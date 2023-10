Semaine 8 dans le NFL C’était un dingue. Nous avons vu la défense super Bowl les champions tombent face à un rival de division, les Panthers remportent leur première victoire de l’année et un certain nombre de reprises sauvages, y compris en Arizona où les Cardinals sont restés à l’intérieur du nombre tardivement. Non seulement cela, mais il y avait plusieurs blessures clés cela vaudra la peine d’être surveillé alors que nous attendons maintenant avec impatience la semaine 9.

Alors que les Lions et les Raiders ont encore leur confrontation « Monday Night Football » pour conclure la semaine 8, jetons un premier aperçu de tous les affrontements de la semaine 9 et obtenons notre impression sur les premières lignes pour voir s’il y a quelque chose qu’ils peuvent nous dire. qui les parieurs voient initialement sortir vainqueur.

Remarque : Denver, Detroit, San Francisco et Jacksonville sont tous au revoir lors de la semaine 9.

Cotes anticipées de la semaine 9

(Toutes les lignes via les cotes consensuelles de SportsLine ; tous les matchs du dimanche, sauf indication contraire)

Titans aux Steelers (jeudi) Steelers -2,5 36,5 Titans +125, Steelers -149 Dauphins chez Chiefs (en Allemagne) Chefs -2,5 50,5 Dauphins +116, Chefs -138 Cardinaux chez Browns Bruns -7,5 40 Cardinaux +277, -351 Ours chez les Saints Saints -6,5 41,5 Ours +220, Saints -272 Béliers chez Packers Emballeurs -2 41 Béliers +106, Packers -126 Vikings chez les Faucons Faucons -4 38 Vikings +153, Faucons -182 Seahawks contre Corbeaux Corbeaux -5,5 43 Seahawks +189, Corbeaux -232 Commandants chez Patriots Patriotes -2,5 40 Commandants +114, Patriotes -136 Boucaniers chez les Texans Texans -2,5 38,5 Boucaniers +117, Texans -138 Colts chez Panthers Poulains -2,5 45 Colts -147, Panthères +124 Cowboys chez les Eagles Aigles -3 46,5 Cowboys +136, Aigles -161 Géants chez Raiders Raiders -3,5 38,5 Géants +158, Raiders -188 Factures aux Bengals Bengals -2 47,5 Factures +106, Bengals -126 Chargeurs chez Jets Chargeurs -2 42,5 Chargeurs -131, Jets +111

Mouvement notable, tendances

Titans aux Steelers (jeudi)

L’une des plus grandes surprises de la semaine 8 a été le jeu de Will Levis, qui a obtenu le départ pour le Tennessee à la place de Ryan Tannehill, blessé. La recrue a commencé et a lancé quatre touchés à ses débuts pour cumuler 238 verges alors que les Titans battaient les Falcons. Alors qu’une équipe évolue dans une direction positive au poste de quart-arrière, les Steelers vont dans la direction opposée avec le statut de Kenny Pickett en question après avoir quitté la défaite de dimanche en raison d’une blessure aux côtes. Ce développement a vu l’écart passer de Steelers -3 à Steelers -2,5. Cette saison, les Titans ont une fiche de 1-2 contre l’écart sur la route tandis que les Steelers ont une fiche de 2-2 contre l’écart à domicile. Sous Mike Tomlin, Pittsburgh a couvert 57% de ses matchs suite à une défaite.

Dauphins chez Chiefs (en Allemagne)

Cet aperçu potentiel du Championnat de l’AFC a un aspect international, car il s’agit du tout premier match de saison régulière joué en Allemagne. Miami vient de remporter une victoire à domicile contre les Patriots, tandis que les Chiefs ont été contrariés sur la route contre les Broncos. Kansas City est léger favori de 2,5 points sur ce terrain neutre. Chaque équipe a été forte contre le nombre cette saison, Miami étant à égalité pour le meilleur record de la ligue 6-2 contre l’écart tandis que les Chiefs ont une fiche de 5-3 contre l’écart. Depuis que Patrick Mahomes est devenu titulaire à temps plein en 2018, KC a couvert 58 % de ses matchs après une défaite avec une marge moyenne de victoire de 9,7 points. Ce total est également le plus élevé de la liste de la semaine 9. Pour les Dolphins, l’Over est de 5-3 sur l’année, mais seulement de 2-6 pour les Chiefs.

Cardinaux chez Browns

Les Cardinals ont réussi à se faufiler par la porte dérobée et à se couvrir, grâce à un panier tardif après un coup de pied en jeu réussi au quatrième quart de leur défaite contre les Ravens. Pendant ce temps, les Browns ont abandonné l’avance (et n’ont pas réussi à couvrir) après avoir permis aux Seahawks de marquer le touché avec 38 secondes à jouer dans le règlement de leur match de la semaine 8. Les situations de quart-arrière de ces deux équipes mériteront d’être surveillées cette semaine. PJ Walker a débuté pour Deshaun Watson, blessé, et il reste à voir s’il jouera dans ce match. Quant aux Cardinals, l’entraîneur-chef Jonathan Gannon a déjà annoncé que Joshua Dobbs remplacerait Kyler Murray, malgré le fait que le quart-arrière s’est pleinement entraîné toute la semaine dernière. Bien que ce soit l’un des matchs les moins marquants de la semaine, l’Over est un 9-6 combiné entre ces équipes cette saison. Les Browns ont également une fiche de 3-1 contre l’écart à domicile tandis que les Cardinals ont une fiche de 1-3 contre l’écart sur la route.

Ours chez les Saints

Chicago n’a pas pu rassembler grand-chose offensivement lors de sa défaite de la semaine 8 contre les Chargers dimanche soir, ne réussissant que 13 points alors que la recrue Tyson Bagent a lancé deux interceptions. Le statut de Justin Fields (pouce droit) méritera d’être surveillé pour voir s’il peut accéder au terrain d’entraînement cette semaine. Si la situation des QB reste la même pour les Bears, ils sont presque un outsider du touchdown puisqu’ils s’apprêtent à se rendre à la Nouvelle-Orléans pour affronter une équipe des Saints qui a inscrit 38 points lors d’une victoire contre les Colts. Les Bears ont une fiche de 1-3 contre l’écart sur la route cette saison, mais la Nouvelle-Orléans n’a pas encore enregistré de victoire contre l’écart au Caesars Superdome, avec une fiche de 0-3 contre l’écart jusqu’à présent cette année. Les Saints ont également une fiche de 1-5-1 contre l’écart en tant que favoris cette saison, il peut donc être difficile de leur faire confiance, même contre cette équipe de Chicago.

Béliers chez Packers

Tous les regards sont tournés vers Matthew Stafford après que le quart-arrière des Rams ait quitté la défaite éclatante de dimanche contre les Cowboys en raison d’une blessure au pouce droit. Si cette blessure l’empêche de jouer lors de la semaine 9, cela pourrait déplacer le chiffre vers les Packers, qui sont déjà favoris à 2 points. Cela dit, Green Bay vient de subir une défaite où il n’a réussi que 10 points et Jordan Love continue d’être inefficace en passant le football (pourcentage d’achèvement de 58,5 lors de la semaine 8). Le total pour ce match est fixé à 41 et le Under est un total de 9-6 entre ces équipes cette saison. Les Packers ont également une fiche de 1-2 contre l’écart au Lambeau Field cette saison.

Boucaniers chez les Texans

Les Bucs et les Texans étaient tous deux du côté des perdants de leurs matchs de la semaine 8. Tampa Bay a l’avantage du reste après avoir joué jeudi, mais Houston sera au NRG Stadium où il a une fiche de 2-1 contre l’écart cette année. Même si on pourrait penser qu’être sur la route serait un désavantage, les Buccaneers ont une fiche parfaite de 3-0 contre l’écart sur la route cette saison, ce qui inclut une couverture par porte dérobée la semaine dernière à Buffalo. Cette ligne a été déplacée d’un demi-point de Texans -2 à Texans -2,5, il pourrait donc être intéressant si les Bucs finissent par obtenir un panier complet dans leur poche. Pendant ce temps, les Under ont un bilan combiné de 11-3 entre ces équipes cette saison.

Commandants chez Patriots

Ces deux équipes sont tombées face à leurs rivaux de division dimanche et il sera intéressant de voir à quoi ressembleront ces clubs après la date limite des échanges de mardi. La Nouvelle-Angleterre est depuis passée à un favori de 2,5 points à domicile où elle a une fiche de 2-2 contre l’écart. Quant aux commandants, ils ont une fiche de 2-2 contre l’écart sur la route. Dans l’ère post-Tom Brady (depuis 2020), les Patriots ont une fiche de 14-14-1 contre l’écart suite à une défaite. Le total de 40 points est l’un des plus bas de la semaine 9. Entre ces deux-là, le Under est 9-7.

Vikings chez les Faucons

Les Vikings semblent avoir perdu le quart partant Kirk Cousins ​​​​pour le reste de la saison après avoir apparemment subi une déchirure d’Achille lors de la victoire de la semaine 8 contre Green Bay. Si cela s’avère finalement être le cas, Jaren Hall est sur le point de débuter pour le Minnesota alors qu’il se dirige vers Atlanta pour affronter une équipe des Falcons qui pourrait avoir ses propres problèmes de quart-arrière. Desmond Ridder a raté la seconde moitié de la défaite de dimanche contre le Tennessee après avoir été examiné pour une commotion cérébrale. Cela a cédé la place au remplaçant Taylor Heinicke pour obtenir quelques représentants et il reste à voir qui débutera pour les Falcons lors de la semaine 9. Cette saison, Atlanta a une fiche de 1-3 contre l’écart à domicile.

Seahawks contre Corbeaux

L’un des matchs les plus sous-estimés de la semaine se déroule à Baltimore entre les Ravens et les Seahawks. Le club de Lamar Jackson a remporté trois matchs consécutifs avant dimanche, tandis que Seattle a remporté des matchs consécutifs et a une fiche de 5-2 sur l’année. Baltimore est un favori de 5,5 points et a été l’un des meilleurs paris cette saison puisqu’il possède une fiche de 5-3 contre l’écart. Seattle a couvert deux de ses trois matchs sur la route cette saison, cela devrait donc s’avérer être un bon affrontement entre les deux leaders de division.

Colts chez Panthers

Le jeu de vengeance de Frank Reich ! L’entraîneur-chef des Panthers affrontera son ancienne équipe en Caroline dimanche après avoir réussi à remporter sa première victoire de l’année contre Houston lors de la semaine 8. Malgré trois défaites consécutives, Indy a réussi à marquer des points avec Gardner Minshew sous centre, mais les cadeaux ont été le plus gros problème pour l’offensive des Colts. Bien que cela puisse toujours apparaître, les Panthers sont à égalité au deuxième rang des points à retenir de la ligue cette saison. Ils pourraient également se retrouver sans certains éléments clés de ce match en fonction de la façon dont se déroulera la date limite des échanges mardi. À l’approche de la semaine 9, Indy a une fiche de 2-1 contre l’écart sur la route et l’Over a marqué dans six de ses huit matchs.

Cowboys chez les Eagles

Une confrontation classique de la NFC Est entre les Cowboys et les Eagles est prévue au cours de la semaine 9. Les deux équipes de la NFC Est ont réussi à s’imposer dimanche, mais la luge a été beaucoup plus facile pour Dallas, qui a fait exploser les Rams à domicile. Quant aux Philly, il leur fallait un quatrième quart-temps de 21 points pour dépasser les Commanders. Il s’agit du premier affrontement de la saison entre les Cowboys et les Eagles et les deux équipes ont divisé la série il y a un an. Philly est actuellement un favori des paniers et a une fiche de 1-1-1 contre l’écart au Lincoln Financial Field cette saison. Dallas a une fiche de 2-2 contre l’écart sur la route.

Géants chez Raiders

New York pourrait obtenir le retour de Daniel Jones cette semaine après le quart-arrière des Giants a été autorisé par les médecins. Selon la façon dont se déroulera le match de Las Vegas contre les Lions lundi soir, cela pourrait changer la ligne après qu’elle se situe actuellement à -3,5 pour les Raiders. New York a une fiche de 1-3 contre l’écart sur la route cette saison, tandis que les Raiders ont une fiche de 2-1 contre l’écart au stade Allegiant.

Factures aux Bengals

Cela pourrait très bien être un aperçu du Championnat AFC, surtout avec la façon dont Cincinnati semble tourner sa saison. Les Bengals sont au-dessus de 0,500 pour la première fois cette saison après s’être rendus à San Francisco et avoir bouleversé les 49ers dimanche. Joe Burrow revient sur lui-même après avoir subi une blessure au mollet au début de l’année, ce qui change complètement le récit autour des Bengals à l’avenir. Pendant ce temps, ils…