Costumes d’Halloween ‘Stranger Things’ de Nina Dobrev et Shaun White 2022 – Hollywood Life

Cue “Courir sur cette colline!” Nina Dobrev et son copain Shaun Blanc montré qu’ils sont énormes Choses étranges fans avec leurs costumes d’Halloween le lundi 31 octobre. Les journaux de vampires L’actrice de 33 ans et la snowboardeuse professionnelle de 36 ans ont fait un peu de différence entre les sexes pour s’habiller respectivement en Vecna ​​et Max Mayfield de la série Netflix. Le couple s’est clairement amusé à montrer ses costumes et a même fait de son mieux pour recréer l’une des scènes où Max est attaqué par Vecna.

Alors que Shaun a peut-être coupé ses cheveux longs il y a des années, son costume de Max est si parfait, car il est un roux naturel (même s’il portait une perruque pour le look). En plus des cheveux, il avait aussi une veste bleue, à la hauteur de celle qui Évier Sadie porté dans la série de science-fiction Netflix. Il avait également un baladeur et des écouteurs de retour (qui, espérons-le, contenaient une cassette de de Kate Bush Chiens d’amour) dedans. Il avait aussi du maquillage rouge sanglant sous les yeux. Le costume de Nina comportait un body et un masque, conçus pour ressembler à la méchante Vecna ​​(jouée par Jamie Campbell Bower)et elle a peint ses longs ongles, rouge foncé, convenant à l’antagoniste de la série.

Dans l’une des vidéos que Nina a postées, elle a conduit Shaun avec sa main, et il a commencé à lui tordre les bras et les jambes, de la même manière que Vecna ​​a fait ses victimes dans la série. À la fin du clip, elle a ri et a enlevé son masque, alors que Shaun tombait au sol. Elle a également posté une photo qui donnait l’impression qu’elle faisait flotter son petit ami sur le sol. Dans sa dernière photo, elle a montré son look complet et a plaisanté en disant qu’elle “est allée sexy cet Halloween”.

Nina a montré qu’elle ne pouvait s’empêcher de s’amuser un peu plus sur son histoire Instagram. Elle a montré un extrait de leur vidéo, où elle a frappé Shaun avec son masque, alors qu’il lui disait d’arrêter, car cela “ne se produit pas dans [the show].” Elle a partagé quelques comparaisons entre son costume et Vecna ​​dans l’émission sur son histoire, ainsi que quelques clips d’elle dansant toute la nuit en costume.

Dans une publication Instagram, montrant son costume, Shaun a admis que s’habiller comme Max lui avait fait manquer son ancienne coiffure. “Aller comme Max de Choses étranges cet Halloween. Je ne vais pas mentir, les cheveux longs me manquent”, a-t-il écrit dans la légende.

Max et Vecna ​​devraient revenir pour la saison cinq de Choses étranges. La série s’est arrêtée avec le méchant Upside Down se préparant à prendre le contrôle de Hawkins, et Max a été hospitalisé. Alors que les fans ne savent pas encore à quoi s’attendre, le co-créateur Ross Duffer a révélé que lui et son frère Mat envisagé de tuer Max avant la saison prochaine dans une interview de juillet. « Nous voulions le terminer avec un peu plus d’une question à la fin de la saison. Il fait encore très sombre et si Max ira bien, nous ne savons tout simplement pas vraiment. Nous voulions le laisser en l’air pour avancer dans la saison 5. »