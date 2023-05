Cotes, calendrier de la finale de la Coupe Stanley 2023: Sergei Bobrovsky des Panthers est favori pour gagner Conn Smythe

La finale de la Coupe Stanley 2023 se déroule avec les Panthers de la Floride affrontant les Golden Knights de Vegas. Aucune des deux équipes n’a remporté la Coupe Stanley, alors nous verrons un premier champion de la Coupe cette année. Il s’agit de la deuxième participation des deux équipes à la finale de la Coupe Stanley. La Floride l’a fait en 1996 et a été balayée par l’avalanche du Colorado. Vegas a perdu en cinq matchs contre les Capitals de Washington lors de leur saison inaugurale.

Le match 1 est prévu samedi soir à Las Vegas. Les Golden Knights ont terminé la saison régulière avec 111 points. Dans le même temps, les Panthers se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en tant que dernière équipe joker de la Conférence de l’Est et ont bouleversé les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline en route pour remporter le trophée Prince de Galles.

Horaire télévisé de la finale de la Coupe Stanley

Match 1 – samedi 3 juin

Panthers à Golden Knights sur TNT, SN, CBC,

Match 2 – lundi 5 juin

Panthers à Golden Knights sur TNT, SN, CBC

Match 3 – jeudi 8 juin

Golden Knights à Panthers sur TNT, SN, CBC

Match 4 – Samedi 10 juin

Golden Knights à Panthers sur TNT, SN, CBC

Match 5 – mardi 13 juin*

Panthers à Golden Knights sur TNT, SN, CBC

Match 6 – Vendredi 16 juin*

Golden Knights à Panthers sur TNT, SN, CBC

Match 7 – lundi 19 juin*

Panthers à Golden Knights sur TNT, SN, CBC

Les cotes de la finale de la Coupe Stanley

Vegas est un petit favori pour remporter la Coupe Stanley. Cela a du sens, compte tenu de l’avance des Knights au classement.

Les Golden Knights ont battu les Panthers 4-2 à Vegas en janvier lors du premier match entre les deux équipes, tandis que les Panthers ont remporté une victoire 2-1 à Sunrise début mars.

Les cotes Conn Smythe

Sergei Bobrovsky est le favori pour remporter le trophée MVP des séries éliminatoires de la Coupe Stanley Conn Smythe. Il n’était même pas le gardien partant des deux premiers matchs des Panthers de la Coupe Stanley. C’était la recrue Alex Lyon. Bobrovsky a remplacé Lyon et est depuis le gardien partant. Il a une fiche de 11-2 en 13 départs avec une moyenne de buts alloués de 2,21 et un pourcentage d’arrêts de ,935. Si les Panthers gagnent, il est facile de voir comment Bobrovsky est nommé le Conn Smythe. Matthew Tkachuk mène les Panthers avec 21 points – six de plus que n’importe lequel de ses coéquipiers.

Jack Eichel (18 points) et Jonathan Marchessault (17 points) mènent les Golden Knights au chapitre des points. Le gardien de Vegas Adin Hill est une belle histoire alors qu’il est sorti du banc pour remplacer Laurent Brossoit blessé dans la série contre Edmonton.

(Photo : Peter Joneleit / Icône Sportswire via Getty Images)