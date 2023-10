L’amour pour un certain auteur de mémoires du moment était palpable lors de la fête d’Halloween de Casamigos à Los Angeles vendredi soir, alors que plusieurs stars ont rendu hommage à l’inimitable Britney Spears avec leurs tenues qui attirent l’attention.

En tête du peloton se trouvait Paris Hilton, qui a recréé le look bleu emblématique d’agent de bord de Spears du clip de 2003 (c’est vrai, il y a 20 ans) pour le hit « Toxic ».

Hilton a posté une vidéo du costume sur son Instagram, écrivant dans la légende « En l’honneur de notre reine » et en ajoutant le hashtag #IconsOnly.

L’appréciation entre Hilton et Spears est réciproque. Dans ses mémoires récemment publiées « The Woman In Me », Spears a écrit que « l’une des personnes les plus gentilles avec moi lorsque j’avais vraiment besoin de gentillesse était Paris Hilton. Une grande partie de l’Amérique la considérait comme une fêtarde, mais je la trouvais élégante.

Hilton et Spears ont régulièrement fait la une des journaux au milieu du mois, lorsqu’ils ont été vus sortir en ville avec Lindsay Lohan alors que Spears traversait son divorce et une bataille pour la garde avec son ex Kevin Federline.

“Elle a vu que j’avais des bébés et que je souffrais de la rupture, et je pense qu’elle s’est sentie désolée pour moi”, a écrit Spears. « Elle est venue chez moi et elle m’a beaucoup aidé. Elle était tellement gentille avec moi.

Vendredi soir, Jessica Alba a également porté un look de la vidéo “Toxic” de Spears – le body en dentelle chair et paillettes – tandis que la co-PDG de Baby2Baby, Kelly Sawyer Patricof, l’a rejoint pour une séance photo habillée comme la première itération de Britney en tant qu’écolière sensuelle des années 1998. “Frappe moi encore une fois bébé.”

(3e de gauche à droite) Rachel Zoe, Rodger Berman, Jessica Alba et Kelly Sawyer Patricof à la fête d’Halloween de Casamigos. (Matt Winkelmeyer/Getty Images pour Casamigos)

D’autres costumes remarquables ont été portés par Austin Butler et Kaia Gerber, qui sont arrivés habillés respectivement en Andy Warhol et Edie Sedgwick.

Les parents de Gerber (et co-animateurs de la fête), Cindy Crawford et Rande Gerber, se sont également fait passer pour un couple célèbre de la culture pop, notamment Sandy et Danny de « Grease ».

(De gauche à droite) Austin Butler, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Presley Gerber et Rande Gerber assistent à leur fête d’Halloween annuelle à Casamigos le 27 octobre 2023. (Matt Winkelmeyer/Getty Images pour Casamigos)

Megan Fox et Machine Gun Kelly, quant à elles, ont canalisé « Kill Bill » de Quentin Tarantino, avec Fox habillée en tueur Gogo et Kelly parée de la tenue jaune intemporelle d’Uma Thurman.

Pour compléter le tout, Justin Bieber, Glenn Powell et Edward Norton sont arrivés à la fête apparemment habillés en superstar du football David Beckham – tatouages ​​au cou et tout.

Megan Fox et Machine Gun Kelly à la fête d’Halloween de Casamigos à Los Angeles le 27 octobre 2023. (Michael Kovac/Getty pour Casamigos)