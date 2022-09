Costumes, baguettes, châteaux, un joueur de cornemuse : les funérailles de la reine Elizabeth avaient tout pour plaire

Les spectateurs positionnés le long de la Horse Guards Parade de Londres regardent la couverture en direct des funérailles de la reine Elizabeth II sur un téléphone. (Sarah L. Voisin/The Washington Post)

LONDRES – Il y a eu des blockbusters royaux auparavant, mais jamais un spectacle comme celui-ci. Les funérailles de la reine Elizabeth II étaient une production d’adieu complexe qui avait tout pour plaire : des costumes élaborés, des cornemuses et des cloches, des soldats à cheval, des canons et des châteaux. Les rues le long des routes de la procession étaient bondées de foules, mais le public bien plus nombreux regardait à la télévision dans le monde entier.

De nombreux analystes ont déclaré que les funérailles pourraient s’avérer être l’événement télévisé le plus regardé de l’histoire, une grande partie des 7,7 milliards de personnes dans le monde en captant au moins une partie.

Ceux qui planifient cela depuis des décennies avaient clairement ce public en tête.

On estime que 650 millions de personnes ont regardé le premier alunissage en 1969, un record à l’époque. On pense que plus de 2 milliards de personnes ont regardé les funérailles de la princesse Diana en 1997, mais l’amélioration des téléphones portables et d’Internet a rendu beaucoup plus facile de regarder un grand événement aujourd’hui.

Des écrans géants ont été installés sur des places extérieures dans les villes du pays. Plus de 100 salles de cinéma et églises ont diffusé des émissions sur grand écran de la couverture de la BBC. La Royal Shakespeare Company a projeté les funérailles dans son théâtre de Stratford-upon-Avon, dans le centre de l’Angleterre.

Depuis le covid, de nombreuses églises sont aménagées pour les funérailles de Zoom. Lundi, de nombreuses personnes se sont assises sur des bancs à Holy Trinity sur Sloane Square à Londres, regardant avec l’odeur de l’encens remplir l’air du matin.

Les pubs et les restaurants qui n’ont généralement pas de télévision en ont un pour les funérailles. Au Motcombs, un restaurant méditerranéen non loin du palais de Buckingham, les gens buvaient du café ou du champagne en regardant.

“Nous pensions que certaines personnes pourraient ne pas être en mesure de gérer la foule et avoir besoin d’un endroit pour regarder”, a déclaré Ken Anderson, qui a déclaré que son fils était le propriétaire.

Lorsque la police n’autorisait plus personne à entrer dans Hyde Park à Londres, plusieurs milliers de personnes se tenaient debout dans une rue déserte près du grand magasin Harrods, écoutant des hymnes résonner par le haut-parleur.

“Je ne reverrai plus jamais des gens comme ça”, a déclaré Jillian Martin, une éducatrice d’Irlande du Nord.

Les responsables britanniques parient que l’énorme effort pour donner à la reine un bon départ, dont le coût est encore inconnu, rapportera beaucoup plus en revenus touristiques.

Le diffuseur japonais NHK a diffusé les funérailles en direct, avec interprétation simultanée, et les funérailles étaient le troisième terme le plus tendance sur Twitter japonais.

À Hong Kong, des centaines de personnes ont regardé les funérailles sur leurs téléphones et tablettes, ont déposé des fleurs et agité le drapeau Union Jack devant le consulat britannique. Hong Kong a été une colonie britannique pendant un siècle et demi jusqu’à ce que la ville revienne à la domination chinoise en 1997.

À Sydney, Graham Cousens, 56 ans, était sorti avec des amis mais a déclaré qu’il avait installé sa télévision chez lui pour enregistrer les funérailles.

“C’est un moment tellement important”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas que je ressens autant personnellement, mais je peux voir ce que cela signifie pour les Anglais.”

Même Google a rendu son logo noir au Royaume-Uni lundi en l’honneur de la reine.

Tout le monde dans le centre de Londres n’était pas satisfait de la présence massive de la sécurité, des stations de métro verrouillées et des rues bloquées.

«Je peux penser à de meilleures choses pour dépenser tout cet argent. Bien sûr, c’est génial pour le tourisme et les vendeurs de fleurs, mais je ne suis pas sûr que la reine serait dans cette extravagance », a déclaré Lily Haverford, 42 ans, enseignante.

“C’est joli comme image, mais, au final, qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?” dit-elle.

De nombreuses personnes interrogées dans le monde ont déclaré que c’était un spectacle qui valait la peine d’être mis en scène.

Pour préparer la toile de fond, les monuments de Londres ont été nettoyés. De nouveaux rouleaux de gazon ont été posés près de Wellington Arch, où le cercueil a été transféré dans un corbillard pour le voyage de 25 miles jusqu’au dernier lieu de repos de la reine à Windsor.

Même ce corbillard a été conçu pour la télévision, avec d’immenses fenêtres et un éclairage interne conçu pour donner aux gens la meilleure vue possible sur le cercueil de Sa Majesté – mais plus important encore, pour le faire “éclater” à la télévision.

“Cela doit être beau pour la télévision”, a déclaré un jardinier occupé à cueillir des “morceaux morts” dans des parterres de fleurs près du palais de Buckingham avant les funérailles.

La musique était puissante, avec des fanfares militaires, des joueurs de cornemuse et des tambours accompagnant le cercueil de la reine.

Les joueurs étaient parfaitement costumés. Les Grenadier Guards portaient des tuniques rouge vif et leurs célèbres chapeaux en peau d’ours, d’autres étaient drapés de plumes de cygne de cérémonie. Beefeaters dans leurs cols à volants distinctifs. Le roi Charles III et le prince William, désormais les premiers à accéder au trône, dans des uniformes militaires impeccables chargés de médailles.

Aux Bermudes, Kim Day, une expatriée impliquée dans le théâtre communautaire et qui a regardé les funérailles dans un théâtre qui les a montrées en direct, a déclaré que la Grande-Bretagne avait organisé un “spectacle parfait”.

Les événements en direct sont éprouvants pour les nerfs, a déclaré Jon Reynaga, un producteur de cinéma et de télévision britannique.

Mais il a dit que l’implication de l’armée, la planification du gouvernement pendant des années et la famille royale derrière tout cela, est unique.

“Ils ont parlé aujourd’hui pendant des heures d’orbes, de sceptres, de symbolisme – et les gens adorent ça”, a-t-il déclaré.

Le long de la route du cortège de Londres, bordée d’énormes drapeaux britanniques, pendant une journée, il semblait que tout le monde était un figurant sur un plateau de cinéma.

Les personnes en deuil dans les rues ont fermé les bras et baissé la tête dans un moment de silence. Certains portaient des costumes sur le thème royal.

Beaucoup de fleurs lancées, une telle pluie que le conducteur du corbillard royal a dû les balayer avec les essuie-glaces.

“Nous sommes très fiers de faire les choses correctement”, a déclaré Jess Fox, 24 ans, de York, en Angleterre, qui a quitté son domicile à 4h45 du matin pour se rendre à Londres. “Les Britanniques se sentent très heureux et fiers de jouer le rôle.”

Les funérailles étaient la production parfaite pour le règne de sept décennies de la reine, qui s’est ouvert avec le premier couronnement télévisé de l’histoire et s’est terminé avec l’événement royal le plus regardé de tous les temps.

De nombreux Britanniques ont acheté des téléviseurs pour le couronnement de 1953, puis se sont habillés de cravates et de robes à regarder.

Un document de planification de la BBC, conservé aux Archives nationales, a montré que le réseau avait compris, même alors, qu’il diffusait pour la planète, pas seulement pour les Britanniques.

“L’ensemble des ressources techniques de la BBC seront déployées pour couvrir le couronnement pour le monde de l’aube jusqu’après minuit le 2 juin”, a-t-il déclaré.

Il y a eu d’autres émissions à succès dans le catalogue royal, mettant principalement en vedette la princesse Diana dans le rôle principal ou secondaire. La princesse glamour au sourire électrique a essentiellement amené la famille royale dans un nouveau monde très éclairé – la façon dont la télévision couleur a écarté le noir et blanc.

Le premier a été le «mariage du siècle» de Diana en 1981 avec le prince Charles de l’époque, puis ses funérailles 16 ans plus tard, puis les mariages de ses fils célèbres, William et l’élégante Catherine, puis Harry et Meghan – à juste titre, enfin, un actrice réelle en tant que co-star royale.

S’adressant à un journaliste du Washington Post en 1994 lors d’un dîner à Washington, on a demandé à Diana ce que cela faisait de marcher dans l’allée avec les yeux du monde sur elle dans sa robe de conte de fées.

“Oh mon Dieu,” dit-elle. « Ma robe était tellement froissée ; tout ce à quoi je pouvais penser était: “J’ai besoin d’un fer à repasser”.

Et bien sûr, la famille royale a également fait l’objet d’une véritable sensation télévisée, “The Crown”, qui a brouillé les frontières entre réalité, fiction et fandom.

Lundi était consacré à la reine Elizabeth et à la mise en scène du dernier spectacle de son règne historique. Les chaînes de télévision britanniques ont diffusé les événements mur à mur toute la journée sans pauses publicitaires.

La BBC a été critiquée par les critiques qui pensent que le réseau financé par l’État a exagéré la couverture.

“C’était triste quand elle est morte pour la première fois”, a déclaré Brendan Hoffman, 50 ans, alors qu’il était assis dans un bar à Sydney. “Mais cela”, a-t-il dit, désignant une grande télévision montrant le corbillard de la reine en route vers le château de Windsor, était “du porno en deuil”.

Les funérailles ont été planifiées avec le genre de précision qui réjouirait un régisseur de Broadway. L’horaire officiel prévoyait le déplacement du cercueil de la reine à l’abbaye de Westminster à 10 h 44. Pas 10 h 40, pas 10 h 45.

William Shawcross, un biographe royal, a déclaré que les planificateurs auraient calculé précisément combien de temps le chariot de canon prendrait pour faire le voyage, répétant et mesurant chaque pas des quelque 140 officiers de la Royal Navy qui le portent, jusqu’à la seconde. Tard lundi après-midi à Windsor, après un service à la chapelle Saint-Georges, le Lord Chamberlain a brisé sa baguette de cérémonie en bois et l’a placée sur le cercueil de la reine, symbolisant la fin de son règne. Alors que le joueur de cornemuse du souverain jouait une complainte, son cercueil a disparu de la vue alors qu’il était descendu dans la voûte royale. Et le rideau tomba.