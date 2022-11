Costume d’Halloween ‘Home Alone’ de Justin Timberlake et Jessica Biel 2022 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Justin Timberlake41, et Jessica Biel, 40 ans, a affiché deux des costumes d’Halloween les plus mémorables sur sa dernière photo Instagram ! Le mari et la femme déguisés en “bandits mouillés” du film de 1990 Seul à la maison et posé avec des expressions faciales hilarantes similaires aux personnages, dans le selfie épique. Justin était Marv, qui a été interprété par Daniel Stern dans la comédie, et Jessica était Harry, qui a été interprété par Joe Pesci.

Ils portaient tous les deux des vestes et d’autres accessoires, comme le bonnet en tricot brûlé de Harry, sur la photo et ils l’ont complété avec des touches supplémentaires sur leurs visages. Le visage de Justin était plein de maquillage rouge pour donner l’impression qu’il avait été brûlé avec un fer à repasser, comme Marv l’était dans le film, et Jessica avait des morceaux de plumes blanches sur son visage et son chapeau, tout comme Harry. « Harry, c’est notre carte de visite ! Tous les grands laissent leurs traces. Nous sommes les bandits mouillés ! », lit-on dans la légende de la photo, qui a été publiée sur les deux comptes Instagram de Justin Jessica.

Une fois qu’ils ont partagé l’instantané amusant, il n’a pas fallu longtemps à leurs abonnés pour commenter. “Si bon!” beaucoup se sont exclamés tandis qu’un autre a appelé les costumes «les meilleurs». D’autres ont laissé des citations des personnages du film et un autre a écrit : « Incroyable ! J’adore ce film.”

Avant de séduire avec leurs costumes d’Halloween, Justin et Jessica, qui partagent des fils Silas7 et Phinéas, 2 ans, ont célébré leur 10e anniversaire de mariage le 19 octobre. Les tourtereaux se sont tous les deux rendus sur les réseaux sociaux pour partager plusieurs photos d’eux deux avec de douces légendes l’un pour l’autre. “Être marié avec vous est l’aventure d’une vie ! Fais-le reculer, bébé. RETOURNEZ-LE. Je t’aime », lisait la légende de Jessica tandis que Justin écrivait:«10 ans c’est pas assez ! Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour ! Je t’aime tellement toi belle humaine ! Faites-le reculer !”

Quand ils ne sont pas mignons en ligne, Justin et Jessica le font lors d’événements. L’un des événements les plus récents auxquels ils ont assisté était le gala CHLA 2022 à Santa Monica, en Californie. Ils avaient l’air aussi heureux que possible lorsqu’ils ont posé sur le tapis rouge dans des ensembles élégants, y compris une longue robe noire sans manches avec une doublure argentée et beaucoup de volants pour Jessica, et un smoking classique noir et blanc pour Justin.