Costumes d’Halloween de célébrités : les déguisements les plus impressionnants de 2024

S’il y a quelqu’un prêt à se lancer à fond pour Halloween, ce sont bien les célébrités.

Les vedettes font toujours un bon spectacle avec leurs tenues extravagantes, que ce soit pour une soirée costumée à Hollywood ou simplement pour se déguiser sur les réseaux sociaux.

Et la plupart d’entre eux ne sont pas des costumes en carton et en feutre que nous, simples mortels, bricolons ensemble. Les célébrités ont de l’argent à dépenser pour leurs tenues, ce qui signifie qu’elles peuvent faire passer les vacances au niveau supérieur avec des effets spéciaux, de l’éclairage et, parfois, des séances photo entières dédiées à leurs costumes.

Heureusement pour nous, un certain nombre de stars ont réalisé des costumes vraiment étonnants en 2024 et nous avons dressé une liste des plus impressionnants que nous ayons vus (jusqu’à présent !)

Continuez à faire défiler pour voir les meilleurs looks d’Halloween de cette année de certaines des plus grandes stars.

Selena Gomez et Benny Blanco dans le rôle d’Alice et le Chapelier fou

Neil Patrick Harris et sa famille en tant que légendes de la musique

Jillian Harris et sa famille dans le rôle d’Ursula et La Petite Sirène équipage

Kacey Musgraves en fée

Kelly Clarkson dans le rôle de Beetlejuice

Lizzo usurpe un Parc du Sud épisode sur elle

Ed Sheeran comme mème IA de lui-même

Jennifer Garner dans le rôle de son personnage de 13 En cours 30

Eugénie Bouchard dans le rôle de Cher de Désemparés

Les Chainsmokers en tant que rat et chef de Ratatouille

Amelia Dimoldenberg dans le rôle de Roz de Monstres Inc.

Tessa Virtue et Morgan Rielly dans le rôle de Lydia et Beetlejuice

Lizzo dans le rôle d’Edward SZAhands

Victoria Monét dans le rôle de Michael Jackson dans Thriller

Paris Hilton dans le rôle de Britney Spears

Christina Aguilera dans le rôle du comte Dracula de Dracula de Bram Stoker

Chlö Bailey dans le rôle de Jessica Rabbit

Sophie Turner dans le rôle de Trinity de La matrice

Janelle Monáe comme ET

Keke Palmer et son fils dans le rôle de Cersei Lannister et Joffrey Baratheon de Game of Thrones

