Cotes, calendrier et télévision pour le match éliminatoire de la division NFL

Le Corbeaux de Baltimore accueillera le Texans de Houston lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL.

En tant que tête de série n°1 de l’AFC, Lamar Jackson et l’entreprise avait une semaine de congé pour se reposer et repérer leurs concurrents.

Jackson a terminé la saison régulière avec 3 678 verges avec 24 touchés et sept interceptions. Il a ajouté 821 verges au sol et cinq touchés au sol. Malgré la défaite du porteur de ballon JK Dobbins en début de saison à un Achille déchiré, receveur recrue Fleurs Zay a intensifié et a totalisé 858 verges sur réception et cinq touchés.

Les Texans, têtes de série n°4, ont battu les Browns de Cleveland lors de la ronde des wild-cards pour avoir l’opportunité d’affronter les champions de l’AFC Nord.

Quart-arrière recrue CJ Stroud et l’entraîneur-chef de première année DeMeco Ryans a fait irruption dans les séries éliminatoires en battant le quart-arrière vétéran Joe Flacco et les Browns. Stroud a terminé la saison régulière au huitième rang de la ligue avec 4 108 verges par la passe, malgré deux matchs ratés en raison d’une commotion cérébrale. Il a ajouté 23 touchés et n’a lancé que cinq interceptions. Ami recrue Will Anderson Jr. a réussi 45 plaqués combinés et sept sacs.

Les Ravens et les Texans ont ouvert la saison en s’affrontant. Baltimore a gagné 25-9 aucun des deux quarts-arrière ne lançant un touché.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match éliminatoire de la ronde de division de l’AFC.

Cotes pour les Ravens contre les Texans

Les Ravens sont les favoris pour vaincre les Texans, selon les cotes BetMGM NFL.

Les chances sont celles de lundi soir.

Propagé: Corbeaux (-9,5)

Corbeaux (-9,5) Ligne d’argent : Corbeaux (-450) ; Texans (+350)

Corbeaux (-450) ; Texans (+350) Plus/moins : 45,5

Comment regarder les Ravens contre les Texans

Une fois les matchs wild card de l’AFC terminés, voici le calendrier et comment regarder Baltimore contre Houston.

Quand: 16 h 30 HE samedi

16 h 30 HE samedi Où: Stade M&T Bank

Stade M&T Bank LA TÉLÉ: abc

abc Direct: ESPN+

