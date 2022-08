Costume: un enseignant diffamé par le district lors du rassemblement Trump du 6 janvier

Un enseignant de Pennsylvanie qui a assisté au rassemblement “Stop the Steal” de Donald Trump à Washington a poursuivi son ancien district scolaire, affirmant que cela avait détruit sa réputation et sa carrière en le liant à tort à l’insurrection du Capitole du 6 janvier.

Jason Moorehead affirme que les responsables du district scolaire d’Allentown étaient motivés par une “haine idéologique” pour sa politique conservatrice lorsque le district a annoncé un jour après l’émeute qu’un de ses enseignants “était impliqué dans la manifestation du collège électoral qui a eu lieu au Capitole des États-Unis. .”

Moorehead a déclaré qu’il n’était nulle part près du Capitole ce jour-là. Il n’a jamais été accusé d’un crime.

Le district a suspendu Moorehead pendant six mois, puis lui a ordonné de retourner au travail. Moorehead a refusé, affirmant qu’un retour en classe était impossible après que les responsables du district ont délibérément retourné la communauté contre lui dans le but de forcer sa démission. Le district n’a jamais rétracté sa déclaration ni blanchi son nom, a-t-il dit, et des membres individuels du conseil scolaire ont déclenché une frénésie publique contre lui, même si son dossier d’enseignement était impeccable.

Le mois dernier, la commission scolaire l’a congédié pour son refus de retourner au travail.

Maintenant, Moorehead, 45 ans, demande des dommages-intérêts et une rétractation, affirmant que sa carrière dans l’enseignement de 18 ans est terminée. Moorehead a déclaré qu’il avait été victime de harcèlement et de menaces de mort, et que cette épreuve avait imposé un lourd fardeau financier à sa famille. Sa femme a demandé le divorce.

Il a poursuivi mardi devant le tribunal du comté de Lehigh, alléguant des violations de ses droits constitutionnels.

“Il m’est impossible de retourner dans n’importe quel type d’environnement éducatif travaillant avec des enfants, car il a été tellement empoisonné”, a déclaré le professeur d’études sociales du collège lors d’un entretien téléphonique.

L’avocat du district, John Freund III, a déclaré que les droits de Moorehead étaient « scrupuleusement protégés » tandis que les responsables du district sondaient ses activités le 6 janvier. « À la fin de l’enquête, M. Moorehead a été réintégré, mais il n’a pas repris le travail », a déclaré Freund a dit.

Le district avait précédemment critiqué les publications de Moorehead sur les réseaux sociaux concernant les événements du 6 janvier, et pas seulement sa présence à Washington ce jour-là. À un moment donné, Moorehead a posté un selfie de lui-même sur Facebook avec un chapeau « Make America Great Again » et portant un drapeau de l’époque de la guerre d’indépendance, le sous-titrant : « Faire mon devoir civique ! » Moorehead a également partagé un message qui disait : « Ne vous inquiétez pas, tout le monde, la capitale est assurée », en ajoutant son propre commentaire en un mot : « Ceci ».

Dans sa lettre de réintégration de juillet 2021, le district a déclaré à Moorehead que ses messages étaient « désagréables, insensibles, inconsidérés, irréfléchis, indifférents ». Le procès de Moorehead a déclaré que les postes étaient protégés par le premier amendement.

“Être accusé de choses horribles a détruit ma vie”, a déclaré Moorehead. “C’est une de ces choses où je me bats chaque jour pour comprendre mon nouveau but, parce que tout ce que j’avais m’a été enlevé.”

L’avocat de Moorehead, Francis Malofiy, demande également à un juge d’annuler une partie du code des écoles publiques de l’État, qui stipule qu’un enseignant peut être licencié pour avoir défendu des «doctrines non américaines ou subversives». L’avocat du district avait cité cette section du code dans une interview à un journal au sujet de l’enquête du district sur Moorehead.

Michael Rubinkam, Associated Press