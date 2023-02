Costume: la NFL gère un programme d’invalidité «fictif» pour les joueurs blessés

Dix joueurs retraités de la NFL accusent la ligue de mensonges, de mauvaise foi et de violations flagrantes de la loi fédérale en refusant des prestations d’invalidité dans le cadre d’un éventuel recours collectif déposé jeudi à Baltimore.

Les hommes ont déclaré avoir quitté le match avec des blessures physiques ou cognitives persistantes qui rendent leur vie quotidienne difficile, voire atroce. Ils ont également dit qu’ils n’étaient pas seuls.

«Ils sont une petite fraction des joueurs qui ont été lésés par le plan d’invalidité de la NFL. Ces anciens joueurs méritent bien plus d’une organisation valant des milliards de dollars qu’un processus fictif dans lequel il n’y a aucune chance de succès », a déclaré l’avocat Chris Seeger, qui a séparément été l’avocat du groupe dans le règlement de 1 milliard de dollars des réclamations pour commotion cérébrale de la NFL.

Le nouveau procès a été déposé devant le tribunal fédéral de Baltimore et nomme comme défendeurs le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et le Disability Board de la NFL. Le costume intervient alors que les officiels de la ligue se réunissent à Phoenix pour le Super Bowl dimanche.

La NFL n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que la NFL Players Association.

Willis McGahee, un choix de premier tour en 2003 qui a passé 11 saisons dans la NFL, a déclaré qu’il avait subi plus d’une douzaine d’opérations chirurgicales pour des blessures au football et qu’il avait souvent besoin d’aide pour sortir du lit. Il a 41 ans.

Et Eric Smith, qui a passé sept saisons avec les Jets de New York, a déclaré qu’il avait du mal à jouer avec ses jeunes fils – et craignait les humeurs sombres.

« Il y avait des moments où je m’évanouissais et me réveillais… et je saignais, il y a des trous dans le mur. Ma femme et mes enfants pleurent », a déclaré Smith, 39 ans, lors d’une visioconférence qui comprenait McGahee et des avocats. « J’ai suivi un chemin sombre. Si jamais je blesse l’un d’entre eux, dans un de ces cas, c’est probablement la fin. Comme, j’ai fini.

Le procès allègue également que les médecins qui examinent les joueurs pour le plan d’invalidité de la ligue ont un intérêt financier à refuser les réclamations, car cela les rend plus susceptibles d’obtenir de futures références du programme. Un neuropsychologue qui a reçu plus de 800 000 $ du programme a examiné un groupe de 29 anciens joueurs et a découvert qu’aucun d’entre eux n’était handicapé, selon les avocats.

Seeger, qui a travaillé en étroite collaboration avec les avocats de la NFL sur l’affaire des commotions cérébrales pendant une décennie, a déclaré que la dernière poursuite vise à ce que le régime d’invalidité “s’acquitte de ses responsabilités légales en souffrance envers les joueurs plutôt que de continuer à essayer d’esquiver la responsabilité à chaque étape du chemin”.

Une réclamation réussie peut entraîner des paiements entre 65 000 $ et 265 000 $, mais seulement 30 des milliers déposés à ce jour ont conduit à des récompenses supérieures, selon Sam Katz, l’un des nombreux avocats travaillant avec Seeger sur l’affaire.

Le programme d’invalidité est né de l’accord de négociation collective de 2011 entre les joueurs et le syndicat, et a été salué comme un moyen d’aider les anciens joueurs malades. Pendant la pandémie, les joueurs se sont plaints de retards dans l’examen de leurs dossiers.

“J’ai fait une belle course. Mon nom est sorti. Mais j’ai l’impression qu’il est temps d’intervenir (pour les autres joueurs) », a déclaré Smith, qui a noté qu’il avait été éliminé à deux reprises lors de matchs télévisés. “Nous méritons d’être pris en charge à la fin de la journée.”

Les autres anciens joueurs qui ont signé le procès sont Jason Alford (trois saisons), Daniel Loper (cinq saisons), Michael McKenzie (11 saisons), Jamize Olaware (huit saisons), Alex Parsons (une saison), Charles Sims (quatre saisons), Joey Thomas (trois saisons) et Lance Zeno (deux saisons).

___

Suivez la rédactrice des affaires juridiques de l’AP Maryclaire Dale sur Twitter à l’adresse https://twitter.com/Maryclairedale

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Maryclaire Dale, Associated Press