD Garden à Boston est prévu à 19 h 30 HE. Le consensus SportsLine classe Boston comme favori avec 5,5 points dans les dernières cotes Celtics contre Knicks, tandis que le plus/moins du total de points marqués est de 224 (voir les cotes à jour pour chaque match cette semaine sur notre page de cotes NBA) .

Avant de faire des choix Celtics contre Knicks, vous DEVEZ voir ce que le modèle de projection SportsLine a à dire.

Le modèle de projection SportsLine simule chaque match de la NBA 10 000 fois et a rapporté bien plus de 10 000 $ de bénéfices pour les joueurs à 100 $ sur ses choix NBA les mieux notés au cours des cinq dernières saisons. Le Le modèle a terminé la saison 2023-24 sur un score torride de 94-61 sur tous les choix NBA les mieux notés, rapportant plus de 2 800 $. Tous ceux qui suivent ont vu des retours ÉNORMES !

Le modèle sait que l’attaquant de Boston Jayson Tatum cherchera à faire davantage ses preuves après que ce qui aurait dû être un été de célébration ait tourné quelque peu au vinaigre lorsqu’il a été mis en veilleuse dans l’équipe olympique. Tatum a récolté en moyenne 26,9 points, 8,1 rebonds et 4,9 passes décisives par match tout en remportant son premier championnat.

Le modèle sait également que New York espère ouvrir une fenêtre de championnat importante en échangeant Julius Randle et Donte DiVincenzo (entre autres atouts) dans un échange à trois équipes contre Karl-Anthony Towns. Désormais, Towns, Jalen Brunson, OG Anunoby et Mikal Bridges uniront tous leurs forces pour créer le nouveau look des Knicks.

Le modèle a simulé Knicks contre Celtics 10 000 fois et les résultats sont là. Nous pouvons vous dire que le modèle penche en dessous du total de points, et il dit qu’un côté du spread est présent dans près de 70 % des simulations !

Qui gagne Celtics contre Knickset quel côté du spread atteint dans près de 70 % des simulations? … Rejoignez SportsLine dès maintenant pour découvrir de quel côté de l’écart vous devriez vous trouver, le tout à partir du modèle sur un score de 94-61 parmi les choix NBA les mieux notés !