Cotes, aperçu et prédiction du match Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers – 22 septembre

Les Brewers de Milwaukee et les Diamondbacks de l’Arizona concluent leur série dimanche. Cela pourrait être un avant-goût des séries éliminatoires puisque Milwaukee cherche à échanger Frankie Montas, l’acquisition de la date limite, contre un bon départ.

Depuis qu’il a été échangé des Reds de Cincinnati à Milwaukee, Montas a été à son meilleur avec une MPM de 3,55 et 10,6 retraits au bâton par neuf manches en neuf départs avec les Brewers de Milwaukee, après avoir fourni une MPM de 5,01 avec 7,5 retraits au bâton par neuf manches en 19 départs avec les Reds.

Les Brewers de Milwaukee soutiennent Montas avec une moyenne de points mérités de 3,21 dans l’enclos des releveurs, ce qui le place en tête de la ligue. Les Diamondbacks sont 24e dans cette catégorie avec une moyenne de points mérités de 4,39.

Jordan Montgomery sera le partant des Diamondbacks. Il a eu du mal à maintenir une moyenne de points mérités de 6,23, passant une grande partie du mois d’août jusqu’au début septembre comme releveur de longue durée dans l’enclos des releveurs. Après avoir été relégué de la rotation des partants, il a été réintégré dans la rotation en raison du placement de Ryne Nelson sur la liste des blessés.

Montgomery accorde 3,4 buts sur balles par neuf manches et il devrait laisser l’enclos des releveurs exposé. Il a complété moins de cinq manches lors de chacune de ses cinq dernières apparitions. La dernière fois qu’il a lancé plus de cinq manches, c’était le 21 août contre les Marlins de Miami, lorsqu’il a accordé 10 coups sûrs et six points en 5 2/3 manches.

Les Diamondbacks ont une fiche de 13-11 dans les matchs auxquels Montgomery a participé cette saison malgré sa moyenne de points mérités élevée, grâce à l’attaque qui mène la ligue avec 5,5 points par match. Mais ils ont une moyenne de 5,25 points par match à l’extérieur contre 5,75 points par match à domicile.

Les Brewers de Milwaukee sont septièmes de la ligue en termes de production de points, avec plus de 4,8 points par match. Combiné à leur avantage au niveau des lanceurs, une victoire suffira à Milwaukee pour mettre fin à cette série.

Choix MLB : Brewers de Milwaukee -120

