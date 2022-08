Costume : le chauffeur de Brink’s endormi pendant le braquage de bijoux à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – L’un des conducteurs d’un semi-remorque Brink’s dormait à l’intérieur de la grande plate-forme, garée près d’une aire de repos éloignée du sud de la Californie plus tôt cet été, lorsque des voleurs ont cassé une serrure et volé des millions de dollars de bijoux et pierres précieuses , selon un procès intenté par la société de sécurité.

Alors que le deuxième conducteur obtenait de la nourriture à l’intérieur de l’aire de repos au début du 11 juillet – passant près de 30 minutes loin du véhicule – les voleurs ont volé 22 sacs de bijoux dans le véhicule et se sont enfuis.

Le braquage a attrapé un butin qui a été décrit comme valant moins de 10 millions de dollars ou environ 100 millions de dollars et la valeur fait maintenant l’objet de deux poursuites intentées ce mois-ci. Si ce dernier chiffre est exact, ce serait l’un des plus grands vols de bijoux de l’histoire moderne.

Mais Brink’s, dans une poursuite fédérale déposée le 4 août à New York, a déclaré que les manifestes de ramassage signés par les bijoutiers faisaient état d’un total de 8,7 millions de dollars de marchandises dans les 22 sacs volés.

Le procès de la société de sécurité allègue que les bijoutiers ont sous-déclaré la valeur des articles qui ont été transportés pendant la nuit d’un salon de la joaillerie dans la région de la baie de San Francisco jusqu’à la région de Los Angeles pour un autre événement. Le vol a eu lieu près de l’aire de repos et de la station-service “Flying J” dans la communauté non constituée en société de Lebec, à environ 75 miles (120,7 kilomètres) au nord du centre-ville de Los Angeles.

Brink’s cherche à limiter les paiements potentiels aux bijoutiers, qui affirment que leur cargaison valait 100 millions de dollars et que la société de sécurité tente de refuser une indemnisation à ses clients pour un vol “ses chauffeurs ont pratiquement invité à se produire”.

Quatorze bijoutiers et entreprises de joaillerie ont allégué une rupture de contrat et une négligence dans une action en justice intentée lundi contre Brink’s devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Une porte-parole de Brink’s a refusé de commenter l’Associated Press mardi, citant le litige en cours. Les avocats des bijoutiers dans le procès de l’État n’ont pas répondu à une demande de commentaire, pas plus que le sergent du shérif du comté de Los Angeles qui enquête sur l’affaire.

Le Los Angeles Times a signalé les poursuites pour la première fois mardi.

Le procès de Brink indique que le conducteur a laissé son partenaire dans la couchette de la grande plate-forme pendant qu’il allait chercher de la nourriture – une décision qui, selon la société, était “conformément aux réglementations du ministère des Transports”.

Il est parti pendant 27 minutes et est revenu pour trouver la serrure cassée, bien que le conducteur endormi ait déclaré qu’il n’avait rien vu ni entendu d’inhabituel, selon le procès. Il n’était pas immédiatement clair si le conducteur était censé être parti si longtemps et si la couchette était insonorisée.

Dans leur procès, les bijoutiers “maman et pop” demandent 100 millions de dollars de dommages et intérêts et 100 millions de dollars de dédommagement à Brink’s. Les bijoutiers allèguent qu’un employé de Brink’s leur a dit de sous-évaluer leur marchandise sur les manifestes de ramassage “afin d’économiser de l’argent, car les frais d’expédition seraient trop élevés s’ils déclaraient la pleine valeur de leurs marchandises”.

Stefanie Dazio, Associated Press