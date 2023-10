Halloween n’est qu’à quelques heures d’ici, ce qui signifie inévitablement des invitations de dernière minute à des soirées costumées.

Les fêtes sont géniales, mais le besoin de costumes peut provoquer la panique, alors voici six idées de costumes de dernière minute que vous avez probablement déjà dans votre garde-robe :

1. Ballerine

Tout votre équipement de danse oublié dans votre placard suite aux cours de danse que votre mère vous a fait suivre pourrait être le costume de fête parfait.

Prenez une vieille paire de collants et un justaucorps pour devenir une ballerine mignonne et rapide. Pour ajouter une touche supplémentaire, vous pouvez inclure un chignon ou un nœud de ballerine classique.

2. Forêt Gump

Si vous voulez que votre costume soit facilement reconnaissable, incarnez le légendaire Forest Gump.

Tout ce dont vous avez besoin est une simple paire de kakis, une vieille paire de Nike, une chemise à carreaux et un chapeau à bec plat. Avec ces incontournables de votre garde-robe, vous pouvez avoir un costume incomparable.

3. Blair et Serena

Si vous et votre meilleur ami recherchez un costume de duo pour surpasser tout le monde à la fête, Blair et Serena sont le duo dynamique parfait pour vous.

Pour créer ce look, vous avez besoin d’un uniforme de la vieille école et de quelques accessoires chics. Avec ces tenues simples, vous pouvez gagner n’importe quel concours de costumes en tant que meilleur duo.

4. La princesse et le petit pois

Si vous recherchez un costume mignon et intelligent, cette princesse de conte de fées classique pourrait être parfaite.

Associez une tenue de princesse classique avec une vieille robe de votre placard et tous les accessoires royaux que vous pouvez trouver. Pour ajouter un élément plein d’esprit, prenez une boîte de petits pois dans votre garde-manger pour incarner le conte de fées classique « La princesse au petit pois ».

5. Marguerite Jones

Pour ceux dont les placards sont remplis d’un style plus bohème, Daisy Jones du roman « Daisy Jones et les Six » est le costume idéal.

Avec votre short en jean préféré, n’importe quoi à franges et un haut fluide, vous pouvez créer l’un des looks fille uniques des années 70 de Daisy. Si vous êtes à la recherche d’un costume de couple, vous pouvez demander à un ami de transformer votre costume de Daisy en duo de Daisy et Billy. Tout ce dont Billy a besoin, c’est d’une tenue en jean et d’une paire de lunettes de soleil pour transformer votre costume solo parfait en un duo encore meilleur.

6. Frank Gallagher

Un super costume de dernière minute pour faire rire tout le monde est Frank Gallagher de la populaire série télévisée « Shameless ».

Associez une vieille veste en jean et tous les vêtements usés de votre choix avec un bonnet pour créer un look Frank Gallagher parfait. Ajoutez quelques blagues pleines d’esprit et tout le monde adorera votre costume simple.

7. Ted Lasso

Un autre costume de personnage télévisé populaire est Ted Lasso de la série Apple TV « Ted Lasso ».

Pour créer le look emblématique de Ted, la première étape consiste à dessiner une moustache ou à l’acheter en magasin. Pour l’associer à sa pilosité faciale remarquable, vous aurez besoin d’une paire de kakis, d’une chemise à col et d’un sifflet.

8. Taylor Swift

Si vous avez visité un arrêt de la tournée Eras de Taylor Swift et que vous cherchez un moyen de réutiliser votre tenue ou que vous aimez les tenues que porte Taylor, Halloween pourrait être la meilleure occasion de tout mettre en œuvre.

Découvrez tous les objets scintillants ou inspirés de Taylor que vous possédez et ajoutez des accessoires Taylor classiques. Vous pouvez porter n’importe quel bracelet d’amitié que vous avez du concert ou des accessoires amusants que vous auriez portés au spectacle. Avec ces éléments simples, vous pouvez créer un costume indéniablement Taylor.

