Le plastique est le polluant le plus répandu dans le monde. On le trouve partout sur la planète. Selon les recherches, près de 20 millions de tonnes métriques de plastique sont introduites dans les plans d’eau tels que les lacs, les rivières et les océans. Outre les dommages environnementaux, le plastique accumulé dans l’océan est nocif pour les animaux aquatiques. Les déchets plastiques s’accumulent parce que le taux d’émission dépasse le taux de nettoyage. Une ONG travaille à équilibrer la différence de taux depuis 2013. The Ocean Cleanup, fondé par l’inventeur néerlandais Boyan Slat, lance son dernier projet visant à nettoyer le plastique océanique. Le projet initié est prêt à être lancé depuis la côte de Victoria le 27 juillet.

Le dernier projet d’Ocean Cleanup a été annoncé le 13 juillet et entreprendra un voyage vers le Great Pacific Garbage Patch. Le patch est un énorme tas d’ordures collecté au fil du temps entre la Californie et Hawaï et couvre une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés. Le projet implique la dernière technologie de collecte de plastique de l’ONG appelée System 002, alias « Jenny ».

Jenny est une « côte artificielle » tendue de 800 m de long qui entraînera les débris lorsqu’ils se déplaceront le long de la parcelle. Les déchets finiront par être collectés dans la « zone de rétention ». Ce littoral artificiel sera transporté à l’aide de deux gros navires. Ces navires se déplaceront à un rythme lent de 0,75 mètre par seconde. Les navires utiliseront des modèles générés par ordinateur pour naviguer à travers le patch et les points cibles de la plus forte concentration de plastique, que l’Ocean Cleanup appelle « Natural Hotspots ».

Le système 002, alias Jenny, est développé en gardant à l’esprit la navigation autonome, la rétention plastique à long terme et la durabilité en mer. En outre, le projet se concentrera sur des aspects tels que l’extraction du plastique, la vitesse optimale, l’impact de la longévité, l’impact environnemental et le fonctionnement global de son voyage. Ces informations aideront The Ocean Cleanup à créer un système 003 plus avancé et plus fiable, tout comme Jenny a été conçu sur la base des apprentissages de System001.

Si les expériences se déroulent comme prévu, Ocean Cleanup pourrait développer le moyen le plus durable de nettoyer nos plans d’eau. L’objectif du projet est de pouvoir nettoyer une zone d’environ 1,3 hectare toutes les 15 secondes. L’objectif à long terme de The Ocean Cleanup est d’éliminer 90 % du plastique dans les océans d’ici 2040. À l’heure actuelle, les plastiques dans l’océan coûtent des milliards de dollars par an.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici