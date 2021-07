côté du Kent, le Punjab United Gravesend accueille une vitrine du festival de football de la diversité hors ligue | Actualités footballistiques

Quatre équipes non membres de la Ligue enracinées dans la communauté sud-asiatique ont entamé la pré-saison ce week-end avec un tournoi amical unique.

Leicester Nirvana, Sporting Bengal United et Sporting Khalsa se sont réunis au Steve Cook Stadium – domicile du Punjab United Gravesend – pour le Non-League Diversity Football Festival, soutenu par la Kent FA, la Football Supporters’ Association, Kick It Out, la Football Association et partenaire caritatif Cohesion Plus.

Batteurs indiens traditionnels Rois de Dhol a mené les quatre équipes sur le terrain, avec le député sikh le plus reconnaissable du pays, Tan Dhesi, prononçant le discours d’ouverture avant le début du tournoi à la ronde.

Les équipes ont disputé trois matchs de 60 minutes avec Leicester Nirvana face au Sporting Khalsa, équipe de Premier League du Nord, en finale sur le terrain principal.

Nirvana a commencé sa vie en tant que Red Star Leicester dans les années 80 et est la plus ancienne des quatre équipes, qui ont plus de 100 ans d’histoire du football entre elles.

Le Sporting Khalsa joue un niveau au-dessus du Nirvana au Step Four (le huitième niveau du football anglais) et fête ses 30 ans en tant que club de football cette saison. Ils ont manqué 3-1 gagnants dans le match final pour soulever le trophée.

















Le secrétaire du club du Punjab United Gravesend, Jindi Banwait, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « Ce fut un événement fantastique pour notre club auquel participer, affrontant certaines des meilleures équipes sud-asiatiques du pays, qui ont toutes une diversité dans leurs clubs.

« Nous avions quatre équipes complètes de joueurs et une très bonne participation avec le Lord Mayor et les députés également présents. Il ne fait aucun doute que des événements comme celui-ci inspireront d’autres clubs et d’autres joueurs d’origine sud-asiatique – en particulier dans et autour de l’Essex et ici à Kent – pour s’impliquer davantage dans le football.

« J’espère que nous pourrons tirer parti de ce succès l’année prochaine et élargir le tournoi pour inclure les Smethwick Rangers, Albion Sports et d’autres équipes semi-professionnelles sud-asiatiques à travers le pays. Il est important que nous avancions tous ensemble. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

