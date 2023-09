Cotes Bayern contre Manchester United, choix, comment regarder, diffuser : pronostics de la Ligue des champions du 20 septembre 2023

Le Bayern Munich accueillera Manchester United mercredi en UEFA Champions League. Paramount+. L’équipe locale est invaincue lors des quatre premiers matchs de la saison de Bundesliga et a marqué plusieurs buts lors de ses quatre derniers matchs. Pendant ce temps, l’équipe d’Erik ten Hag occupe la 13e place du classement de la Premier League et tentera de s’imposer sur la scène internationale après avoir perdu trois de ses quatre derniers matches de championnat. Diffusez le match en direct sur Paramount+, que vous pouvez désormais essayer gratuitement pendant les sept premiers jours et bénéficiez d’un forfait annuel à moitié prix lorsque vous vous inscrivez ici..

Le coup d'envoi de l'Allianz Arena de Munich est prévu mercredi à 15 h HE. Les dernières cotes Bayern Munich contre Manchester United classent le Bayern comme favori -200 (risquez 200 $ pour gagner 100 $) sur la ligne d'argent de 90 minutes, avec Man United comme outsider +480. Un match nul coûte +350 et le plus/moins du total de buts est de 3,5.

Comment regarder Man Utd. contre le Bayern

Date Bayern contre Manchester United : mercredi 20 septembre

Heure Bayern contre Manchester United : 15 h HE

Choix de l’UEFA Champions League pour Man Utd. contre le Bayern

Avant de regarder le match de mercredi, vous devez voir les choix de la Ligue des champions de l'initié du football Brandt Sutton. Sutton, un ancien joueur de football universitaire, est le principal rédacteur en chef du football de SportsLine depuis plus de cinq ans. Il suit de près le football depuis bien plus longtemps et prend en compte les tactiques de gestion, les compositions projetées et les performances passées pour prendre les décisions les plus éclairées possibles, en gardant le doigt sur le pouls du jeu partout dans le monde. Sutton a terminé 2022 en tant que meilleur expert en football de SportsLine avec une note de 165-130-2, rapportant près de 2 200 $ pour des joueurs à 100 $. Il a également excellé en Serie A avec une fiche de 63-39-1, rapportant près de 1 600 $.

Pour le Bayern contre Manchester United, Sutton choisit le Bayern pour gagner et les deux équipes pour marquer pour un gain de +163. L’expert note que les Diables Rouges disposent de nombreuses armes, mais il ne pense pas qu’ils repartiront avec le moindre point lors du match de mercredi à Munich. L’équipe allemande est en larmes pour démarrer la saison de Bundesliga et bénéficie de l’aide supplémentaire de l’attaquant superstar Harry Kane.

« L'Anglais de 30 ans a inscrit quatre buts et une passe décisive lors de ses quatre premiers matches de Bundesliga. Kane a également marqué 30 buts pour Tottenham en championnat il y a une saison, il sait donc comment briser une défense de Premier League », Sutton a déclaré à SportsLine.

Comment regarder et diffuser en direct l’UEFA Champions League sur Paramount+

